Tribunal deportivo alemán tomó decisión con la roja que sufrió Luis Díaz: fue implacable

Luis Díaz vivió el que podría calificarse como el partido más polémico de su carrera deportiva. En Leverkusen el colombiano falló, agredió a un rival, marcó gol y terminó por irse expulsado por una supuesta simulación.

Si bien el juego se disputó el sábado, el domingo se siguió hablando de esto por la declaración del juez, quien confesó haber expulsado de manera errada al guajiro.

Luis Díaz discutió por la expulsión vivida con Bayern Múnich ante Leverkusen Foto: FC Bayern via Getty Images

“Durante el partido, interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora”, confesó Christian Dingert.

Dichas palabras le dieron pie al Bayern para imponer un reclamo por lo acontecido con Díaz, pero también para reclamar otras situaciones recientes en las que se han sentido afectados por los árbitros de Alemania.

Según lo informó el periodista, Kerry Hau, de Sky Sports: “Bayern Munich presentó un recurso ante el tribunal deportivo de la DFB el domingo contra la suspensión de Luis Díaz! El club lo confirmó a petición de los interesados".

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“Ya sea en HSV, en Dortmund o en Leverkusen, siempre ha habido situaciones polémicas que a menudo nos han perjudicado”, sentó su posición Jan-Christian Dreesen, director general del Bayern también a Sky Sports.

Uno de los propósitos que tenía la apelación de los alemanes a los altos mandos del fútbol, era ver si le quitaban la sanción al guajiro para el próximo juego de Bundesliga.

Christian Dingert le mostró doble amarilla y posterior roja a Luis Díaz en Bundesliga Foto: DeFodi Images via Getty Images

Tribunal deportivo alemán respondió

Un día después del recurso expuesto por Bayern, en suelo germano han confirmado la respuesta que tuvo. Ha sido el tribunal deportivo de la DFB, quien “ha rechazado la apelación del Bayern. La sanción de Luis Díaz contra el Union Berlin se mantiene”, publica la cuenta Bayern & Germany. Adicional a esto, quienes dieron a conocer la información también citaron las palabras del Tribunal Deportivo para no otorgarle ese beneficio al Bayern Múnich de cara a una próxima jornada en la Bundesliga.

“El árbitro Dingert declaró que observó al jugador Díaz caer durante una carrera hacia el área sin contacto con el portero del Leverkusen, lo que consideró una simulación antideportiva”, dicen basados en el reporte dado por el juez.

“Si bien solo se percató del contacto posterior con el pie tras revisar las imágenes de vídeo después del partido, incluso teniendo esto en cuenta, el jugador Díaz había buscado y producido el contacto previamente, por lo que su decisión no fue del todo errónea”, responsabilizan en cierta forma al colombiano.

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“El hecho de que la decisión del árbitro probablemente no hubiera sido la misma si se hubieran tenido en cuenta las imágenes de televisión es irrelevante para la valoración del Tribunal Deportivo. Lo crucial es que el incidente constituye una decisión de hecho, que solo puede corregirse si es grave, clara e indudablemente errónea. Este no es el caso”, zanjaron al respecto.