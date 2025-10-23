Suscribirse

Esto dijo Vincent Kompany sobre el nivel de Luis Díaz: sus palabras duelen en Liverpool

En Bayern Múnich están contentos con el desempeño de Lucho y el director técnico destaca lo que aporta dentro de la cancha.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

24 de octubre de 2025, 1:03 a. m.
Vincent Kompany lanzó elogios para Luis Díaz tras la victoria en Champions League
Vincent Kompany lanzó elogios para Luis Díaz tras la victoria en Champions League | Foto: Getty Images // TNT Sports

Luis Díaz marcó en la victoria de Bayern Múnich sobre Brujas (4-0) por la fecha 3 de la Champions League. El atacante colombiano sacó magia de su sombrero y se inventó un golazo que desató la ovación en las tribunas del Allianz Arena.

La prensa alemana lo destacó como uno de los mejores de la cancha, opinión que comparte su técnico Vincent Kompany.

El estratega belga atendió a la prensa luego del partido y se deshizo en elogios por el nivel actual de Luis Díaz con la camiseta del Bayern.

Kompany destacó que Lucho no solo aporta con goles y asistencias, sino también con esa intensidad que lo hizo titular indiscutible en el Liverpool de Jürgen Klopp.

Contexto: Jürgen Klopp se descarga con Liverpool por salida de Luis Díaz: lanzó categórico rechazo

Elogios para Luis Díaz

“Tenemos muchos jugadores en buen momento, de lo contrario no habríamos conseguido 12 victorias consecutivas”, subrayó el técnico del Bayern.

Específicamente sobre Luis Díaz, afirmó: “En muchos sentidos, Lucho demuestra lo que es el equipo. Ya sabes, siempre está emocionado, siempre quiere ir hacia adelante, regatear, atacar, correr por detrás, defender y luchar”.

Eso es justamente lo que le pide a todos sus dirigidos y la razón por la que el guajiro acumula varias titularidades desde que aterrizó en Alemania.

VINCENT KOMPANY: “KANE ESTÁ EN UN GRAN MOMENTO” | BAYERN MÚNICH 4-0 CLUB BRUGGE | ENTREVISTA

“Él demuestra lo que es el Bayern”, insistió Kompany.

A través de su opinión sobre Luis Díaz, puso la mirada sobre otras figuras del equipo. “Está Harry Kane, jugadores como Michael Olise que también es muy bueno... Estoy diciendo nombres porque al final debería mencionar a los 15 o 20, la mayoría de ellos, que realmente lo están haciendo muy bien”.

Contexto: Tabla de posiciones de la Champions League, tras goleada del Bayern y triunfazo del Real Madrid

Lucho no se cambia por nadie

Así como Kompany tiene palabras de elogio para Luis Díaz, el colombiano también se siente feliz por lo que está viviendo en el Bayern Múnich y la influencia del cuerpo técnico en los resultados.

Aunque muchos tenían dudas sobre su nivel por haberse ido de Liverpool, Lucho ha respondido a la altura de las circustancias. De hecho, es en Anfield donde más lo extrañan tras los últimos resultados en la Premier League.

MUNICH, GERMANY - OCTOBER 22: Luis Diaz of Bayern Munich celebrates after teammate Nicolas Jackson (not pictured) scores his team's fourth goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between FC Bayern München and Club Brugge KV at Football Arena Munich on October 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich | Foto: Getty Images

“Lo más importante es tener mucha humildad y respeto para cualquier equipo que enfrentamos. Vemos a todos los rivales de la misma manera, siempre buscando el resultado”, señaló el futbolista colombiano.

Lucho aseguró que en el Bayern “te hacen sentir como en familia” y, de ahí, que se vea reflejado en el campo. “Muy contento. Felicitar a Kompany, va a seguir dándole muchas alegrías al club y eso es lo más importante”, completó.

Y es que Vincent Kompany firmó la renovación de su contrato hasta 2029, un acuerdo que habla sobre el gran momento que atraviesa el conjunto bávaro y que quieren prolongar por varios años más.

