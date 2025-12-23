Deportes

Le ganó a Luis Díaz: este es el colombiano que marcó más goles en Europa durante 2025

Néstor Lorenzo toma nota faltando pocos meses para debutar en la fase de grupos del Mundial 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

23 de diciembre de 2025, 2:45 p. m.
Luis Díaz se lleva todos los focos mediáticos en el Bayern Múnich
Luis Díaz se lleva todos los focos mediáticos en el Bayern Múnich Foto: Getty Images

Faltando pocos meses para el Mundial 2026, el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo toma nota para elegir a los jugadores que tengan mejor desempeño con sus clubes.

Estar en Europa les da un valor especial para entrar en la convocatoria, aunque no es fácil sostenerse como titular en las grandes ligas del viejo continente.

Salió el último ‘ranking’ Fifa de 2025: así quedó la Selección Colombia tras un año agridulce

Luis Díaz se lleva todos los focos por su actualidad en el Bayern Múnich, sin embargo, no es el colombiano con mejor producción goleadora en el 2025.

Y es que Luis Suárez marcó un total de 30 goles este año, superando a nombres de mayor relevancia en Selección Colombia.

Deportes

Ponen a temblar a Jhon Durán en Fenerbahçe: la decisión del club que lo opacaría

Deportes

Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: técnico de Santos tomó decisión que complica todo

Deportes

El refuerzo mundialista que se le escapó a Marlos Moreno para Nacional; sería el bombazo del mercado

Deportes

RD Congo debutó con paso firme en la Copa Africana: así le fue al posible rival de Colombia

Deportes

La advertencia de Juan Guillermo Cuadrado a Colombia por el cruce con Cristiano en el Mundial 2026

Deportes

Harold Mosquera contó la verdadera razón por la que rechazó a Millonarios: “No lo merecía”

Deportes

Presidente de Dimayor le quita títulos a Santa Fe, Millonarios y Medellín: “No se cuentan”

Deportes

Luis Suárez protagoniza polémica ante Bayern Múnich: estalló contra el árbitro y armó pelea

Deportes

Doblete de Luis Javier Suárez puso picante la puja por ir al Mundial 2026: Lorenzo toma nota

Deportes

Definición HD: espectacular remate de Luis Javier Suárez para alargar la ventaja del Sporting Lisboa en Champions

Los números del atacante samario se dividen así: 15 goles con Almería, 11 con Sporting de Lisboa y 4 con la Selección Colombia.

Luis Javier Suárez durante un entrenamiento de la Selección Colombia.
Luis Javier Suárez durante un entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Lucho Díaz, por su parte, anotó 23 tantos a lo largo del 2025: 5 con el Liverpool, 13 con el Bayern Múnich y 5 con la Selección Colombia.

El tercero en este listado es Jhon Córdoba, uno de los delanteros que divide opiniones en la Tricolor. Aunque Néstor Lorenzo lo considera pieza importante en el proceso mundialista, su nivel no le ha permitido consolidarse como el titular indiscutible.

Pero a Córdoba lo defienden sus números, pues este año marcó 19 tantos en total.

Otro escalón más abajo vienen delanteros que no han logrado desplegar todo su potencial como Jhon Jáder Durán (Fenerbahce), Mateo Cassierra (Zenit) o Juan Camilo Hernández (Real Betis).

Lamine Yamal presume su camiseta de la Selección Colombia: video revela quién se la regaló

Luis Suárez apunta a titular

Basados en las estadísticas, Luis Suárez está ganando la carrera como el delantero titular de la Selección Colombia para el Mundial 2026. No obstante, todavía faltan seis meses que serán claves en la elección por parte de Néstor Lorenzo.

Suárez tiene claro que la competencia es dura. “Todos los delanteros que hemos estado venimos por un sueño, de volver a estar en selección, tener minutos, se consiguió el objetivo de ir al Mundial y tenemos esa competencia sana, lo importante es que esto es una familia, es una competencia sana, le intentamos poner las cosas complicadas al profe para que tome esa decisión”, declaró hace unos días para RCN.

YouTube video ZeL1Lrzome8 thumbnail

Lorenzo sigue tratando de buscar un goleador con garantías para la Tricolor, pero el puesto sigue abierto tras las dudas que han dejado Durán, Borré y Córdoba.

“Su trabajo es complicado, debe analizar quien está mejor en cada momento, quién está mejor para cada partido, dependiendo actitud, rival y otras cosas, mientras que nosotros trabajamos para estar lo mejor posible”, agregó Suárez.

Ese póker que le marcó a Venezuela abrió las puertas para soñar con el Mundial. “Cambia el nivel de confianza, muchísimo, porque ya tienes gol en tu casillero y ya has marcado con tu selección, para uno como delantero es muy importante. Al final es la confianza, uno como delantero vive del gol, cuando metes en un partido 4 con tu selección la confianza crece muchísimo”, dijo.

Mas de Deportes

Jhon Jáder Durán vería un nuevo lío en Turquía para ser titular y pelear por ir al Mundial 2026

Ponen a temblar a Jhon Durán en Fenerbahçe: la decisión del club que lo opacaría

Alfredo Morelos, delantero y figura de Atlético Nacional.

Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: técnico de Santos tomó decisión que complica todo

Marlos Moreno dejó caer un nombre que sería fichaje de lujo para Nacional

El refuerzo mundialista que se le escapó a Marlos Moreno para Nacional; sería el bombazo del mercado

RD Congo celebrando el gol de la victoria contra Benín en la Copa Africana de Naciones.

RD Congo debutó con paso firme en la Copa Africana: así le fue al posible rival de Colombia

Luis Díaz se lleva todos los focos mediáticos en el Bayern Múnich

Le ganó a Luis Díaz: este es el colombiano que marcó más goles en Europa durante 2025

Juan Guillermo Cuadrado es conocedor de primera mano de las bondades de Cristiano Ronaldo.

La advertencia de Juan Guillermo Cuadrado a Colombia por el cruce con Cristiano en el Mundial 2026

Harold Santiago Mosquera no quería irse de Santa Fe.

Harold Mosquera contó la verdadera razón por la que rechazó a Millonarios: “No lo merecía”

Carlos Mario Zuluaga no cuenta los títulos de la Copa Colombia obtenidos antes de 2008.

Presidente de Dimayor le quita títulos a Santa Fe, Millonarios y Medellín: “No se cuentan”

Isak y Wirtz en Liverpool.

En Liverpool sufren mientras Luis Díaz brilla en Bayern: recién fichado tuvo que ser operado de urgencia por fractura

Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.

El gesto de Cristiano Ronaldo al enterarse del récord que le igualó Mbappé en Real Madrid: más de un millón de reacciones

Noticias Destacadas