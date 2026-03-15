Explota lío por Luis Díaz: jefe de árbitros alemán habló tras error del juez Dingert que condenó al guajiro

Desde que sucedió, no se ha dejado de hablar de la equivocada expulsión este sábado, 14 de marzo, a Luis Díaz en la Bundesliga durante el partido del pasado sábado ante Leverkusen.

Si bien en su momento parecía correcta la decisión del juez, después se vino abajo eso y salió bien librado el colombiano. A este lo acusaron de simular, pero no fue del todo así. Su caída en el área no mereció la amarilla que lo condenó a la roja, sentenció el mismo juez Christian Dingert a Sky Sports.

Christian Dingert le mostró doble amarilla y posterior roja a Luis Díaz en Bundesliga Foto: DeFodi Images via Getty Images

“Durante el partido, interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora”, confesó el juez tras el error cometido.

En Alemania, todos con Díaz

Después de lo dicho por el juez del partido, se han ido involucrando más voces del fútbol alemán que dan su veredicto tras la decisión que dejó mal parado a Lucho Díaz.

Pecó y empató Luis Díaz con gol en Bayern: gran definición que no deja dudas hacia el Mundial 2026

El jefe de árbitros, Knut Kircher, dio su opinión de la jugada de la que se habló en todo Alemania y Colombia. A Bild le manifestó su pensar y calificó de “incorrecta” la segunda amarilla que desencadenó en la roja de Lucho.

“La segunda tarjeta amarilla para Díaz fue, lamentablemente, incorrecta, aunque desde el punto de vista del árbitro parecía una simulación. Christian Dingert admitió correctamente su error de apreciación”, zanjó de lo decidido por el árbitro.

De otra de las acciones revisables, como lo fue el gol de Harry Kane a pase de Díaz, también aceptó que el juez pudo haber incurrido en un error.

“Fue una jugada complicada. Christian Dingert revisó correctamente la jugada y concluyó que Kane había aumentado la zona de contacto. Por lo tanto, decidió que fue mano”, explicó al respecto.

Uli Hoeneß es uno de los exfutbolista alemán y expresidente del Bayern de Múnich de mayor relevancia en suelo bávaro. Este no tuvo ‘pelos en la lengua’ para manifestar: “Es la peor actuación arbitral que he visto en mi vida en un partido de la Bundesliga”.

Exfutbolista habló de orar por Luis Díaz para el Mundial 2026: hizo pedido a los colombianos

Kircher, jefe de árbitros de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), tomó esas palabras y contestó a ellas del referente alemán: “Uli Hoeneß ha visto muchísimos partidos de la Bundesliga. Si dice eso, es su opinión. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo con él”.

Hasta Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich rompió el silencio, como pocas veces lo hace, para reclamar algo que consideró era necesario.

“Normalmente no comento sobre los árbitros, pero esta vez tuvo un mal día. Fue un completo desastre”, dijo sin contemplación tras lo ocurrido en Leverkusen.

Luis Díaz discutió por la expulsión vivida con Bayern Múnich ante Leverkusen Foto: FC Bayern via Getty Images

“El hecho de que admitiera después del partido que no le habría sacado tarjeta roja a Luis Díaz tras ver las imágenes de televisión es encomiable, pero no nos ayuda en absoluto ni a nosotros ni a Lucho”, terminó su intervención cargada de malestar.

Díaz Marulanda tendrá que esperar por más pronunciamientos de Bundesliga para saber si su expulsión va más allá de una fecha de suspensión. Se considera poco probable que, a pesar de haber sido errada, vaya a ser levantado el castigo al guajiro.