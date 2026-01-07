Deportes

La reacción de Vincent Kompany tras el partidazo de Luis Díaz y sus mágicas jugadas: se emocionó

El técnico del Bayern Múnich habló sobre el regreso de las vacaciones y el rendimiento de sus jugadores en el amistoso contra Salzburg.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

7 de enero de 2026, 1:55 p. m.
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, habló sobre la victoria contra Salzburgo.
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, habló sobre la victoria contra Salzburgo. Foto: Getty Images

Vincent Kompany no pudo quedar más contento con el rendimiento de sus jugadores en el amistoso frente a Salzburgo, primer partido del año para el Bayern Múnich.

Luis Díaz ingresó en el segundo tiempo y brilló con dos asistencias para redondear la goleada en condición de visitante.

Minutos después de pitazo final, Kompany dio sus conclusiones del partido y se emocionó pensando en lo que viene con el reinicio de las competencias oficiales.

“Los jugadores reciben siempre un plan individual para las vacaciones. Se ha visto enseguida que los chicos lo han hecho perfecto. Tras los primeros entrenamientos, por sensaciones, vuelve a ser directamente un equipo con muchas ganas”, declaró el estratega belga.

Deportes

Estos son los partidos que Falcao García se perderá en Millonarios: vieja sanción lo condena

Deportes

‘The Last Dance’ de Falcao García en Millonarios: confirman la vuelta del Tigre para 2026

Deportes

Santa Fe eligió el reemplazo de Harold Mosquera: está listo y llega desde Atlético Nacional

Deportes

Esposa de Falcao García dio pistas sobre su regreso a Millonarios: así ilusionó a los hinchas

Deportes

América de Cali confirmó el fichaje brasileño que venía sonando: se arma para Copa Sudamericana

Deportes

La publicación del hijo de Gustavo Serpa que aumenta el deseo de Millonarios con Falcao: ‘The Last Dance’

Deportes

Técnico de Wolverhampton deja todo claro sobre Jhon Arias y retumba en Selección Colombia

Deportes

La vistosa asistencia de Luis Díaz que hizo aplaudir a Gnabry: en Bayern Múnich es sensación

Deportes

Se sacó a seis: la magistral jugada de Luis Díaz en su primer partido del año con el Bayern Múnich

Deportes

No todo es alegría para Luis Díaz: confirman mala noticia que retumba en el Bayern y en Colombia

Se sacó a seis: la magistral jugada de Luis Díaz en su primer partido del año con el Bayern Múnich

Lucho estuvo de vacaciones en Colombia bajo un sol radiante y volvió al invierno de Múnich con temperaturas muy bajas que provocaron su suplencia ante Salzburgo.

Pero eso no lo detuvo y, en cambio, mostró un nivel superior al de varios de sus compañeros. Además de las dos asistencias, mostró intensidad en el frente de ataque y esa capacidad de regate que tienen pocos jugadores en Europa.

Kompany quedó conforme

“Tenemos muchísima motivación por lo que queremos lograr en 2026. No es solo por las semanas de trabajo, sino porque además arrancamos con tres partidos en seis días. Es duro, sobre todo cuando vienes de las vacaciones. Pero el descanso no fue muy largo, el plan fue bueno y los chicos están en forma”, señaló.

Para Kompany hay buenas sensaciones de cara al reinicio de la Bundesliga y el remate de la primera fase de la Champions League. “Si la plantilla supera esta fase, llegaremos muy fuertes al tramo de la temporada en el que se decide todo”, sentenció.

Estruendo en el Bayern Múnich: compañero de Luis Díaz anunció que quiere irse al Real Madrid

Bayern Múnich viajó a Salzburgo con cuatro bajas: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies y Jamal Musiala.

Kompany aseguró que todos ellos estarán volviendo en cuestión de días. “Algunos están enfermos, otros siguen entrenamientos individuales. Ese es también el caso de Jamal Musiala. Si tiene minutos en uno de los próximos tres partidos, nos alegraríamos. Todo va bien”, aseguró.

06 January 2026, Austria, Salzburg: Soccer, Test match, FC Red Bull Salzburg - FC Bayern Munich at the Red Bull Arena. Luis Diaz (M, Bayern Munich) and Douglas Mendes (l, Salzburg) and Jacob Rasmussen (Salzburg) fight for the ball. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images)
Luis Díaz en su partido contra Salzburg. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Bayern va por todo

Así como hay ilusión en el cuerpo técnico, la junta directiva mira con entusiasmo la segunda parte de la temporada ante la posibilidad de coronarse de nuevo en Alemania y pelear por su séptimo título de Champions.

“Nos hemos creado una situación de partida excelente en las tres competiciones. Si en los próximos meses seguimos marcando goles de forma activa como equipo y defendiendo de manera proactiva —tal y como lo hicimos en la primera vuelta—, esta temporada puede pasar de todo", declaró Max Eberl, director deportivo del club bávaro.

Eberl agregó que “queremos ir acercándonos poco a poco a ese nivel. Nuestro objetivo es volver a ponernos en forma una y otra vez y estar ahí en el momento decisivo. Nuestro equipo tiene mucha calidad, tiene hambre y está en forma”.

Más de Deportes

Falcao García debe partidos de suspensión en la Liga BetPlay.

Estos son los partidos que Falcao García se perderá en Millonarios: vieja sanción lo condena

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, habló sobre la victoria contra Salzburg.

La reacción de Vincent Kompany tras el partidazo de Luis Díaz y sus mágicas jugadas: se emocionó

Falcao García estará de regreso a Millonarios en 2026, para cumplir su tercer ciclo

‘The Last Dance’ de Falcao García en Millonarios: confirman la vuelta del Tigre para 2026

Desde Atlético Nacional llega el nuevo refuerzo para el ataque santafereño.

Santa Fe eligió el reemplazo de Harold Mosquera: está listo y llega desde Atlético Nacional

Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón en la gala del sorteo del Mundial 2026

Esposa de Falcao García dio pistas sobre su regreso a Millonarios: así ilusionó a los hinchas

América de Cali confirma más refuerzos para 2026.

América de Cali confirmó el fichaje brasileño que venía sonando: se arma para Copa Sudamericana

Falcao García en un saludo con Gustavo Serpa en Millonarios

La publicación del hijo de Gustavo Serpa que aumenta el deseo de Millonarios con Falcao: ‘The Last Dance’

Robert Edwards junto al colombiano Jhon Arias en Wolverhampton.

Técnico de Wolverhampton deja todo claro sobre Jhon Arias y retumba en Selección Colombia

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se refiere a los posibles fichajes.

Hansi Flick le habla claro a los hinchas de Barcelona por el mercado de invierno: esto pasará con los fichajes

Fabio Cannavaro y Néstor Lorenzo.

La curiosa forma en la que Lorenzo define a la Uzbekistán de Cannavaro, rival en el Mundial: “Hay que trabajarlos”

Noticias Destacadas