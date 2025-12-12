Luis Díaz vive las mieles de un gran presente en Bayern Múnich de Alemania, a donde llegó este año y ha tenido un impacto inmediato con goles, asistencias, así como su cooperación en zona defensiva.

Es tal el nivel que muestra el guajiro, que muchos conceptos generados en Europa lo llegan a catalogar como el mejor ‘extremo del mundo’ en la actualidad.

Vincent Kompany y Luis Díaz en un partido contra el Hamburgo. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Este tramo de campaña que pasa, es uno clave para las aspiraciones de ganar más títulos en Bayern, al mismo tiempo que se prepara para su participación con Colombia en el Mundial 2026.

Su equipo es el mejor de Alemania en la actualidad, siendo líder de la tabla de posiciones con un acumulado de 37 puntos, tras 13 partidos jugados hasta ahora. Una única vez dejaron escapar puntos, pero estos no le han quitado el invicto.

Este fin de semana que viene tendrán un nuevo reto por Bundesliga, que será Mainz, al que reciban en el estadio Allianz Arena de Múnich.

El rival de turno para los rojos es el más modesto de todo el torneo. Ser colero lo pone como el menos favorito para quedarse con un triunfo ante quien transita como mejor.

Canal que pasa Bayern Múnich vs. Mainz

Canal: ESPN y Disney+

Fecha: Domingo, 14 de diciembre

Hora: 11:30 a. m.

Estadio: Allianz Arena

No Díaz, no fiesta en Bayern

Es casi que confirmado que Luis Díaz no esté durante este partido con su club por decisión expresa del entrenador, Vincent Kompany.

Por fortuna, para Colombia, lo del guajiro no se trata de una lesión, ni de complicaciones físicas que tenga. Su jefe en los de Múnich ha decidido darle un merecido descanso, por lo que fue su maratónico calendario del último tiempo.

Vincent daría descanso a Luis Díaz en Bayern. | Foto: Getty Images

En rueda de prensa, el belga anticipó lo que pasaría con el colombiano: “Le he dado a Lucho unos días de descanso; ha jugado todos los partidos, además de realizar viajes largos a Sudamérica”.

“Nunca tuvo una Navidad libre en Inglaterra; merece unos días con su familia y volverá con la mente renovada”, completó y evitó especulaciones si se ve a Lucho ausente.

Esto le podría venir más que bien al atacante, quien ha jugado desde su llegada a Alemania un total de 21 partidos repartidos en juegos de Bundesliga, Copa, Supercopa y Champions League.

Hasta ahora han sido 12 goles y 7 asistencias las alcanzadas con los rojos, que lo ponen en un nivel alto de producción, a comparación de lo que ya eran buenos números en Liverpool.