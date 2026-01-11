Deportes

Directivo del Bayern Múnich alucinó con Luis Díaz por su show ante Wolfsburg: lo comparó con leyenda

Quien tiene uno de los cargos más altos del cuadro bávaro habló tras el gol y las dos asistencias del guajiro en el retorno de la Bundesliga de Alemania.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

11 de enero de 2026, 11:15 p. m.
A Luis Díaz lo comparó uno de los directivos del Bayern Múnich con leyenda del club
A Luis Díaz lo comparó uno de los directivos del Bayern Múnich con leyenda del club Foto: Getty Images

No parece haber día en el que juegue Bayern Múnich y Luis Díaz no salga figura. Este domingo, en el regreso de la Bundesliga tras el parón por las festividades navideñas, el colombiano volvió a brillar con los suyos en la goleada por 8-1.

Fue un festín para los locales, que tuvieron el aporte del guajiro, el cual anotó uno de los tantos y dio dos asistencias para las anotaciones de sus compañeros del ataque, Harry Kane y Michael Olisé.

Luis Díaz hizo parte del festival de goles del Bayern Múnich ante Wolfsburgo
Luis Díaz hizo parte del festival de goles del Bayern Múnich ante Wolfsburgo Foto: Getty Images

Quien se llevó los honores de ser el mejor jugador del campo fue el francés con una puntuación sólida de 10 puntos. Díaz fue el segundo en el escalafón, al tener una media de 8.9 unidades, unos cuantos puntos por encima del centrodelantero inglés.

Para Lucho fue otra de esas noches mágicas que se ha vuelto costumbre en territorio alemán. Es un inicio de 2026 prometedor, en lo que son los meses previos al Mundial, donde Colombia tiene depositada sobre él las ilusiones para la cita orbital.

Deportes

Barcelona ratificó su paternidad sobre Real Madrid: campeón de la Supercopa tras festival de goles

Deportes

América de Cali perdería titular: salida libre es posible y su nombre resuena en el exterior

Deportes

Se sacó a seis: Vinícius se lució con magistral gol al Barcelona en la Supercopa de España

Deportes

Tabla de posiciones de la Bundesliga, tras otro baile de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Deportes

Catalina Usme vuelve al fútbol colombiano: tiene nuevo equipo tras su corto paso por Perú

Deportes

Luis Díaz marcó su primer gol del año: soberbia definición puso a festejar al Bayern Múnich

Deportes

Vincent Kompany metió mano y cambió de parecer con Luis Díaz: Bayern Múnich lo hizo oficial

Deportes

Noticia de lujo para Luis Díaz y Bayern Múnich en Bundesliga: la tabla tras el tropezón de Borussia Dortmund

Deportes

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto gana Hakimi en el PSG

Deportes

La multa que deberá pagar el Bayern de Luis Díaz a la UEFA: Impresionante cifra en pesos colombianos

Tabla de posiciones de la Bundesliga, tras otro baile de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Hasta la fecha, el guajiro se destaca y tiene un nivel tan alto, que ha llegado hasta a ser comparado en Alemnia por sus jefes con una de las leyendas del club, el francés, Franck Ribéry.

Jefe de Díaz alucina por su día fantástico

Max Eberl, director deportivo del Bayern, dejó tras la apabullante goleada una respuesta sobre los dos extremos que tienen, que generó debate y controversia con hasta con el entrenador, Vincent Kompany.

A un medio germano, Eberl sentenció: “Cuando veo la posición y los movimientos de Michael, se parece a Arjen Robben. Lo comentábamos en el vestuario: es como el nuevo Robben que tenemos: delicado, elegante. Y con Lucho al otro lado, tenemos al Franck Ribéry, el creador de caos creativo”.

Después de lo dicho, poco más se podía agregar. De igual forma, el dirigente sacó a relucir un nuevo elogio hacia el colombiano y su compañero galo: “Nuestra dupla de aleros es excepcional”.

Kompany genera el debate con Eberl

El belga es el técnico que dirige a Luis en el día a día. Su conocimiento del guajiro es total, lo que le da la potestad para emitir conceptos más puntuales.

Al ser consultado por lo dicho por el director deportivo, Kompany se mostró algo más realista: “Todavía no los compararía con Robben y Ribéry”, zanjó.

Luis DIAZ (FC Bayern Munich), coach Vincent KOMPANY (FC Bayern Munich). Football Champions League, 2025/26 season, league phase, FC Bayern Munich - Club Bruges 4-0, on October 22, 2025, ALLIANZARENA? (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP)
Luis Díaz a la espalda de su técnico Vincent Kompany. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Para el exjugador, no se trata de hacer comparaciones, sino que cada uno, en su tiempo, haga su propia historia: “Respeto mucho a estos dos extremos, contra los que jugué. Creo que Michael y Lucho deberían seguir su propio camino”.

“Al final, no se trata solo de la calidad individual, sino también de los títulos de equipo. Si al final ganan los grandes títulos, quizás podamos hablar de ello. Pero, por ahora, para nada”, anexó.

Vincent Kompany metió mano y cambió de parecer con Luis Díaz: Bayern Múnich lo hizo oficial

Para terminar, fue bastante imparcial para decir que todos los atacantes que tiene a su servicio son de buen nivel, contando hasta con los que no suman muchos minutos actualment “Los jugadores de arriba tienen mucha calidad individual, así es. Siempre son una amenaza”.

Más de Deportes

A Luis Díaz lo comparó uno de los directivos del Bayern Múnich con leyenda del club

Directivo del Bayern Múnich alucinó con Luis Díaz por su show ante Wolfsburg: lo comparó con leyenda

Raphinha fue uno de los anotadores en la final de Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid

Barcelona ratificó su paternidad sobre Real Madrid: campeón de la Supercopa tras festival de goles

Se espera que América de Cali haga gestiones para mantener uno de sus titulares

América de Cali perdería titular: salida libre es posible y su nombre resuena en el exterior

Vinícius Júnior le anotó al Barcelona en la final de la Supercopa de España

Se sacó a seis: Vinícius se lució con magistral gol al Barcelona en la Supercopa de España

MUNICH, GERMANY - JANUARY 11: Luis Diaz of Bayern Muenchen celebrates the goal 1:0 during the Bundesliga match between FC Bayern München and VfL Wolfsburg at Allianz Arena on January 11, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Stefan Matzke - sampics/Getty Images)

Tabla de posiciones de la Bundesliga, tras otro baile de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Maria Catalina Usme Pineda of Colombia and America de Cali celebrates victory after the FIFA Women's World Cup Australia &amp; New Zealand 2023 Round of 16 match between Colombia and Jamaica at Melbourne Rectangular Stadium on August 8, 2023 in Melbourne, Australia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

Catalina Usme vuelve al fútbol colombiano: tiene nuevo equipo tras su corto paso por Perú

MUNICH, GERMANY - JANUARY 11: Luis Diaz of FC Bayern Munich celebrates the first goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and VfL Wolfsburg at Allianz Arena on January 11, 2026 in Munich, Germany. (Photo by M. Donato/FC Bayern via Getty Images)

Luis Díaz marcó su primer gol del año: soberbia definición puso a festejar al Bayern Múnich

Vincent Kompany le devolvió la titularidad a Luis Díaz

Vincent Kompany metió mano y cambió de parecer con Luis Díaz: Bayern Múnich lo hizo oficial

Yeison Jiménez iba a grabar en colaboración con varios artistas del género popular.

La nueva canción de Yeison Jiménez para la Selección Colombia: todo salió a la luz tras su muerte

René Higuita y Yeison Jiménez tras un partido de Atlético Nacional.

René Higuita se desahogó por la muerte de Yeison Jiménez: le escribió emotivo mensaje

Noticias Destacadas