Le ganó a Luis Díaz: este es el colombiano que marcó más goles en Europa durante 2025

Faltando pocos meses para el Mundial 2026, el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo toma nota para elegir a los jugadores que tengan mejor desempeño con sus clubes.

Estar en Europa les da un valor especial para entrar en la convocatoria, aunque no es fácil sostenerse como titular en las grandes ligas del viejo continente.

Salió el último ‘ranking’ Fifa de 2025: así quedó la Selección Colombia tras un año agridulce

Luis Díaz se lleva todos los focos por su actualidad en el Bayern Múnich, sin embargo, no es el colombiano con mejor producción goleadora en el 2025.

Y es que Luis Suárez marcó un total de 30 goles este año, superando a nombres de mayor relevancia en Selección Colombia.

Los números del atacante samario se dividen así: 15 goles con Almería, 11 con Sporting de Lisboa y 4 con la Selección Colombia.

Luis Javier Suárez durante un entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Lucho Díaz, por su parte, anotó 23 tantos a lo largo del 2025: 5 con el Liverpool, 13 con el Bayern Múnich y 5 con la Selección Colombia.

El tercero en este listado es Jhon Córdoba, uno de los delanteros que divide opiniones en la Tricolor. Aunque Néstor Lorenzo lo considera pieza importante en el proceso mundialista, su nivel no le ha permitido consolidarse como el titular indiscutible.

Pero a Córdoba lo defienden sus números, pues este año marcó 19 tantos en total.

Otro escalón más abajo vienen delanteros que no han logrado desplegar todo su potencial como Jhon Jáder Durán (Fenerbahce), Mateo Cassierra (Zenit) o Juan Camilo Hernández (Real Betis).

Lamine Yamal presume su camiseta de la Selección Colombia: video revela quién se la regaló

Luis Suárez apunta a titular

Basados en las estadísticas, Luis Suárez está ganando la carrera como el delantero titular de la Selección Colombia para el Mundial 2026. No obstante, todavía faltan seis meses que serán claves en la elección por parte de Néstor Lorenzo.

Suárez tiene claro que la competencia es dura. “Todos los delanteros que hemos estado venimos por un sueño, de volver a estar en selección, tener minutos, se consiguió el objetivo de ir al Mundial y tenemos esa competencia sana, lo importante es que esto es una familia, es una competencia sana, le intentamos poner las cosas complicadas al profe para que tome esa decisión”, declaró hace unos días para RCN.

Lorenzo sigue tratando de buscar un goleador con garantías para la Tricolor, pero el puesto sigue abierto tras las dudas que han dejado Durán, Borré y Córdoba.

“Su trabajo es complicado, debe analizar quien está mejor en cada momento, quién está mejor para cada partido, dependiendo actitud, rival y otras cosas, mientras que nosotros trabajamos para estar lo mejor posible”, agregó Suárez.

Ese póker que le marcó a Venezuela abrió las puertas para soñar con el Mundial. “Cambia el nivel de confianza, muchísimo, porque ya tienes gol en tu casillero y ya has marcado con tu selección, para uno como delantero es muy importante. Al final es la confianza, uno como delantero vive del gol, cuando metes en un partido 4 con tu selección la confianza crece muchísimo”, dijo.