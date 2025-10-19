Cargan contra Luis Díaz por lo que hizo en el clásico con Bayern Múnich: feroz acusación

Luis Díaz jugó el primer clásico con Bayern Múnich durante el pasado sábado, 18 de octubre, ante Borussia Dortmund.

Fue un juego en el que el colombiano estuvo como titular, no pudo marcar, pero aun así los suyos salieron vencedores por 2-1.

Si bien todo estuvo en buenos términos para el guajiro, este dejó esperando a los medios colombianos que fueron a hacer presencia en su primer gran partido en Alemania.

Luis Díaz no fue amable con la prensa y estos decidieron criticarle. | Foto: Getty Images

Dicho acto del cafetero desató la indignación entre los periodistas. Quien reclamó por la no presencia de Lucho en la zona mixta fue Cristian Mejía.

Por medio de su cuenta de X, el comunicador lanzó la feroz acusación contra el extremo de Bayern: “Así quedamos ayer. Luis Díaz no quiso hablar, ni siquiera con los medios de SU país”.

Adicional a eso, quien cargó en contra del cafetero mandó un recado claro: “Tres o cinco minutos, en una zona mixta, no te cambian la vida”.

“Era un poco de respeto por nuestro trabajo. Nada más”, culminó en su crítica hacia la figura de la Selección Colombia.

Ningún otro medio de Colombia reportó algo similar de Díaz, pero se pudo comprobar que no existió atención a los medios de parte del jugador tras no salir declaraciones en ningún medio.

Correcto clásico de Lucho

Díaz Marulanda fue titular en el encuentro, como ha sido habitual desde su llegada a Múnich.

Vincent Kompany le ha demostrado plena confianza y, tras la más reciente fecha FIFA, volvió a ratificarlo.

Aunque el colombiano no marcó ante el Dortmund, recibió el reconocimiento de sus compañeros por su entrega y aporte durante los 90 minutos.

Si bien su calificación individual no fue la más alta, las estadísticas respaldan su desempeño: registró un 77 % de precisión en los pases y tuvo 54 intervenciones con el balón.

Superado el clásico con una actuación sólida, Luis y su equipo enfocan ahora su preparación en la Champions League.

El próximo desafío para el guajiro será ante el Club Brujas, compromiso que se disputará este miércoles 22 de octubre, a partir de las 2:00 p.m.

Vuelve y juega Kane con Díaz

Harry Kane volvió a referirse al aporte de Lucho en el juego y no escatimó elogios al hablar con los medios de comunicación.

“Ha tenido un gran comienzo de temporada. Creo que es muy efectivo en las zonas de peligro”, expresó sobre el impacto que tiene Díaz en la delantera del equipo.

Harry Kane exaltó el aporte de Luis Díaz en Bayern Múnich | Foto: Getty Images

“Trabaja duro por el equipo, defiende por el equipo. Tiene una gran actitud”, añadió el inglés al destacar las virtudes del extremo guajiro.

El buen nivel del colombiano y su rápida adaptación al club hacen pensar a Kane que los resultados positivos no tardarán en llegar durante la temporada 2025/2026.

“Sí, ha sido un placer compartir el campo con él hasta ahora este año y, bueno, habrá muchos más buenos momentos juntos y grandes partidos juntos”, afirmó.

Finalmente, el delantero del Bayern le dejó un consejo a Díaz Marulanda, animándolo a mantener su rendimiento en la élite europea.