Vincent Kompany habló de Luis Díaz: su salud fue tema central y entregó parte definitivo

A menos que haya una lesión de consideración, o que se presente una sobrecarga, Luis Díaz seguirá siendo titular de Bayern Múnich.

Eso fue lo que dio a entender el entrenador, Vincent Kompany, durante la más reciente rueda de prensa previa a otra fecha de Bundesliga.

Este sábado, 1 de noviembre, el cuadro del cafetero se estará midiendo al Bayer 04 Leverkusen, en unos de los clásicos de la fecha 9.

Durante la atención a medios de este viernes, los medios consultado al entrenador por el estado de salud de Lucho.

Si bien no se ha conocido que el guajiro sufra de algo, la regularidad con la que juega sin descanso podría ponerlo en riesgo de alguna lesión.

Desde su llegada al Bayern, Lucho ha disputado todos los partidos oficiales de Superliga, Copa, Bundesliga y Champions sin ir una sola vez al banco de suplente de entrada.

Vincent Kompany y Luis Díaz permanecen juntos en Bayern Múnich | Foto: Captura a X del @FCBayern y Getty Images

Justo por esto fue que se dio la pregunta de la prensa alemana a Kompany, quien respondió de manera puntual sobre su manera de ver a Díaz.

“Tenemos una ligera ventaja porque está acostumbrado a esta máxima intensidad. A lo largo de su carrera, ha jugado con frecuencia tres partidos seguidos", aseveró.

Con esto dio a entender que su arribo desde Liverpool le dejó grandes bases al guajiro para rendir a plenitud a pesar de jugar más de dos partidos por semana.

No obstante, Kompany anticipó que, de ser necesario, en algún partido le dará menos minutos para recobrar fuerzas.

“Parece estar en plena forma y no hay indicios de que necesite descansar. Es humano, así que puede suceder”, dijo, dando a entender que jugará como titular ante Leverkusen.

Reconfirmando que los colombianos podrán verlo este sábado en la liga alemana, el belga aseguró que Lucho tiene “muchas ganas” de seguir en campo.

“Con 27 años, Lucho está en su mejor momento para afrontar este ritmo, pero si necesita un descanso, tenemos opciones disponibles. Por ahora, sin embargo, parece tener muchas ganas de jugar”, cerró Kompany.

Díaz: sin descanso y consolidado

Hasta la fecha van un total de 14 partidos oficiales de Díaz con Bayern Múnich.

Su primer juego se dio en el marco de la Supercopa alemana, en donde marcó el tanto que le dio el título a los de Múnich vs. Stuttgart.

Así fue el primer gol de Luis Díaz con la camiseta del Bayern Múnich | Foto: AP

Después empezó la racha en los dos torneos de Alemania, y la Champions League. Sus números son altos y medios como The Touchline dice que “ha recuperado el MEJOR estado de forma de su carrera”.

Además, de que está en un ambiente propicio junto a compañeros que lo ayudan a brillar: “¡Con Harry Kane y Michael Olise a su lado se siente feliz y extremadamente seguro de sí mismo".