La tabla de la Champions League tras el derrumbe del Real Madrid ante Manchester City y el paseo del Arsenal

Real Madrid fue local en el Santiago Bernabéu ante el Manchester Cityy y hubo gran sorpresa luego de estar llamado a sumar tres puntos y poder escalar en la tabla de posiciones. La ‘Casa Blanca’ se vio sorprendida por la banda de Erling Haaland y el club inglés pudo sumar tres puntos en España.

Un partido en el que comenzó ganando Real Madrid con gol de Rodrygo al minuto 28. Lo que se creía era para administrar o seguir de largo, fue el llamado ideal para que Manchester City reaccionara y pudo dar vuelta en el marcador.

Los dirigidos por Pep Guardiola lograron el 2-1 final por los goles de Nico O’Reilly y Erling Haaland de penalti. De esta manera, Manchester City puede entrar al grupo de cinco que clasifican de forma directa a los octavos de final y Pep Guardiola toma un segundo aire en tras un complicado momento en el comienzo del juego en Madrid.

El Madrid no levanta cabeza y cede terreno en Europa. (Photo by Thomas COEX / AFP) | Foto: AFP

Por otra parte, el gigante español cae al séptimo lugar y pone en riesgo su presencia entre los ocho que pasarán directamente y evitarán el repechaje.

Newcastle empata en Alemania y Benfica reacciona con Richard Ríos

A primera hora de la jornada del 10 de diciembre, Ajax vapuleó 4-2 al Qarabag en Azerbaiyán y Copenhague sorprendió 3-2 al Villarreal en Dinamarca. En los partidos de fondo, Borussia Dortmund no pasó del empate en Signal Iduna Park ante un sorprendente Bodo Glimt, mientras que la Juventus hizo la tarea en Turín y venció 2-0 a Pafos.

Bayern Leverkusen no pudo de local y se vio sorprendido por el Newcastle, que pudo irse ganando 2-1, pero el club alemán encontró el empate en la segunda parte. En otro juego de la jornada, Benfica sigue su proceso de recuperación y derrotó 2-0 al Nápoles en Lisboa, en un juego en el que el volante colombiano Richard Ríos abrió el marcador.

En otro de los golpes de la fecha, Arsenal goleó 3-0 al Brujas y sigue invicto y único líder en la Champions League, aumentando su favoritismo al título en la temporada. PSG tampoco logró la ventaja y se quedó con un 0-0 con Athletic Bilbao.