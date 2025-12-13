Deportes
Bayern Múnich está loco por Luis Díaz: se ganó nuevo premio con el 48,8 % de los votos
Aunque está suspendido por acumulación de amarillas, el atacante guajiro sigue siendo noticia en la Bundesliga.
Luis Díaz tiene enamorados a los hinchas del Bayern Múnich. Este sábado se confirmó que fue elegido como el mejor jugador de noviembre, consiguiendo el 48,8 % de los votos en la página oficial del conjunto bávaro.
“Cinco partidos, cuatro goles, una asistencia: ¡Luis Díaz convenció en noviembre! El colombiano desempeñó un papel protagonista, especialmente en la espectacular victoria por 1-2 a domicilio en la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain“, apuntó el comunicado ofical del FC Bayern.
Lucho no estará disponible para el partido de este domingo contra Mainz por la Bundesliga, pero no deja de ser noticia en Alemania.
Y es que esta misma semana había sido premiado por el mejor gol de noviembre, tras su anotación contra Unión Berlín regateando a un defensa y mandándola a guardar sin ángulo por el palo del arquero.
Esas dos grandes presentaciones fueron suficientes para ganarse la ovación de la hinchada del Bayern y un nuevo premio para su vitrina personal.
🥇 𝐒𝐏𝐈𝐄𝐋𝐄𝐑 𝐃𝐄𝐒 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐓𝐒 🥇— FC Bayern München (@FCBayern) December 13, 2025
Ihr habt gewählt 👊
Euer 𝗦𝗽𝗶𝗲𝗹𝗲𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗼𝗻𝗮𝘁𝘀 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 ist Luis Díaz. 👏
Glückwunsch, Lucho! ❤
🗞️ https://t.co/WQyZ1ZkMmO pic.twitter.com/OvEg5P0BGU
Así quedó la votación
De acuerdo a los datos suministrados por el Bayern Múnich, la afición se inclinó masivamente por Luis Díaz y lo eligió sobre el resto de figuras que tienen en el ataque.
“El delantero de 28 años obtuvo una clara mayoría de votos, con un 48,8 %. De este modo, relegó a sus compañeros de equipo Lennart Karl (21,7 %) y Michael Olise (6,3 %) a los puestos segundo y tercero”, indicó el club.
Esta es la primera vez que Luis Díaz es elegido como el jugador del mes en el Bayern Múnich y le quedará muy difícil retener ese galardón en diciembre, pues las suspensiones lo han obligado a perderse varios partidos en Champions o Bundesliga.
Bayern juega este domingo contra Mainz y la próxima semana enfrenta al Heidenheim como despedida para el año 2025. Su regreso a competencias será hasta el 17 de enero, cuando enfrenta a Leipzig por la fecha 16 del campeonato local.
El conjunto bávaro marcha en la primera posición de la Bundesliga y en Champions está a una victoria de conseguir el tiquete directo a los octavos de final.
Llega recargado para 2026
Mucho de eso tiene que ver con el aporte de Luis Díaz, que no necesitó tiempo de adaptación al fútbol alemán y está multiplicando exponencialmente su producción goleadora.
El próximo año será fundamental para Lucho, que es la gran figura de la Selección Colombia y quiere destacarse en su primer Mundial como futbolista profesional.
Vincent Kompany decidió darle unas vacaciones anticipadas para que recargue energías y se prepare de cara a un año exigente en todo sentido.
Desde enero empezará a cosechar títulos en el Bayern Múnich, antes de unirse a la concentración de la Selección programada para la primera semana de junio en territorio colombiano. El debut en la Copa del Mundo será el 17 de junio de 2026 contra Uzbekistán en el Estadio Banorte de Ciudad de México.