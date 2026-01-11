No parece haber día en el que juegue Bayern Múnich y Luis Díaz no salga figura. Este domingo, en el regreso de la Bundesliga tras el parón por las festividades navideñas, el colombiano volvió a brillar con los suyos en la goleada por 8-1.

Fue un festín para los locales, que tuvieron el aporte del guajiro, el cual anotó uno de los tantos y dio dos asistencias para las anotaciones de sus compañeros del ataque, Harry Kane y Michael Olisé.

Luis Díaz hizo parte del festival de goles del Bayern Múnich ante Wolfsburgo Foto: Getty Images

Quien se llevó los honores de ser el mejor jugador del campo fue el francés con una puntuación sólida de 10 puntos. Díaz fue el segundo en el escalafón, al tener una media de 8.9 unidades, unos cuantos puntos por encima del centrodelantero inglés.

Para Lucho fue otra de esas noches mágicas que se ha vuelto costumbre en territorio alemán. Es un inicio de 2026 prometedor, en lo que son los meses previos al Mundial, donde Colombia tiene depositada sobre él las ilusiones para la cita orbital.

Tabla de posiciones de la Bundesliga, tras otro baile de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Hasta la fecha, el guajiro se destaca y tiene un nivel tan alto, que ha llegado hasta a ser comparado en Alemnia por sus jefes con una de las leyendas del club, el francés, Franck Ribéry.

Jefe de Díaz alucina por su día fantástico

Max Eberl, director deportivo del Bayern, dejó tras la apabullante goleada una respuesta sobre los dos extremos que tienen, que generó debate y controversia con hasta con el entrenador, Vincent Kompany.

A un medio germano, Eberl sentenció: “Cuando veo la posición y los movimientos de Michael, se parece a Arjen Robben. Lo comentábamos en el vestuario: es como el nuevo Robben que tenemos: delicado, elegante. Y con Lucho al otro lado, tenemos al Franck Ribéry, el creador de caos creativo”.

Después de lo dicho, poco más se podía agregar. De igual forma, el dirigente sacó a relucir un nuevo elogio hacia el colombiano y su compañero galo: “Nuestra dupla de aleros es excepcional”.

Kompany genera el debate con Eberl

El belga es el técnico que dirige a Luis en el día a día. Su conocimiento del guajiro es total, lo que le da la potestad para emitir conceptos más puntuales.

Al ser consultado por lo dicho por el director deportivo, Kompany se mostró algo más realista: “Todavía no los compararía con Robben y Ribéry”, zanjó.

Luis Díaz a la espalda de su técnico Vincent Kompany. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Para el exjugador, no se trata de hacer comparaciones, sino que cada uno, en su tiempo, haga su propia historia: “Respeto mucho a estos dos extremos, contra los que jugué. Creo que Michael y Lucho deberían seguir su propio camino”.

“Al final, no se trata solo de la calidad individual, sino también de los títulos de equipo. Si al final ganan los grandes títulos, quizás podamos hablar de ello. Pero, por ahora, para nada”, anexó.

Vincent Kompany metió mano y cambió de parecer con Luis Díaz: Bayern Múnich lo hizo oficial

Para terminar, fue bastante imparcial para decir que todos los atacantes que tiene a su servicio son de buen nivel, contando hasta con los que no suman muchos minutos actualment “Los jugadores de arriba tienen mucha calidad individual, así es. Siempre son una amenaza”.