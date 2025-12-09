Este martes, 9 de diciembre de 2025, Inter de Milán y Liverpool jugaron por la sexta fecha de la fase de liga en la Champions League. El compromiso se desarrolló en el estadio San Siro y acabó 0-1 a favor de los reds.

La definición llegó hasta el minuto 88′ de partido. Dominik Szoboszlai, volante de Liverpool, cambió por gol un penal a favor de los suyos, mismo que fue suficiente para la victoria y obtener vida en Champions.

Así fue el penal de Szoboszlai para darle el triunfo a Liverpool sobre Inter de Milán

Szoboszlai se paró cara a cara con el portero del Inter, Yann Sommer. Al jugador de Liverpool no lo distrajeron los movimientos del guardameta suizo, que acabó dejándole el palo de su mano derecha para que este definiera allí. 1-0 los reds se devuelven a Inglaterra con tres puntos de oro.

¡GOL DE LIVERPOOL! Sobre el final del partido, Szoboszlai marca el 1-0 de los Reds vs. Inter.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ruNR1hj2TJ — SportsCenter (@SC_ESPN) December 9, 2025

¿Cómo queda Liverpool en la tabla de la Champions League tras el triunfo sobre Inter de Milán?

Es un salvavidas para Liverpool, pues los de Arne Slot se colocan en la octava casilla parcial de la Champions tras el triunfo sobre Inter de Milán. Eso quiere decir que, de momento, están en el límite para pasar directo a octavos de final y evitar los dieciseisavos.

Sin embargo, es de momento. Equipos como Borussia Dortmund, Manchester City y Newcastle aún no han disputado la sexta fecha. Si alguno de ellos gana, podría empatar en puntos al Liverpool (12) o hasta sobrepasarlo.

Pase lo que pase, Liverpool este martes consiguió tres puntazos de oro ante un equipo como Inter, que tras su derrota este martes sigue en el top 5 de la tabla de posiciones y sueña con seguir sumando.

Inter de Milán sigue en la parte alta de la tabla a pesar de la derrota con Liverpool. | Foto: Getty Images

Un respiro al Liverpool tras días movidos

El cruce de declaraciones entre el técnico Arne Slot y el ídolo Mohamed Salah es la tapa de los diarios más importantes en Inglaterra. No hay armonía entre las partes, lo cual ha abierto una posible puerta de salida para la estrella egipcia.

Se vienen días claves en Liverpool, con miras a seguir mejorando tanto en Champions League como en Premier.

Mohamed Salah y Arne Slot viven días de conflicto en Liverpool. | Foto: Liverpool FC via Getty Images

Datos que dejó el Inter de Milán vs. Liverpool en Champions

Marcador final : Inter de Milán 0 - 0 Liverpool

: Inter de Milán 0 - 0 Liverpool Fecha : 9 de diciembre de 2025 (sexta jornada, fase de liga, en Champions League)

: 9 de diciembre de 2025 (sexta jornada, fase de liga, en Champions League) Estadio : San Siro

: San Siro Alineaciones:

Inter de Milán: Yann Sommer; Manuel Akanjil, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Luis Henrique Tomaz, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrij Mjitaryán, Federico Dimarco; Lautaro Martínez, Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.