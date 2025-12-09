Bundesliga notifica a Luis Díaz pese a la suspensión: lo premian por obra de arte con Bayern Múnich

La Bundesliga alemana no verá acción de Luis Díaz durante varias semanas, pues el colombiano recibió la quinta amarilla de la temporada contra Stuttgart y estará una fecha fuera, además del castigo en Champions por la lesión de Hakimi. Se espera que vuelva a jugar con Bayern Múnich a finales de diciembre.

A la suspensión de Lucho, que tampoco pudo jugar este martes en Champions contra Sporting Lisboa, se le suma una decisión de su técnico, Vincent Kompany: tomando en cuenta los castigos, le dio vacaciones; y en medio de las vacaciones, la Bundesliga le hizo una notificación a Luis Díaz.

Bundesliga elige el gol de Luis Díaz a Unión Berlín como el mejor de noviembre

Y este martes lo hicieron oficial: Luis Díaz se llevó el premio al gol más bonito en el pasado mes de noviembre. Lo marcó sábado 8 de dicho mes, de visita a Unión Berlín, y le dio la vuelta al mundo. Fue una verdadera obra de arte.

“No hay sorpresa: el gol del mes de noviembre en la Bundesliga es para Luis Díaz y su ridículo gol contra Unión Berlín”, escribió la web oficial de la Bundesliga en Instagram.

Otra condecoración más para Lucho, que no se cansa de brillar en Bayern Múnich. Aparece entre los goleadores, ganó la Supercopa de Alemania, ha brillado en copa y aporta en Champions.

“Volverá mentalmente en plena forma”: Kompany sobre Luis Díaz

Antes del duelo de Bayern Múnich contra Sporting Lisboa por Champions, en rueda de prensa, Vincent Kompany habló de las vacaciones que le va a dar a Luis Díaz. Llegan en un buen momento, tomando en cuenta que el colombiano no podrá jugar ni en Bundesliga ni en la competencia continental.

Kompany responde al compromiso de Luis Díaz. El colombiano se ha destacado desde su llegada, además de lo hecho en Selección, y por eso el técnico belga quiere darle descanso, para que pase tiempo en familia y se recupere.

Vincent Kompany le da vacaciones a Luis Díaz en medio de las suspensiones, tanto en Bundesliga como en Champions. | Foto: Getty Images

“Lucho ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso. Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia”, soltó Kompany.