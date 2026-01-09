Deportes

Alarma en el Bayern de Luis Díaz por contundente decisión de la Bundesliga horas antes de reiniciar la temporada

La Bundesliga dio la información oficial que afecta el reinicio de actividades, que tiene programado al Bayern Múnich contra el Wolfsburgo por la fecha 16 del torneo.

William Horacio Perilla Gamboa

9 de enero de 2026, 11:04 p. m.
Luis Díaz con el Bayern Múnich.
Luis Díaz con el Bayern Múnich. Foto: Getty Images

La organización del fútbol alemán dio el veredicto horas antes de que se reinicien las actividades de temporada 2025/2026. Los partidos St. Pauli vs. Leipzig y Werder Bremen vs. Hoffenheim, inicialmente programados para el sábado y correspondientes a la 16ª jornada de la Bundesliga, fueron aplazados a una fecha sin determinar debido a las malas condiciones meteorológicas, anunció la Liga Alemana (DFL) este mismo viernes.

La DFL decidió aplazar el St. Pauli vs. Leipzig, en el Millerntor-Stadion de St. Pauli, un barrio de Hamburgo, porque “no se podía garantizar la seguridad de todas las personas implicadas el día del partido debido a las nevadas persistentes, el pavimento resbaladizo y el temporal”.

Unas horas después y por los mismos motivos el encuentro en el Weserstadion entre el Werder Bremen y el Hoffenheim también fue aplazado. La DFL comunicará posteriormente las nuevas fechas de ambos partidos. Por supuesto que hay alarmas en el Bayern Múnich de Luis Díaz dependiendo de estas afectaciones climáticas en Alemania.

Una máquina de nieve trabaja durante la tormenta Elli.
Una máquina de nieve trabaja durante la tormenta Elli. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La tormenta de nieve Elli barre desde el viernes el norte de Alemania, con importantes nevadas (de hasta 15 centímetros) y vientos fuertes. En Hamburgo y Bremen, las escuelas permanecieron cerradas el viernes. Por ahora, la tormenta no afecta la región de Múnich, que está ubicada al sureste alemán.

Noticias Destacadas