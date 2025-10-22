Tabla de posiciones de la Champions League, tras goleada del Bayern y triunfazo del Real Madrid

Terminó la fecha 3 de la Champions League 2025/26 y hay novedades en la parte alta de la tabla de posiciones. París Saint-Germain es el líder por diferencia de gol, aunque está empatado a puntos con cuatro equipos: Bayern Múnich, Inter, Arsenal y Real Madrid.

La gran noticia de la jornada fue el primer gol de Luis Díaz, aunque Dávinson Sánchez (Galatasaray) y Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa) fueron titulares.

Bayern Múnich venció con solvencia al Club Brujas (4-0), mientras que Real Madrid hizo el trabajo en condición de local frente a Juventus (1-0). Chelsea, por otra parte, le aplicó una aplastante goleada al Ajax en Stamford Bridge (5-1).

La lista de los ocho primeros, clasificados parcialmente a octavos de final, la completan Borussia Dortmund, Manchester City y Newcastle.

Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

Luis Díaz fue una de las figuras en la victoria del Bayern Múnich, que marcha sobre ruedas en la presente temporada y celebró por todo lo alto la renovación de Vincent Kompany como director técnico.

Karl Lennart abrió la cuenta a los 5 minutos con una espectacular jugada individual, antes que Harry Kane decretara el segundo para encaminar la victoria.

Sobre los 36 minutos, Lucho se metió en el área y sacó un fuerte remate con la derecha que se metió al fondo de la red luego de pegar en el horizontal.

Luis Diaz celebrando su anotación en Champions League. | Foto: AFP

En el segundo tiempo, Bayern tuvo más oportunidades para alargar la ventaja. El cuarto no parecía llegar, hasta que Nicolas Jackson se encontró un rebote sin dueño y la mandó a guardar.

El conjunto bávaro acumula 12 victorias consecutivas en la presente temporada, un invicto que lo consolida como uno de los grandes favoritos a quedarse con esta Champions.

Real Madrid 1-0 Juventus

El partido más atractivo del miércoles, disputado en el Santiago Bernabéu, acabó con victoria del Real Madrid sobre Juventus.

Después de mucho buscarlo, Real Madrid abrió el marcador a los 57 minutos. Vinícius Jr remató cruzado y la pelota pegó en la base del horizontal, antes que Jude Bellingham apareciera para corregir el destino hacia la red.

Juventus nunca pudo reponerse de de ese golpe y permitió que los merengues inclinaran la cancha hacia la portería defendida por Michele Di Gregorio.

Al final fue una victoria trabajada del Real Madrid, que se acomoda en la parte alta de la tabla y sueña con la clasificación directa a octavos de final.

¡QUÉ JUGADA SE MANDÓ VINI! El tiro del brasileño dio en el palo y Bellingham aprovechó el rebote, para el 1-0 del Real Madrid ante Juventus.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LYVceW62wW — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025

Liverpool revive y Chelsea golea

En otros resultados, Liverpool goleó a Eintracht Frankfurt en condición de visitante (1-5) y recuperó la sonrisa después de varias semanas sin ganar. Los goles los marcaron Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo y Domink Szboboszlai.

Chelsea hizo valer su localía y pasó por encima del Ajax (5-1). Las celebraciones de los blues corrieron por cuenta de Marc Guiu, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Estêvão y Tyrique George.