Noticia de lujo para Luis Díaz y Bayern Múnich en Bundesliga: la tabla tras el tropezón de Borussia Dortmund

El guajiro y sus compañeros de Bayern Múnich respiran en la tabla luego de que Borussia Dortmund cediera más terreno.

Redacción Deportes
10 de enero de 2026, 3:53 a. m.
Se mueve la tabla en Bundesliga tras el empate del Dortmund: Bayern de Lucho Díaz sonríe.
Se mueve la tabla en Bundesliga tras el empate del Dortmund: Bayern de Lucho Díaz sonríe. Foto: Getty Images

Con un final de partido loco y dos goles en el tiempo de prolongación, Borussia Dortmund cedió un empate 3-3 en el campo del Eintracht Fráncfort, este viernes en la apertura de la 16ª jornada del campeonato alemán.

Con 33 puntos, el Dortmund es segundo con ocho de desventaja respecto al Bayern Múnich de Luis Díaz (41), sólido líder de la Bundesliga y que jugará tranquilo.

Los muniqueses tienen la oportunidad, en caso de victoria el domingo contra el Wolfsburgo en casa, de escaparse 11 puntos sobre su primer perseguidor.

Dortmund ha perdido hasta diez puntos (por dos del Bayern) tras haberse adelantado en el marcador en la Bundesliga.

Tabla de posiciones en Bundesliga

Dortmund empata con Frankfurt

Este viernes, los jugadores dirigidos por Niko Kovac se adelantaron en dos ocasiones por medio de Maximilian Beier (10′) y Felix Nmecha (68′), pero el Eintracht igualó dos veces.

En la primera parte, Can Uzun transformó un penalti concedido tras una aparatosa falta de Serhou Guirassy.

Y en la segunda, Younes Ebnoutalib empató tres minutos después del gol de Nmecha.

En los últimos minutos, Nico Schlotterbeck estrelló el balón en el larguero del Eintracht (90′).

Luego Mahmoud Daoud puso por delante al Eintracht (90′+2) y Carney Chukwuemeka igualó in extremis para el Dortmund (90′+6).

La 16ª jornada de la Bundesliga se ha visto perturbada por la tormenta de nieve Elli en el norte de Alemania: los partidos St. Pauli-Leipzig y Bremen-Hoffenheim previstos para el sábado han sido aplazados a una fecha por determinar.

¿Se empieza a liquidar la Bundesliga?

Ese es el debate desde hace varias semanas atrás en la competencia alemana. Bayern Múnich, con Luis Díaz como una de sus grandes figuras, sueña con el título liguero, además de pelear la copa y la Champions. La Supercopa ya la tienen.

Y es que los números del Bayern son casi perfectos, ostentando 13 victorias, dos empates y ninguna derrota. No solo están prácticamente encaminados a levantar el trofeo, sino que también pueden hacerlo con un puntaje que los deje en la historia de la competencia.

Luis Díaz con Harry Kane.
Bayern Múnich, con Luis Díaz, saborea las mieles del triunfo en Bundesliga. Foto: FC Bayern via Getty Images

Wolfsburg es el próximo reto del Bayern, en el Allianz Arena, y tres puntos levantarían aún más el ánimo de Vincent Kompany y sus dirigidos.

*Con información de AFP

Noticias Destacadas