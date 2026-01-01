Deportes

Ni Luis Díaz, ni Hugo Rodallega: el goleador colombiano que arrasó como el mejor del país en 2025

Un nombre que no estaba en las primeras planas toma fuerza para asumir el lugar de titular indiscutido de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

1 de enero de 2026, 11:23 a. m.
Ni Luis Díaz, ni Hugo Rodallega pudieron llegar a las cifras de Luis Javier Suárez.
Ni Luis Díaz, ni Hugo Rodallega pudieron llegar a las cifras de Luis Javier Suárez. Foto: Getty Images / Colprensa

Después de lo hecho por Radamel Falcao García, el país no ha tenido un goleador de peso en el mundo. Del samario las estadísticas año tras año eran inmejorables, tanto, que lo ponían a competir con los más grades del balompié de Europa.

En la actualidad, Luis Díaz es un delantero de nivel y con Bayern Múnich mejoró de manera considerable lo que eran sus estadísticas goleadoras con respecto a lo que venía haciendo en Liverpool.

El colombiano Luis Díaz celebra con su compañero del Bayern Munich Harry Kane después de anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Heidenheim el domingo 21 de diciembre del 2025. (Harry Langer/dpa via AP)
El colombiano Luis Díaz celebra con su compañero del Bayern Munich Harry Kane después de anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Heidenheim el domingo 21 de diciembre del 2025. (Harry Langer/dpa via AP) Foto: AP

Es más, con 23 goles en el año estuvo a uno de superar su mejor marca personal en su carrera profesional; no obstante, no le fue suficiente lo hecho y acabó igualando lo logrado en 2021 y 2024.

Díaz Marulanda no fue quien se llevó los honores como el máximo goleador colombiano de 2025, pero sí fue un Luis que también está de moda. Se hace referencia al de Sporting de Lisboa, quien coincidencialmente también es de Santa Marta, como Falcao.

Luis Díaz y Harry Kane dominan en la tabla de goleadores de la Bundesliga: Bayern expone todo su potencial

A corte del cierre del año, ninguno le dio la talla a Suárez como anotador de tantos colombianos en el mundo. Este estuvo a tan solo tres goles de llegar a la cifra de 40 goles marcados.

Su más cercano perseguidor es Hugo Rodallega, a quien le saca diez dianas. De ahí para abajo, el conteo es más aterrizado entre jugadores de la liga colombiana y otros que militan en el exterior.

Top 10 goleadores de Colombia en 2025

Luis Javier Suárez - 37 goles

Hugo Rodallega - 27 goles

Dayro Moreno - 26 goles

Luis Díaz - 23 goles

Alfredo Morelos - 21 goles

Jhon Córdoba - 19 goles

Jhon Jáder Durán - 17 goles

Díber Cambindo - 17 goles

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández - 14 goles

Johan Carbonero - 10 goles

Hugo Rodallega fue la figura de la noche en el Estadio El Campín.
Hugo Rodallega figuró como el goleador de mejores números en la Liga BetPlay. Foto: Colprensa/Lina Gasca

Delantero sensación de Europa

Para certificar el gran momento que atraviesa Suárez, este se despidió del 2025 con un triplete de tantos en el último juego del año por la Primeira Liga de Portugal.

Esa presentación estelar de Lucho le hizo resonar en el Viejo Continente, así como también en Colombia, donde hace méritos para ganarse un cupo en la lista definitiva del entrenador Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026.

Luis Javier Suárez sigue en racha goleadora en Sporting de Portugal
Luis Javier Suárez sigue en racha goleadora en Sporting de Portugal Foto: Getty Images

Rui Borges, su director técnico en los lisboetas, le reconoció el impacto inmediato que ha tenido su fichaje desde que llegó el mercado pasado en Sporting.

“Luis ha hecho un gran comienzo de temporada, no es solo este hat-trick, desde el principio la conexión que tiene con el grupo es evidente”, reconoció de la adaptación inmediata de Suárez.

El atrevido recado de Luis Javier Suárez a Portugal para el duelo del Mundial 2026: no se esconde

“Y la conexión entre ellos es clara, el respeto que sienten el uno por el otro es muy reflejativo de los juegos y de nuestra vida diaria en el gimnasio, en amistad y ayuda mutua”, rescató.

“No solo con Luis, que está empezando bien la temporada, dentro de las expectativas cuando lo fichamos pronto, tras la pérdida de un delantero [Gyokeres] que había sido importante”, agregó.

“Dije que iba a marcar su era y no tengo duda de que es diferente, pero ha ayudado al equipo y el equipo le ha ayudado a él”, acabó en su felicitación a Suárez.

