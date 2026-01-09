Alarma en el Bayern de Luis Díaz por contundente decisión de la Bundesliga horas antes de reiniciar la temporada

La organización del fútbol alemán dio el veredicto horas antes de que se reinicien las actividades de temporada 2025/2026. Los partidos St. Pauli vs. Leipzig y Werder Bremen vs. Hoffenheim, inicialmente programados para el sábado y correspondientes a la 16ª jornada de la Bundesliga, fueron aplazados a una fecha sin determinar debido a las malas condiciones meteorológicas, anunció la Liga Alemana (DFL) este mismo viernes.

La DFL decidió aplazar el St. Pauli vs. Leipzig, en el Millerntor-Stadion de St. Pauli, un barrio de Hamburgo, porque “no se podía garantizar la seguridad de todas las personas implicadas el día del partido debido a las nevadas persistentes, el pavimento resbaladizo y el temporal”.

Unas horas después y por los mismos motivos el encuentro en el Weserstadion entre el Werder Bremen y el Hoffenheim también fue aplazado. La DFL comunicará posteriormente las nuevas fechas de ambos partidos. Por supuesto que hay alarmas en el Bayern Múnich de Luis Díaz dependiendo de estas afectaciones climáticas en Alemania.

Una máquina de nieve trabaja durante la tormenta Elli. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La tormenta de nieve Elli barre desde el viernes el norte de Alemania, con importantes nevadas (de hasta 15 centímetros) y vientos fuertes. En Hamburgo y Bremen, las escuelas permanecieron cerradas el viernes. Por ahora, la tormenta no afecta la región de Múnich, que está ubicada al sureste alemán.

Bayern Múnich jugará contra el Wolfsburgo

Tras el amistoso contra el RB Salzburgo, donde Luis Díaz se reportó con doblete de asistencias, está todo listo para iniciar oficialmente un año especial de Lucho, que podría traer sus primeros títulos importantes en el Bayern y la disputa del Mundial 2026 con la camiseta de la Selección Colombia.

Luis Díaz controlando el balón oficial de la Bundesliga. Foto: Getty Images via AFP

La temporada de Luis Díaz comenzará con el partido ante Wolfsburgo en el Allianz Arena. Por ahora, la tormenta de nieve Elli no se reporta por esta región de Alemania. La idea no es otra que ganar para encaminar un nuevo título en la Bundesliga y así poder priorizar la competencia en la Champions League.

Lucho es clave en el esquema de Vincent Kompany y su fichaje fue estelar y revelación tras los impactantes números que tiene. Por otra parte, Bayern también se mentaliza en el regreso de su estrella Jamal Musiala y su prelación a estar en la lista definitiva de Alemania para el Mundial 2026.