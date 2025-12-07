Bayern Múnich pierde a Luis Díaz: lista de partidos que no jugará y fecha de regreso que preocupa a Kompany

El pasado sábado, 6 de diciembre, acabó siendo agridulce para Luis Díaz. El colombiano asistió en la goleada 0-5 a favor de Bayern Múnich, ante Stuttgart, pero vio una amarilla que se convirtió en la quinta de la temporada en Bundesliga. Eso quiere decir que debe pagar una fecha de sanción.

Pero la cosa no para ahí, porque Luis Díaz también debe seguir pagando sanción en Champions. Esto por la entrada que hizo sobre Achraf Hakimi, ante PSG, a principios de noviembre.

Luis Díaz se mueve entre suspensiones por Champions y Bundesliga

La cosa es así: el partido donde expulsaron a Luis Díaz, contra PSG, fue el 4 de noviembre. En un primer momento, UEFA suspendió a Lucho con tres fechas por la entrada a Hakimi. Sin embargo, luego se la bajó a dos.

De esas dos, ya cumplió una. Fue el 26 de noviembre, en el juego que Bayern Múnich perdió ante Arsenal, en su visita a Londres. Le queda solo una jornada por pagar al colombiano, y es contra Sporting Lisboa (9 de diciembre).

En cuanto a Bundesliga, la amarilla ante Stuttgart, la quinta del colombiano en lo que va del torneo, lo limita a estar el próximo 14 de diciembre ante Mainz 05.

Lista de partidos que no jugará Luis Díaz con Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa (Champions) - 9 de diciembre

Bayern Múnich vs. Mainz 05 (Bundesliga) - 14 de diciembre

¿Cuándo volverá a jugar Luis Díaz? Kompany se preocupa

Luis Díaz volverá a jugar hasta el 21 de diciembre, cuando ya haya cumplido las sanciones correspondientes a Bundesliga y Champions. Ese día, Bayern Múnich visitará a Heidenheim por la jornada 15 de la competencia liguera en Alemania.

Por supuesto, hay preocupación en el técnico bávaro, Vincent Kompany, más que nada por el partido que Lucho no jugará contra Sporting Lisboa en Champions. Bayern llega a dicho duelo tras caer ante Arsenal en la última jornada disputada (3-1).

Bayern Múnich no quiere continuar cediendo más puntos en Champions y la victoria en casa contra Sporting será fundamental. Sin embargo, no contará con Díaz y Kompany debe encontrarle un reemplazo adecuado.

Kompany no contará con Luis Díaz en los próximos dos partidos. | Foto: Getty Images

Por Bundesliga el panorama es más tranquilo, pues Bayern es líder, invicto y casi inalcanzable en lo más alto de la tabla de posiciones. Allí no hay tanta presión de sumar, aunque desean hacerlo para seguir marcando diferencia.