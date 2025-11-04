Suscribirse

Expulsión de Luis Díaz: técnicos de PSG y Bayern no se callan por la acción de la que habla Europa

Antes del cierre de la primera mitad, el colombiano fue juzgado por el juez con una tarjeta roja por una infracción contra Achraf Hakimi.

Redacción Deportes
5 de noviembre de 2025, 1:26 a. m.
Luis Díaz fue el foco de atención tras la expulsión en Champions League
Luis Díaz fue el foco de atención tras la expulsión en Champions League | Foto: Getty Images

Luis Díaz tenía una noche más que ideal en Champions League durante este martes, hasta que vio la tarjeta roja por una falta a Achraf Hakimi.

Fue una acción muy justa, pero que dejó mal parado al guajiro en el partido que terminó por ganar Bayern Múnich por 1-2, en París.

El colombiano se le vio aplicado en ataque, pero también en defensa para la recuperación del balón por el costado izquierdo.

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 04: Referee Maurizio Mariani shows a red card to Luis Diaz of Bayern Munich for a foul on Achraf Hakimi of Paris Saint-Germain (not pictured) following a VAR review during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Paris Saint-Germain and FC Bayern M�nchen at Parc des Princes on November 04, 2025 in Paris, France. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) (Photo by STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Luis Díaz vio la tarjeta roja ante PSG, tras haber marcado doblete en Champions League. | Foto: Getty Images via AFP

Fue justamente en una de esas jugadas ante el marroquí, que el exceso de fuerza para el juez del partido tuvo un exceso de parte de Lucho.

Si bien no existió maldad de parte del colombiano, el árbitro revisó en reiteradas ocasiones el VAR, hasta determinar que la pierna de Díaz cruzó la de Hakimi.

A pesar del arrepentimiento del cafetero, y las explicaciones para justificar lo que había sucedido, antes de que acabase el primer tiempo, el número 14 fue a las duchas del Parque de los Príncipes.

Contexto: Tabla de posiciones de la Champions después de los triunfos del Bayern y el Liverpool

En Europa las reacciones al suceso no se hicieron esperar. Entre los pronunciamientos más importantes estuvieron los de los entrenadores de ambos planteles.

Luis Enrique, de PSG, no responsabilizó de manera directa a Díaz por lo sucedido con su colega. Para el ibérico se resumen en una acción normal, con un infortunio final.

Lo de Achraf es el fútbol. Es un deporte de contacto. Es una lástima", indicó el español en la rueda de prensa postpartido.

“Es complicado para los jugadores. Son acciones que son así”, agregó sin indultar al de Barracas, La Guajira.

Para concluir, el director de los parisinos no espero buenas noticias de los exámenes que se le realizarán al lateral: “Me acuerdo de la lesión de Musiala. Es mala suerte. Mañana será el día con el doctor”.

Vincent Kompany también le quitó responsabilidad a la gravedad de la acción en la que estuvo inmerso Díaz. “Él no lo hizo a propósito. Es la intensidad del partido”, dijo el belga.

Contexto: Luis Díaz perdería a su socio vital en Bayern Múnich: Barcelona se lo arrebataría

Al parecer, la jugada no fue clara para ninguno de los que estaban cerca, y juzgarla, menos: "En ese momento, ni yo ni el árbitro vimos la acción a esa velocidad".

Para terminar, el entrenador de Díaz lanzó un mensaje de aliento al rival del cual espero un reporte médico oficial: “Defiendo los intereses del equipo... Espero que no sea tan grave para Hakimi”.

Díaz dejó a Hakimi entre lágrimas

Lucho no pudo hacer nada para evitar ser expulsado en Champions League. A pesar de que su deseo no haya sido ese, fue inevitable responsabilizarlo de las lágrimas de su rival al dejar el campo.

El marroquí salió del campo con la ayuda del cuerpo médico de PSG, a la espera de que le hagan pruebas médicas y no se determine una lesión de varios meses.

