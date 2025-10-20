Jürgen Klopp explotó al hablar del reemplazo de Luis Díaz en Liverpool: se fue con todo

Liverpool pasa por una situación sumamente compleja tras la partida de varias de sus figuras durante el pasado mercado de fichajes.

Una de las ventas que llamó poderosamente la atención fue la de Luis Díaz, quien se fue al Bayern Múnich de Alemania, donde se ha acoplado de manera perfecta.

En cambio, en los reds, su reemplazo, Florian Wirtz, por el que pagaron más de 100 millones de euros, no ha estado a la altura.

Luis Díaz salió del Liverpool para dar paso a Florian Wirtz, quien no lo equipara en el inicio de la temporada. | Foto: Getty Images

De los 10 juegos que lleva el alemán en la temporada, no ha tenido aportes ni en goles, ni tampoco en asistencias para los suyos.

Por ese nivel nulo de parte de Wirtz en Inglaterra han surgido una marea de críticas, la mayoría, por el alto valor pagado comparado con el rendimiento.

Steven Bartlett, periodista de The Diary Of A CEO, tuvo en una charla exclusiva al exentrenador de Liverpool, Jürgen Klopp.

Quien tuviera un éxito prolongado con los rojos habló de diversos temas, entre ellos de Wirtz, quien se posicionaba al llegar a Liverpool como el reemplazante de Luis Díaz.

Se fue con todo Klopp

Por su cercanía con el fútbol alemán, el entrenador mantiene argumentos de peso para saber si quien llegó en lugar de Díaz podrá estar a la altura de Liverpool.

En la citada conversación, este lanzó un aviso fuerte para los críticos de Florian: “Todos se comerán sus palabras si usan las palabras equivocadas con Wirtz”.

Y justo después de ello, sin extenderse mucho más, pero siendo certero lo describió como “un talento increíble”.

Así pues, sería entonces cuestión de esperar porque el potencial del joven talento alemán, así como de los más fichajes, llegue a hacerse presente entre los de Anfield.

En días pasados, el capitán de Liverpool, Virgil Van Dijk, también dio su opinión de esos hombres nuevos que están en proceso de adaptación.

A Liverpool Echo, el central y referente dijo que les llevaría “tiempo volver a encontrar el equilibrio que teníamos”.

Virgil van Dijk y Luis Díaz fueron compañeros cuando el colombiano estuvo en Liverpool | Foto: Getty Images

“Jugadores como Isak o Wirtz necesitan más tiempo. No es fácil llegar a un club como el Liverpool y rendir desde el primer día”, sumo compadeciéndose.

Dando cuenta de que extrañan a los que se fueron, también dijo: “Hemos perdido mucha calidad que era fundamental en los últimos años”.

¿Es posible una vuelta a Liverpool?

Klopp tuvo un proceso de años y exitoso cuando estuvo en Liverpool. Fue campeón de Champions League, además de todo lo que era posible en Inglaterra.

Al salir de la dirección técnica se hizo una promesa; fue no dirigir a ningún otro equipo en suelo inglés que no fuese los de Liverpool.

Jürgen Klopp y Luis Díaz mantuvieron una gran relación en Liverpool | Foto: AFP

“Dije que nunca entrenaría a otro equipo, a otro equipo en Inglaterra”, recordó en la reciente entrevista.

Y allí también volvió a abrir una puerta a su regreso en años próximos: “Eso significa que, si es Liverpool, sí. En teoría, es posible”.