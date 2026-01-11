Deportes

Luis Díaz marcó su primer gol del año: soberbia definición puso a festejar al Bayern Múnich

El colombiano se lanzó de ‘palomita’ y la mandó a guardar en el partido contra Wolfsburg por la fecha 16 de la Bundesliga.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

11 de enero de 2026, 5:12 p. m.
Luis Díaz celebrando en el partido de Bayern Múnich vs. Wolfsburg
Luis Díaz celebrando en el partido de Bayern Múnich vs. Wolfsburg Foto: FC Bayern via Getty Images

Luis Díaz volvió con todo a la actividad en el Bayern Múnich. El atacante colombiano marcó su primer gol del año en el partido contra Wolfsburg y puso a celebrar a la hinchada local en el Allianz Arena.

Sobre la media hora de juego, Michael Olise lanzó un centro al borde del área chica y encontró a Lucho bien posicionado para rematar.

Noticia de lujo para Luis Díaz y Bayern Múnich en Bundesliga: la tabla tras el tropezón de Borussia Dortmund

El guajiro se lanzó de ‘palomita’ y remató de cabeza contra el piso para mandarla a guardar.

Eso significó el 2-1 parcial a favor del Bayern en un momento clave del partido donde Wolfsburg se estaba creciendo con opciones de peligro cerca al arco de Manuel Neuer.

Deportes

Tabla de posiciones de la Bundesliga, tras otro baile de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Deportes

Catalina Usme vuelve al fútbol colombiano: tiene nuevo equipo tras su corto paso por Perú

Deportes

Vincent Kompany metió mano y cambió de parecer con Luis Díaz: Bayern Múnich lo hizo oficial

Deportes

La nueva canción de Yeison Jiménez para la Selección Colombia: todo salió a la luz tras su muerte

Deportes

René Higuita se desahogó por la muerte de Yeison Jiménez: le escribió emotivo mensaje

Deportes

Prográmese para la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026: Dimayor anunció los horarios oficiales

Deportes

Sebastián Villa no se aguantó y le mandó un recadito a Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

Deportes

Noticia de lujo para Luis Díaz y Bayern Múnich en Bundesliga: la tabla tras el tropezón de Borussia Dortmund

Deportes

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto gana Hakimi en el PSG

Deportes

La multa que deberá pagar el Bayern de Luis Díaz a la UEFA: Impresionante cifra en pesos colombianos

Video: así fue el gol de Luis Díaz hoy, contra Wolfsburg

Luis Díaz llegó a 14 goles en la presente temporada, siendo el segundo máximo goleador del Bayern Múnich detrás de Harry Kane.

El colombiano solo se ha perdido un partido en la Bundesliga y fue el duelo contra Mainz en el que debía cumplir fecha de sanción por acumulación de amarillas.

Lucho está intratable

Antes del gol de cabeza, Lucho ya había puesto su granito de arena en el marcador. A los 5 minutos de partido se escapó por la izquierda, ganó la línea de fondo y lanzó un centro atrás para la aparición de Olise.

Antes que el francés lograra conectar con la pelota, el defensor Kilian Fischer se atravesó y mandó el balón a su propia portería.

De esa manera, Bayern Múnich se puso por delante en el compromiso y parecía empezar a escribir una noche tranquila hasta que Dženan Pejčinović marcó el empate para Wolfsburg en el minuto 13.

El técnico Vincent Kompany apretó las tuercas desde el banquillo y logró levantar el ánimo de su equipo para evitar la remontada del rival. Los ‘lobos’ alcanzaron a coquetear con el segundo, pero Lucho apareció de nuevo para meter su primer gol del año y darle la tranquilidad al Bayern.

Munich's Luis Diaz celebrates scoring during the Bundesliga soccer match between Bayern Munich and VfL Wolfsburg in Munich, Germany, Sunday Jan. 11, 2026. (Tom Weller/dpa via AP)
Luis Díaz celebrando su gol contra Wolfsburg en el Allianz Arena. Foto: AP

La reacción de la prensa alemana

En Alemania hablan maravillas de Luis Díaz, quien fue elegido como la figura del primer tiempo por sus aportes en los dos goles del Bayern Múnich.

“El jugador de 24 años supera fácilmente a Fischer en la banda derecha del área con una finta y un poco de suerte, y luego eleva el balón a Díaz en el segundo palo. Desde poco menos de cuatro metros, el extremo izquierdo cabeceó con facilidad mientras caía”, indicó BILD.

“A medida que avanzaba el partido, fueron encontrando su ritmo, creando presión, especialmente por las bandas, y ahora se sitúan por delante gracias a la dinámica dupla Olise-Díaz”, agregó dicho medio.

Kicker lo referenció así: “En el contraataque, varios jugadores del Bayern atacan con una velocidad increíble: Laimer le da el pase a Olise por la derecha, quien se detiene brevemente y luego centra. En el centro, Luis Díaz cabecea a bocajarro para poner el 2-1″.

Sky Sports también lo narró: “Luis Díaz aparece completamente desmarcado. El colombiano cabecea el balón al ángulo izquierdo desde apenas tres metros, anotando su noveno gol de la temporada en la Bundesliga”.

Más de Deportes

MUNICH, GERMANY - JANUARY 11: Luis Diaz of Bayern Muenchen celebrates the goal 1:0 during the Bundesliga match between FC Bayern München and VfL Wolfsburg at Allianz Arena on January 11, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Stefan Matzke - sampics/Getty Images)

Tabla de posiciones de la Bundesliga, tras otro baile de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Maria Catalina Usme Pineda of Colombia and America de Cali celebrates victory after the FIFA Women's World Cup Australia &amp; New Zealand 2023 Round of 16 match between Colombia and Jamaica at Melbourne Rectangular Stadium on August 8, 2023 in Melbourne, Australia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

Catalina Usme vuelve al fútbol colombiano: tiene nuevo equipo tras su corto paso por Perú

MUNICH, GERMANY - JANUARY 11: Luis Diaz of FC Bayern Munich celebrates the first goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and VfL Wolfsburg at Allianz Arena on January 11, 2026 in Munich, Germany. (Photo by M. Donato/FC Bayern via Getty Images)

Luis Díaz marcó su primer gol del año: soberbia definición puso a festejar al Bayern Múnich

Vincent Kompany le devolvió la titularidad a Luis Díaz

Vincent Kompany metió mano y cambió de parecer con Luis Díaz: Bayern Múnich lo hizo oficial

Yeison Jiménez iba a grabar en colaboración con varios artistas del género popular.

La nueva canción de Yeison Jiménez para la Selección Colombia: todo salió a la luz tras su muerte

René Higuita y Yeison Jiménez tras un partido de Atlético Nacional.

René Higuita se desahogó por la muerte de Yeison Jiménez: le escribió emotivo mensaje

Tolima vs. Junior por la final de la Liga BetPlay 2025-ll.

Prográmese para la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026: Dimayor anunció los horarios oficiales

Sebastián Villa quiere ir al Mundial 2026 y busca irse a un mejor equipo para lograrlo.

Sebastián Villa no se aguantó y le mandó un recadito a Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

Millonarios contrató a Radamel Falcao García y varios nombres que le dan peso a la nómina para 2026

Con Falcao García, así sería el equipo de gala de Millonarios en 2026: nómina de lujo

Lamento de Atlético Nacional por no poder sellar a goleador soñado

Atlético Nacional pierde goleador soñado: prefirió firmar con otro club y el fichaje se cae hasta 2027

Noticias Destacadas