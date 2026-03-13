Qué canal pasa Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United con James Rodríguez por la MLS

Todo está listo y James Rodríguez va dejando la expectativa a un lado en Colombia tras no poder jugar oficialmente en lo que va de 2026. Avanza el tercer mes del año y el Mundial se acerca. El reloj corre y el capitán de la Selección Colombia aún no suma su primer minuto de forma oficial, pero ya las cosas van a cambiar en este fin de semana.

La preocupación de todo un país se va apagando por la falta de continuidad de James Rodríguez, que podría derivar en otra recaída física por la falta de ritmo a solo meses del primer partido de la Copa del Mundo en la Ciudad de México. Se cree que este jugador es fundamental en el esquema de Lorenzo, además de ser una voz de aliento en el camerino.

Se espera verlo en acción lo más pronto posible tras varias fechas de ausencia en la MLS y aplazar su debut, que pueda sumar minutos y tenga la continuidad necesaria en un club para llegar con ritmo a la Selección Colombia. Llegó el momento para que por fin sume tiempo en la cancha de forma oficial. Según sus propias palabras, lo hará lejos de Minnesota.

James Rodríguez, volante colombiano de Minnesota United. Foto: Getty Images

Cabe recordar que James Rodríguez firmó un nuevo acuerdo con el Minnesota United en pleno invierno en Estados Unidos. El volante colombiano decidió estar en el equipo de la MLS tras finalizar el vínculo con el Club León de México en el 2025. Pese al anuncio y las sesiones de entrenamiento, su debut oficial no será en Minneapolis, ni siquiera jugará en suelo estadounidense.

Hora y canal para ver el debut de James Rodríguez

“El próximo ‘finde’ (14 - 15 de marzo) juego el domingo, así que no voy a poder estar. Sí, gracias a Dios (dice, tras la pregunta sobre su debut), contra el equipo de Muller, contra el Vancouver”, aseguró James en diálogo con ‘Pelicanger’, mientras hablaban del Atlético Parceros FC de la Kings League Américas.

De esta manera, el juego Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United se disputará el próximo 15 de marzo (domingo) en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá, desde las 3:30 p. m., hora colombiana. El compromiso se podrá seguir por la aplicación Apple TV y tendrá que tener una suscripción paga.

James estará frente a frente con el alemán Thomás Müller, quien juega en Vancouver, fue campeón del mundo con Alemania y fue compañero del colombiano en sus épocas en el Bayern Múnich, además de su compatriota Édier Ocampo.