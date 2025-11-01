El Bayern Múnich de Luis Díaz sigue imparable en la Bundesliga: nueva goleada ante el Leverkusen

El Bayern Múnich derrotó este sábado, 1 de noviembre, 3-0 al Bayer Leverkusen en un encuentro válido por la novena fecha de la Bundesliga.

El equipo que dirige Vicent Kompany sigue imparable en lo corrido de la temporada al lograr solo victorias en los partidos disputados por liga, copa y Champions League.

En la liga alemana, los números del Bayern son elocuentes: un pleno de 27 puntos, 33 goles marcados y apenas 4 recibidos. Mantiene además su ventaja de 5 puntos sobre el RB Leipzig (2º), que ganó 3-1 poco antes al Stuttgart, y de 7 unidades respecto al Borussia Dortmund (3º), que venció 0-1 el viernes en Augsburgo.

Para su duelo de este sábado ante el Leverkusen, campeón de Alemania en 2024, el entrenador dejó de entrada en el banquillo a piezas importantes de su equipo como el colombiano Luis Díaz y el inglés Harry Kane, pensando en la visita al Parque de los Príncipes de París en la cuarta fecha de la Champions europea.

Todos los tantos del partido llegaron en la primera mitad, por medio de Serge Gnabry (minuto 25), el senegalés Nicolas Jackson (31′) y un tanto en contra de Loïc Badé (44′).

Luis Díaz juega actualmente en el Bayern Múnich de Alemania. | Foto: Getty Images

El colombiano ingresó al partido en los últimos 30 minutos, pero no tuvo mayor incidencia.

Teniendo en cuenta todas las competiciones, el Bayern lleva 15 victorias en 15 partidos disputados. Sigue mejorando, por lo tanto, el récord de un mejor inicio de temporada de un club de las cinco principales ligas de Europa (Inglaterra, España, Italia y Francia, además de Alemania), que hasta este curso eran las 13 seguidas con las que arrancó el AC Milan de Fabio Capello en la campaña 1992-1993.

El presente de Luis Díaz

El jugador ha tenido un arranque de temporada destacado con el Bayern. El extremo colombiano ha contribuido con golpes y asistencias en Bundesliga y Copa de Alemania, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del equipo.

En la victoria previa 4-1 frente al Colonia en la Copa de Alemania, Diaz anotó un gol y fue clave en la creación de juego por la banda izquierda. Además, fue nominado al premio de mejor jugador del mes de la Bundesliga, un reconocimiento a su impacto inmediato en el equipo.

La decisión de Kompany de no poner a Díaz como titular causó algo de sorpresa, debido a que durante la semana manifestó que el colombiano estaba en plena forma y que no había indicios de que necesitara descansar.

“Parece estar en plena forma y no hay indicios de que necesite descansar. Es humano, así que puede suceder”, dijo.

“Con 27 años, Lucho está en su mejor momento para afrontar este ritmo, pero si necesita un descanso, tenemos opciones disponibles. Por ahora, sin embargo, parece tener muchas ganas de jugar”, cerró Kompany.