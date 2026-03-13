¿A la altura de Robben y Ribéry? El debate que pone a Luis Díaz como leyenda del Bayern

Luis Díaz viene teniendo en Bayern Múnich una de las mejores campañas de su carrera deportiva. En Alemania no pasa más de dos juegos sin dar asistencia, o marcar gol para los dirigidos por Vincent Kompany.

Para los que dudaron de su capacidad a su llegada al cuadro bávaro, el guajiro se ha encargado con actuaciones memorable en el campo de callarlos a todos.

A falta de un tramo importante de la temporada por jugarse, Lucho ya alcanzó la cifra de 20 goles y 17 asistencias (un total de 37 aportes para gol de los suyos).

Luis Díaz en medio del juego de octavos de final (ida) en Champions League 2025/2026 Foto: Icon Sport via Getty Images

En la más reciente salida por Champions League, el cafetero se hizo sentir con una habilitación magistral de taco para Jackson en la goleada por 1-6 durante la ida de los octavos de final.

Dicho pasegol le permitió al colombiano acercarse a las cifras de una leyenda del Bayern, como lo es el francés, Frank Ribéry.

Quien pasase ya hace un tiempo por los de Múnich alcanzó en la primera temporada un total de 39 aportes de gol en 46 encuentros disputados durante el año 2007/2008.

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Hoy día Lucho está a tan solo dos goles, par de asistencias o una de cada de las intervenciones para superar al francés que fue multicampeón en Múnich.

A otra leyenda del Bayern ya dejó relegado Lucho. Se trata de Arjen Robben, de los Países Bajos, considerado unos de los mejores extremos del mundo en su momento.

Con 31 participaciones de gol en su primera campaña con el cuadro de Múnich (2009/2010) ya se quedó atrás el neerlandés, quien tendrá que ver a Lucho Díaz haberlo sobrepasado sin posibilidad de recuperar el trono.

En Bayern ya se dio fuerte debate

Max Eberl, director deportivo del Bayern, en enero de 2026 y tras un momento majestuoso de temporada de Díaz emitió un concepto del colombiano, el cual causó revuelo.

Luis Díaz le ha dejado grandes sensaciones a Max Eberl, director deportivo del Bayern. Foto: Fotos: Getty Images

“Cuando veo la posición y los movimientos de Michael, se parece a Arjen Robben. Lo comentábamos en el vestuario: es como el nuevo Robben que tenemos: delicado, elegante. Y con Lucho al otro lado, tenemos al Franck Ribéry, el creador de caos creativo”.

Después de lo dicho, poco más se podía agregar. De igual forma, el dirigente sacó a relucir un nuevo elogio hacia el colombiano y su compañero galo: “Nuestra dupla de aleros es excepcional”.

Kompany chocó con declaración de Eberl

El belga es el entrenador que dirige a Luis en el día a día. Su conocimiento del guajiro es amplio, lo que le permite emitir conceptos más precisos.

Al ser consultado por lo dicho por el director deportivo, Kompany se mostró algo más realista: “Todavía no los compararía con Robben y Ribéry”, zanjó.

Para Kompany no es pertinente la comparación de Luis Díaz con leyenda de Bayern Múnich Foto: Getty Images

Para el exjugador, no se trata de establecer comparaciones, sino de que cada uno construya su propia historia en su momento: “Respeto mucho a estos dos extremos, contra los que jugué. Creo que Michael y Lucho deberían seguir su propio camino”.

“Al final, no se trata solo de la calidad individual, sino también de los títulos de equipo. Si al final ganan los grandes títulos, quizás podamos hablar de ello. Pero, por ahora, para nada”, anexó.

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Para cerrar, también fue equilibrado al destacar el nivel de los atacantes que tiene a su disposición, incluidos aquellos que actualmente no suman muchos minutos: “Los jugadores de arriba tienen mucha calidad individual, así es. Siempre son una amenaza”.