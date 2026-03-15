Caso de Luis Díaz pasó a mayores: Bayern Múnich tomó medida tras expulsión en Bundesliga

Bayern Múnich protege a los suyos, entre esos a Luis Díaz después de lo que sucedió en la fecha 26 de la Bundesliga alemana ante Leverkusen.

El colombiano fue expulsado, injustamente, por el árbitro central, Christian Dingert, quien confesó después del partido su error de apreciación.

“Durante el partido, interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora”, admitió tras la decisión errada en campo.

Luis Díaz discutió por la expulsión vivida con Bayern Múnich ante Leverkusen Foto: FC Bayern via Getty Images

Esta declaración del juez generó una molestia mayúscula a la interna del Bayern, quien llevó a través de sus altos mandos un recurso a la directiva del balompié alemán por la suspensión que acarrearía Díaz tras la roja vista.

Según lo informó el periodista, Kerry Hau, de Sky Sports: “Bayern Munich presentó un recurso ante el tribunal deportivo de la DFB el domingo contra la suspensión de Luis Díaz! El club lo confirmó a petición de los interesados".

Esto tendría como primer objetivo buscar la eliminación de la sanción para el colombiano, luego de que se hubiera aceptado que la decisión tomada en su contra fue excesiva. Adicional, los de Múnich quieren sentar su posición de desacuerdo por lo que consideran errores en su contra.

“Estamos siguiendo con preocupación los acontecimientos de las últimas semanas. El partido en Leverkusen fue la culminación de un periodo en el que nos hemos enfrentado repetidamente a decisiones cuestionables”, reclamó el director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen.

“Ya sea en HSV, en Dortmund o en Leverkusen, siempre ha habido situaciones polémicas que a menudo nos han perjudicado”, sentó su posición el mencionado a Sky Sports.

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Por último y, aunque el juez Dingert haya aceptado su error, esto no los hace sentirse resarcidos en el Bayern tras la mala interpretación en la jugada de Luis Díaz.

“La DFB (Federación Alemana de Fútbol) tiene la responsabilidad de mejorar el nivel de sus árbitros. Que Christian Dingert haya admitido su error es honorable, pero eso por sí solo no nos ayuda”, dijo sin contemplación.

En Bayern arropan a Díaz

Joshua Kimmich entregó sus impresiones a raíz de la polémica que tuvo a Luis Díaz en el ojo del huracán, pero luego lo sacó de la misma con la declaraciones del árbitro.

Quien es uno de los más cercanos del colombiano en el vestuario opinó: “Para mí, no se puede sacar tarjeta amarilla por simulación. Hubo contacto con el pie de Blaswich, y él (Díaz) se levantó inmediatamente”.

Luis Díaz enfrentando a Leverkusen por un juego más de la Bundesliga de Alemania Foto: Getty Images via AFP

“No digo que debiera haber sido penalti, pero al menos no tarjeta amarilla”, fue como defendió uno de los capitanes del Bayern la postura del club.

Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich rompió el silencio, como pocas veces lo hace, para reclamar algo que consideró era necesario.

“Normalmente no comento sobre los árbitros, pero esta vez tuvo un mal día. Fue un completo desastre”, dijo sin contemplación tras lo ocurrido en Leverkusen.

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“El hecho de que admitiera después del partido que no le habría sacado tarjeta roja a Luis Díaz tras ver las imágenes de televisión es encomiable, pero no nos ayuda en absoluto ni a nosotros ni a Lucho”, terminó su intervención cargada de malestar.