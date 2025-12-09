Arne Slot le respondió a Mohamed Salah: radical decisión sacude el camerino de Liverpool

Mohamed Salah fue castigado por sus declaraciones sobre la relación con Arne Slot. El egipcio no entró en la convocatoria de Liverpool para el partido de Champions League contra el Inter de Milán y su regreso está en duda.

Slot se pronunció en rueda de prensa y dejó en incógnita lo que pasará en el mercado de fichajes de enero. “No tengo ni idea, no puedo responder a esa pregunta en este momento. Él tiene todo el derecho de sentir lo que siente, pero no tiene derecho a compartirlo con los medios”, dijo.

Medios británicos informaron que su ausencia contra Inter no estaba motivada por una medida disciplinaria, sino que había sido decisión técnica del entrenador neerlandés.

Salah marcó 34 goles y dio 23 pases de gol la temporada pasada, contribuyendo de forma decisiva al título liguero de los reds, lo que le sirvió para renovar su contrato por otros dos años.

Pero los malos resultados del Liverpool esta campaña, sobre todo en la Premier League (octavo a 10 puntos del líder Arsenal) y la llegada de jugadores comprados a precio de oro (solo en Wirtz, Isak y Ekitike el club invirtió más de 400 millones de dólares), han acabado provocando que Salah pierda su condición de intocable.

🚨 Arne Slot on if Salah played his last Liverpool game: “I have no clue”.@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/TecemkFJ2D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2025

¿Qué dijo Salah sobre Arne Slot?

Todo este escándalo se desencadenó por las declaraciones de Mohamed Salah, quien atendió a los medios por primera vez en la temporada y lo hizo para revelar lo que está sucediendo dentro del camerino de Liverpool.

“Tengo la impresión de que el club me ha puesto a los pies de los caballos”, indicó. Esa expresión significa que Salah se siente en una situación de desprestigio ante el público.

El egipcio habló el sábado en Leeds tras quedarse en el banquillo de suplentes por tercer partido consecutivo, convencido de que “alguien” (no citó directamente a Slot) quiere responsabilizarle de la mala temporada de los reds.

Mohamed Salah vive una situación crítica en el Liverpool. | Foto: AP

El delantero se entrenó por la mañana con sus compañeros, pero luego no fue incluido en la lista de convocados para viajar a Milán.

“Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada”, declaró el egipcio. “Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha puesto a los pies de los caballos. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargase con toda la culpa”.

Lo más grave de su desahogo es que confirmó que la relación con Arne Slot está prácticamente rota. “Lo dije en varias ocasiones anteriormente, que tenía una buena relación con el entrenador y de repente no tenemos ninguna relación”, añadió.

Tras quedarse fuera de la convocatoria, Salah publicó una foto en el gimnasio del AXA Center y volvió a mover las redes sociales con comentarios hacia el cuerpo técnico.