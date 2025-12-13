Bayern Múnich está loco por Luis Díaz: se ganó nuevo premio con el 48,8 % de los votos

Luis Díaz tiene enamorados a los hinchas del Bayern Múnich. Este sábado se confirmó que fue elegido como el mejor jugador de noviembre, consiguiendo el 48,8 % de los votos en la página oficial del conjunto bávaro.

“Cinco partidos, cuatro goles, una asistencia: ¡Luis Díaz convenció en noviembre! El colombiano desempeñó un papel protagonista, especialmente en la espectacular victoria por 1-2 a domicilio en la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain“, apuntó el comunicado ofical del FC Bayern.

Lucho no estará disponible para el partido de este domingo contra Mainz por la Bundesliga, pero no deja de ser noticia en Alemania.

Y es que esta misma semana había sido premiado por el mejor gol de noviembre, tras su anotación contra Unión Berlín regateando a un defensa y mandándola a guardar sin ángulo por el palo del arquero.

Esas dos grandes presentaciones fueron suficientes para ganarse la ovación de la hinchada del Bayern y un nuevo premio para su vitrina personal.

🥇 𝐒𝐏𝐈𝐄𝐋𝐄𝐑 𝐃𝐄𝐒 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐓𝐒 🥇



Ihr habt gewählt 👊



Euer 𝗦𝗽𝗶𝗲𝗹𝗲𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗼𝗻𝗮𝘁𝘀 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 ist Luis Díaz. 👏



Glückwunsch, Lucho! ❤



🗞️ https://t.co/WQyZ1ZkMmO pic.twitter.com/OvEg5P0BGU — FC Bayern München (@FCBayern) December 13, 2025

Así quedó la votación

De acuerdo a los datos suministrados por el Bayern Múnich, la afición se inclinó masivamente por Luis Díaz y lo eligió sobre el resto de figuras que tienen en el ataque.

“El delantero de 28 años obtuvo una clara mayoría de votos, con un 48,8 %. De este modo, relegó a sus compañeros de equipo Lennart Karl (21,7 %) y Michael Olise (6,3 %) a los puestos segundo y tercero”, indicó el club.

Esta es la primera vez que Luis Díaz es elegido como el jugador del mes en el Bayern Múnich y le quedará muy difícil retener ese galardón en diciembre, pues las suspensiones lo han obligado a perderse varios partidos en Champions o Bundesliga.

Bayern juega este domingo contra Mainz y la próxima semana enfrenta al Heidenheim como despedida para el año 2025. Su regreso a competencias será hasta el 17 de enero, cuando enfrenta a Leipzig por la fecha 16 del campeonato local.

El conjunto bávaro marcha en la primera posición de la Bundesliga y en Champions está a una victoria de conseguir el tiquete directo a los octavos de final.

Luis Díaz celebra el gol ante Union Berlín y Josip Stanisic no lo puede creer. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Llega recargado para 2026

Mucho de eso tiene que ver con el aporte de Luis Díaz, que no necesitó tiempo de adaptación al fútbol alemán y está multiplicando exponencialmente su producción goleadora.

El próximo año será fundamental para Lucho, que es la gran figura de la Selección Colombia y quiere destacarse en su primer Mundial como futbolista profesional.

Vincent Kompany decidió darle unas vacaciones anticipadas para que recargue energías y se prepare de cara a un año exigente en todo sentido.