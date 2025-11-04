Suscribirse

Luis Díaz perdería a su socio vital en Bayern Múnich: Barcelona se lo arrebataría

Tan solo llegar al Bayern y Luis Díaz sufriría una dura despedida: el movimiento se daría al final de esta temporada.

Redacción Deportes
4 de noviembre de 2025, 6:34 p. m.
Luis Díaz (14) junto a sus compañeros en Bayern Múnich: Serge Gnabry (7), Michael Olise (17) y Harry Kane.
Luis Díaz (14) junto a sus compañeros en Bayern Múnich: Serge Gnabry (7), Michael Olise (17) y Harry Kane.

Ha sido brillante el arranque de Luis Díaz en su etapa como jugador del Bayern Múnich. Además de goles y asistencias, el guajiro ha creado sociedades interesantes con varios de sus compañeros, incluyendo al delantero inglés Harry Kane.

Pero en las últimas horas la prensa europea reveló que los días de Kane en Bayern Múnich estarían contados. Se trataría de un presunto interés del F.C. Barcelona por hacerse con los servicios del goleador.

“Kane valora la opción del Barça, club que maneja ya la información sobre esta operación, aunque no decidirá nada hasta prácticamente acabar la temporada”, contó Sport en una de sus más recientes entregas.

“Kane, eso sí, quiso incluir una cláusula de salida a partir del verano del 2026, cuando le quedará solo un año de contrato por delante, de 65 millones de euros, para garantizar una negociación sencilla en el caso de que decida acabar su ciclo en Alemania”, añadió el medio referenciado.

Harry Kane, goleador fulminante de Bayern Múnich que despertaría el interés del F.C. Barcelona.
Harry Kane, goleador fulminante de Bayern Múnich que despertaría el interés del F.C. Barcelona.

Y es que el arranque de temporada por parte de Harry ha sido más que destacado. Con sus múltiples anotaciones, Bayern Múnich reina en Bundesliga, avanza en Copa de Alemania y apunta a seguir como uno de los líderes en la fase de liga de la Champions.

Con base a la información entregada por Sport, Barcelona vería con buenos ojos hacerse con uno de los mejores goleadores del mundo. Esa presunta cláusula de salida del Bayern ayudaría a los culés en sus intenciones, pues Transfermarkt reporta que el valor en el mercado del delantero inglés es de 75 millones de euros.

El contrato entre Kane y Bayern Múnich va hasta junio de 2027, y esta temporada sería clave para que Harry decida su futuro. No obstante, todo apunta a que solo se sabrá con exactitud si el movimiento será oficial, o no, cuando acabe este curso.

“La salida de Kane vale 65 millones de euros, pero el delantero busca un buen salario. En el Bayern percibe 25 millones de euros brutos, una cifra a la que podría llegar el Barça, pero hay equipos que le van a ofrecer más. El Tottenham va como loco por repescar a su gran icono, mientras que los grandes de la Premier entrarán en la puja”, aclaran en el medio referenciado.

Luis Díaz integra una de las delanteras más letales de Europa, junto a sus compañeros del Bayern Múnich.
Luis Díaz integra una de las delanteras más letales de Europa, junto a sus compañeros del Bayern Múnich.
Contexto: Referente del fútbol inglés no se quedó callado y dio tajante respuesta por la salida de Luis Díaz del Liverpool: “Ni de lejos”

No cabe duda que la dupla entre Luis Díaz y Harry Kane ha marcado el gran arranque de temporada en Bayern. El técnico Kompany sabe que el inglés es pieza clave, y si llega a marcharse deberá encontrar rápidamente su reemplazo.

Noticias relacionadas

Luis DíazHarry KaneBayern MúnichF.C. Barcelona

