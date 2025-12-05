Uefa reduce la sanción de Luis Díaz en Champions: fecha de su retorno con Bayern Múnich

Alegría para Luis Díaz y Bayern Múnich. Este viernes, 5 de diciembre, UEFA anunció una reducción a la sanción que le había impuesto al colombiano. Tras lo ocurrido el pasado 4 de noviembre, cuando el cuadro bávaro visitó a PSG por la fase de liga de la Champions League.

Bayern Múnich ganó 2-1 y los dos goles del elenco alemán fueron obra de Luis Díaz. Sin embargo, el colombiano vio la roja directa a los 45+7, cuando hizo una falta sobre Achraf Hakimi y este último cayó en una grave lesión. El lateral derecho del PSG sufrió un esguince severo en el tobillo izquierdo, por lo que estará entre seis y ocho semanas fuera.

UEFA reduce la sanción de Luis Díaz a dos fechas

La imagen es clara: Luis Díaz disputaba un balón con Hakimi; el guajiro trató de quitarle limpio el balón, pero acabó tirándolo al suelo. Acabó siendo delicado, por lo que UEFA implantó una sanción de tres fechas a Díaz.

Sin embargo, Bayern Múnich se movió rápido. Venía de varias semanas tratando de apelar la sanción, reducirla y tener lo más pronto posible en el campo a Lucho, uno de los jugadores más importantes en lo que va de la campaña.

Este viernes, se confirmó que UEFA bajó a dos fechas la sanción de Luis Díaz, y es tema de conversación en Alemania.

Momento exacto de la lesión de Achraf Hakimi tras entrada de Luis Díaz. | Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Contra qué equipos cumplirá Luis Díaz la sanción de Champions?

Cumplió una. Después del juego contra PSG, Bayern Múnich jugó con Arsenal y Lucho no jugó. Es decir, le falta solo una:

Arsenal vs. Bayern Múnich - 26 de noviembre de 2025 (cumplida)

- 26 de noviembre de 2025 (cumplida) Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa - 9 de diciembre de 2025 (falta)

¿Cuándo volverá Luis Díaz a jugar con Bayern Múnich, en Champions, tras la reducción de la sanción por parte de UEFA?

Volverá el 21 de enero de 2026, cuando Bayern Múnich reciba a Royale Union Saint-Gilloise por la séptima fecha de la fase de liga en la Champions League 2025-2026. Es decir, válido por la penúltima jornada de esta ronda.

Previo al juego contra Sporting Lisboa, Bayern Múnich asoma tercero en la tabla de posiciones de la fase de liga. Acumula 12 puntos, producto de cuatro triunfos y una derrota en cinco fechas disputadas. Luis Díaz, con goles y asistencias, ha sido fundamental para que el cuadro bávaro esté en la parte alta del acumulado.