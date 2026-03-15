Exfutbolista habló de orar por Luis Díaz para el Mundial 2026: hizo pedido a los colombianos

Los días avanzan y cada vez se acerca la fecha para lo que será el estreno de la Selección Colombia en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Por eso, hay total hermetismo por como puedan llegar a la cita orbital las principales figuras de la tricolor, especialmente por la exigencia de partidos que están teniendo muchos de ellos en Europa.

No hay duda alguna de que el gran referente actual es Luis Díaz, quien está volando con el Bayern Múnich y se ha convertido de uno de los delanteros más determinantes de las principales ligas del Viejo Continente.

El entrenador Alexis García habló en Gol Caracol sobre lo que se viene para la Selección Colombia en la Copa del Mundo e hizo especial énfasis en Lucho y la importancia que va a tener en el torneo.

“Luis Díaz es un fuera de serie, tiene un nivel top a nivel mundial, tengo una admiración total por él. No es fácil que un colombiano haya sido ídolo en Inglaterra y en Alemania ahora“, comentó.

Luis Díaz en medio del juego de octavos de final (ida) en Champions League. Foto: Icon Sport via Getty Images

El guajiro, que pasa por uno de los mejores momentos de su carrera, se ha vuelto tan determinante que García no dudó, en modo de broma, pedir que se oré por él para que pueda llegar al Mundial en las mejores condiciones.

“Que nos le quitemos el sombrero, que lo valoremos, lo amemos, que oremos por él para que se le permita durante el Mundial estar en un gran nivel“, dijo.

El impacto que ha tenido el número 7 ha sido tan grande, según el director técnico, hasta el punto que hoy en día muchos colombianos se volvieron hinchas del Bayern Múnich después de que el jugador llegara proveniente de Liverpool.

Pese a que es su primera temporada en Alemania, García sostuvo que pareciera que Lucho llevara muchos años en el equipo, ya que se le ve completamente acoplado y entendiéndose a la perfección con sus compañeros.

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“Imaginen que es un jugador que se ha ha hecho admirar por una figura como Harry Kane. Eso debe ser porque es un jugador que tiene cositas“, manifestó.

Por otra parte, el entrenador también habló de James Rodríguez, que hasta el momento no ha jugado y puede llegar con poco ritmo a la cita orbital. Alexis dejó en claro que es la “bandera” del equipo y, cada vez que está en buen nivel, se ve reflejado en la forma en la que juegan los demás.

Por todo ello, enfatizó en la necesidad de empezar a valorar todo lo que le ha entregado a Colombia y lo que ha hecho a lo largo de su carrera en todo el mundo.

Luis Díaz, figura y uno de los mejores del Bayern Múnich en la actual temporada. Foto: Getty Images

“Es reconocido en el mundo, lo tenemos en el equipo nacional y es tiempo que valoremos a los ídolos porque los tenemos. James es un talento que da luces cuando se oscurece el panorama“, apuntó.

“Nos debemos sentir orgullosos de Luis Díaz, de James y de los otros jugadores top que tenemos. Y es que acá en Colombia no es que tengamos todos los días ese tipo de futbolistas“, añadió.

El estreno de la Selección Colombia en el Mundial se dará el 17 de junio contra Uzbekistán, será el juego que ponga a soñar de nuevo a los colombianos en lo será la vuelta a la Copa del Mundo.