La reacción de Vincent Kompany tras el partidazo de Luis Díaz y sus mágicas jugadas: se emocionó

Vincent Kompany no pudo quedar más contento con el rendimiento de sus jugadores en el amistoso frente a Salzburgo, primer partido del año para el Bayern Múnich.

Luis Díaz ingresó en el segundo tiempo y brilló con dos asistencias para redondear la goleada en condición de visitante.

Minutos después de pitazo final, Kompany dio sus conclusiones del partido y se emocionó pensando en lo que viene con el reinicio de las competencias oficiales.

“Los jugadores reciben siempre un plan individual para las vacaciones. Se ha visto enseguida que los chicos lo han hecho perfecto. Tras los primeros entrenamientos, por sensaciones, vuelve a ser directamente un equipo con muchas ganas”, declaró el estratega belga.

Lucho estuvo de vacaciones en Colombia bajo un sol radiante y volvió al invierno de Múnich con temperaturas muy bajas que provocaron su suplencia ante Salzburgo.

Pero eso no lo detuvo y, en cambio, mostró un nivel superior al de varios de sus compañeros. Además de las dos asistencias, mostró intensidad en el frente de ataque y esa capacidad de regate que tienen pocos jugadores en Europa.

Kompany quedó conforme

“Tenemos muchísima motivación por lo que queremos lograr en 2026. No es solo por las semanas de trabajo, sino porque además arrancamos con tres partidos en seis días. Es duro, sobre todo cuando vienes de las vacaciones. Pero el descanso no fue muy largo, el plan fue bueno y los chicos están en forma”, señaló.

Para Kompany hay buenas sensaciones de cara al reinicio de la Bundesliga y el remate de la primera fase de la Champions League. “Si la plantilla supera esta fase, llegaremos muy fuertes al tramo de la temporada en el que se decide todo”, sentenció.

Bayern Múnich viajó a Salzburgo con cuatro bajas: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies y Jamal Musiala.

Kompany aseguró que todos ellos estarán volviendo en cuestión de días. “Algunos están enfermos, otros siguen entrenamientos individuales. Ese es también el caso de Jamal Musiala. Si tiene minutos en uno de los próximos tres partidos, nos alegraríamos. Todo va bien”, aseguró.

Luis Díaz en su partido contra Salzburg. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Bayern va por todo

Así como hay ilusión en el cuerpo técnico, la junta directiva mira con entusiasmo la segunda parte de la temporada ante la posibilidad de coronarse de nuevo en Alemania y pelear por su séptimo título de Champions.

“Nos hemos creado una situación de partida excelente en las tres competiciones. Si en los próximos meses seguimos marcando goles de forma activa como equipo y defendiendo de manera proactiva —tal y como lo hicimos en la primera vuelta—, esta temporada puede pasar de todo", declaró Max Eberl, director deportivo del club bávaro.

Eberl agregó que “queremos ir acercándonos poco a poco a ese nivel. Nuestro objetivo es volver a ponernos en forma una y otra vez y estar ahí en el momento decisivo. Nuestro equipo tiene mucha calidad, tiene hambre y está en forma”.