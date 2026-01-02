¿Cuándo juega Luis Díaz y qué canal pasa su primer partido de 2026 con Bayern Múnich?

Luis Díaz permanece durante los últimos días en un periodo de vacaciones de lo que es la disciplina de Bayern Múnich, así como de la Selección Colombia, con la que enfrentará el Mundial durante mediados del 2026.

En su club el año anterior le dejó gratificantes momentos. Acabó dicho periodo marcando en la goleada ante Heidenheim, además, de celebrar dando a conocer que será nuevamente padre junto a su pareja, Geraldine Ponce.

Durante las últimas semanas ha estado en un periodo de descanso por tierras colombianas recargándose junto a su familia. También se ha permitido estrenarse en otras facetas como la de cantante, lanzando su primer sencillo musical de champeta.

Esto que vive Lucho es la previa de lo que será un nuevo año deportivo que tendrá retos importantes. Entre los más importantes, estará que termine la participación con Bayern Múnich de los diferentes torneos en lo que siguen con vida.

Unos que aparecen como prioridad son Bundesliga y Champions League. También estará en el calendario la Copa de Alemania, pero para entrar nuevamente en acción en ese torneo deberán esperar hasta febrero para volver a los de Múnich.

A la hora de puntualizar sobre días, horas y competiciones que verán a Díaz nuevamente jugando, hay que decir que la primera será la liga del país en el que permanece. En menos de una semana jugarán tres partidos ante rivales importantes.

Calendario de Díaz y Bayern en Bundesliga durante el inicio de 2026:

Domingo, 11 de enero

11:30 a.m.: Bayern Múnich vs. Wolfsburg / Disney+

Miércoles, 14 de enero

2:30 p.m.: Colonia vs. Bayern Múnich

Sábado, 17 de enero

12:30 p.m.: RB Leipzig vs. Bayern Múnich

Cabe recordar que en Bundesliga, el cuadro rojo es el sólido líder de la competencia con 41 puntos, nueve más que su más inmediato perseguidor, quien no se cree que pueda tener la chance de remontarle en lo que resta del transcurrir de la temporada 2025/2026.

Champions League:

Miércoles, 21 de enero

Bayern Múnich vs. Unión St. Gilloise

Miércoles, 28 de enero

PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich

A falta de las dos jornadas marcadas para el término de la Fase de Liga, Bayern es segundo, solo por detrás de Arsenal, quien le ganó el mano a mano en una de las jornadas pasadas.

Para los de Múnich el paso a octavos de final está más que garantizado. En el par de juegos que le restan, estos esperan sumar seis puntos y allí ya podrán contar nuevamente con Lucho Díaz.

El colombiano tuvo que estar ausente un par de jornadas tras la sanción de UEFA, que le impidió estar justamente ante los gunners, así como también frente al Sporting de Lisboa.

Después de la apelación de Bayern ante el máximo ente del balompié europeo, atrás quedó el castigo para el atacante colombiano, que busca tener un 2026 redondo, donde los goles, asistencias y títulos caigan a su carrera por montones.

Además de eso, esos juegos con su equipo serán clave para que prepare de la mejor forma la Copa Mundo.