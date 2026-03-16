Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y canal para ver a Luis Díaz en la vuelta de octavos de Champions League

Una semana después de lo que fue la ida en Bérgamo, Italia, Bayern Múnich deberá presentarse para certificar ante Atalanta su paso a los cuartos de final de la Champions League 2025/2026.

Solo estando en campo y dándole trámite al juego en los 90 minutos que le restan, el cuadro alemán pasaría a la próxima fase tras haber hecho muy juicioso la tarea en la ida con un resultado casi lapidario de 6-1.

Bayern Múnich en el juego de ida de octavos de final ante Atalanta por UCL Foto: NurPhoto via Getty Images

Luis Díaz se encuentra en óptimas condiciones para enfrentar a los italianos en suelo germano. El fin de semana pasado no brilló, pero marcó gol y en el pasado partido de Champions, le dio asistencia a Nicolas Jackson para que este anotase uno de los tantos de la goleada.

Como novedades importantes de Bayern, estará que no tenga a ninguno de los cuatro porteros enlistado para jugar. Todos sufrieron lesiones, que los obligarían a usar al juvenil de 16 años, Leonard Prescott.

Caso de Luis Díaz pasó a mayores: Bayern Múnich tomó medida tras expulsión en Bundesliga

Vincent Kompany también tendrá que lidiar con bajas por lesión como la de Alphonso Davies, Jamal Musiala y por suspensió de Joshua Kimmich, así como la de Michael Olise.

Es posible que en el frente de ataque se vea reaparecer al inglés, Harry Kane, quien logró sumar minutos en Bundesliga tras pasar una lesión que vivió hace unas cuantas semanas.

Hora y canal para ver en vivo

Bayern Múnich vs. Atalanta

Global (6-1)

Hora: 3:00 p.m.

Día: 18 de marzo

Canal: Espn / Disney+

Estadio: Allianz Arena

Luis Díaz mira fijo el balón de la Champions League. Foto: NurPhoto via AFP

Viene de un sufrido empate en Bundesliga

Por detrás en el marcador y en inferioridad numérica durante casi una hora, el Bayern logró empatar este sábado en la cancha del Bayer Leverkusen (1-1), un resultado que permite al Borussia Dortmund acercarse un poco al líder de la Bundesliga.

Gracias a su victoria en casa contra el Augsburgo (2-0), el Dortmund se pone a nueve unidades del líder muniqués (67 por 58), cuando restan ocho fechas para el final del campeonato alemán.

Explota lío por Luis Díaz: jefe de árbitros alemán habló tras error del juez Dingert que condenó al guajiro

En un partido en medio de la eliminatoria de octavos de Champions League, el Leverkusen (que se mide con el Arsenal por el pase a cuartos) abrió el marcador en el minuto 6 por medio del español Aleix García, antes de que el colombiano Luis Díaz igualase para el Bayern, que venía golear 6-1 al Atalanta en Bérgamo.

El gigante bávaro vio anulados dos goles de Jonathan Tah y Harry Kane, ambos por mano.

Christian Dingert le mostró doble amarilla y posterior roja a Luis Díaz en Bundesliga Foto: DeFodi Images via Getty Images

Los hombres de Vincent Kompany tuvieron que jugar con un hombre menos desde el minuto 42 tras la expulsión de Nicolas Jackson, y con dos hombres menos tras la doble amarilla a Luis Díaz, la segunda en el tramo final del partido por lo que el árbitro consideró una simulación tras un contacto con el arquero local Janis Blaswich (84′).

El árbitro Christian Dingert admitió que cometió un error al expulsar a Díaz. “En ese momento interpreté la jugada como una simulación. Al ver las imágenes, está claro que no fue penal. Pero la tarjeta roja fue muy rigurosa, ahora no la sacaría”, dijo Dingert a la cadena Sky.

En el tiempo añadido le fue anulado un gol al Leverkusen por un ligero fuera de juego de Jonas Hofmann.

*Con información de AFP.