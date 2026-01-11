Luis Díaz volvió con todo a la actividad en el Bayern Múnich. El atacante colombiano marcó su primer gol del año en el partido contra Wolfsburg y puso a celebrar a la hinchada local en el Allianz Arena.

Sobre la media hora de juego, Michael Olise lanzó un centro al borde del área chica y encontró a Lucho bien posicionado para rematar.

Noticia de lujo para Luis Díaz y Bayern Múnich en Bundesliga: la tabla tras el tropezón de Borussia Dortmund

El guajiro se lanzó de ‘palomita’ y remató de cabeza contra el piso para mandarla a guardar.

Eso significó el 2-1 parcial a favor del Bayern en un momento clave del partido donde Wolfsburg se estaba creciendo con opciones de peligro cerca al arco de Manuel Neuer.

Video: así fue el gol de Luis Díaz hoy, contra Wolfsburg

Luis Díaz llegó a 14 goles en la presente temporada, siendo el segundo máximo goleador del Bayern Múnich detrás de Harry Kane.

El colombiano solo se ha perdido un partido en la Bundesliga y fue el duelo contra Mainz en el que debía cumplir fecha de sanción por acumulación de amarillas.

Lucho está intratable

Antes del gol de cabeza, Lucho ya había puesto su granito de arena en el marcador. A los 5 minutos de partido se escapó por la izquierda, ganó la línea de fondo y lanzó un centro atrás para la aparición de Olise.

Antes que el francés lograra conectar con la pelota, el defensor Kilian Fischer se atravesó y mandó el balón a su propia portería.

De esa manera, Bayern Múnich se puso por delante en el compromiso y parecía empezar a escribir una noche tranquila hasta que Dženan Pejčinović marcó el empate para Wolfsburg en el minuto 13.

El técnico Vincent Kompany apretó las tuercas desde el banquillo y logró levantar el ánimo de su equipo para evitar la remontada del rival. Los ‘lobos’ alcanzaron a coquetear con el segundo, pero Lucho apareció de nuevo para meter su primer gol del año y darle la tranquilidad al Bayern.

Luis Díaz celebrando su gol contra Wolfsburg en el Allianz Arena. Foto: AP

La reacción de la prensa alemana

En Alemania hablan maravillas de Luis Díaz, quien fue elegido como la figura del primer tiempo por sus aportes en los dos goles del Bayern Múnich.

“El jugador de 24 años supera fácilmente a Fischer en la banda derecha del área con una finta y un poco de suerte, y luego eleva el balón a Díaz en el segundo palo. Desde poco menos de cuatro metros, el extremo izquierdo cabeceó con facilidad mientras caía”, indicó BILD.

“A medida que avanzaba el partido, fueron encontrando su ritmo, creando presión, especialmente por las bandas, y ahora se sitúan por delante gracias a la dinámica dupla Olise-Díaz”, agregó dicho medio.

Kicker lo referenció así: “En el contraataque, varios jugadores del Bayern atacan con una velocidad increíble: Laimer le da el pase a Olise por la derecha, quien se detiene brevemente y luego centra. En el centro, Luis Díaz cabecea a bocajarro para poner el 2-1″.

Sky Sports también lo narró: “Luis Díaz aparece completamente desmarcado. El colombiano cabecea el balón al ángulo izquierdo desde apenas tres metros, anotando su noveno gol de la temporada en la Bundesliga”.