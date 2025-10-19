Suscribirse

Luis Díaz se sienta en la misma mesa que Messi y Mbappé: superó a varias estrellas mundiales en importante ranking

El colombiano volvió a demostrar, en un nuevo escalafón, que es uno de los mejores en todo el mundo.

Redacción Deportes
19 de octubre de 2025, 7:29 p. m.
Lionel Messi, Luis Díaz y Kylian Mbappé.
Lionel Messi, Luis Díaz y Kylian Mbappé. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images / Foto 3: Getty Images / Montaje: Semana

Luis Díaz es actualmente el jugador colombiano más destacado y uno de los mejores en todo el mundo. El guajiro está pasando por un gran momento, se ha convertido en una ficha clave en el Bayern Múnich y cada vez convence más a los hinchas la fortuna que pagaron por su fichaje.

Aunque el nivel del extremo izquierdo no sorprende para nada, ya que en Liverpool también dejó el listón en lo más alto, por lo que incluso hay algunas fanáticos reds que se lamentan por haberlo perdido.

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - OCTOBER 04: Luis Diaz of Bayern Munich runs with the ball during the Bundesliga match between Eintracht Frankfurt and FC Bayern M�nchen at Deutsche Bank Park on October 04, 2025 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich y la Selección Colombia. | Foto: Getty Images via AFP

En la temporada que se cursa, Díaz ya acumula seis goles y cuatro asistencias en 10 partidos, lo que le ha servido para ganarse la confianza plena de su entrenador Vincent Kompany.

El talento del guajiro es único y su rendimiento no ha pasado desapercibido a nivel internacional. Por ello, el Observatorio del Fútbol CIES (CIES Football Observatory) no dudó en meter al nacido en Barrancas dentro de un ranking con los mejores del mundo, superando a varias estrellas mundiales.

Contexto: Las dos palabras que dijo Luis Díaz cuando Néstor Lorenzo lo sacó: video del momento exacto

En un listado elaborado por el CIES sobre los futbolistas con mejor capacidad de finalización en la temporada pasada, el delantero de la Selección Colombia ocupó el puesto cuarto recibiendo una calificación de 9.2. Lucho comparte esta casilla junto al delantero guineano Serhou Guirassy.

El primer puesto del ranking lo ocupa la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, con una valoración perfecta de 10,0. Una casilla más abajo se encuentra Harry Kane, compañero de Díaz en el Bayer Múnich, con una puntuación de 9.6 y un poco más abajo está Lionel Messi (9.2).

Luis Díaz celebrando su gol contra México en Texas
Luis Díaz jugando con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

De esta forma, el extremo guajiro superó a otros grandes nombres que están en la élite del mundo y que, incluso, a veces tienen un mayor reconocimiento que el colombiano.

Este no es el único ranking en el que Lucho está bien posicionado, ya que hace algunos días el CIES también presentó el listado de los 100 jugadores con mejor rendimiento del último año y él fue el único colombiano presente.

Contexto: Luis Díaz tiene en suspenso a Bayern Múnich: prensa alemana contó la razón de su angustia

Este escalafón se sacó después de que observatorio hiciera un análisis detallado del impacto de los futbolistas en función de su rendimiento, influencia en el juego, aportes a los resultados a nivel de equipo, entre otros.

En general, Lucho tuvo una valoración de 92.1, lo que lo llevó a ocupar el puesto 40 en todo el ranking. Uno de los aspectos que más bajo tuvo fue el performance, allí logró 77.7, un detalle que le restó puntos en el escalafón final.

Sin embargo, el cafetero superó a otros grandes nombres como Fabián Ruiz (PSG), Moisés Caicedo (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Robert Lewandowski (Barcelona), entre otros.

Estas posiciones dejan en evidencia que la principal estrella que hoy tiene la Selección Colombia se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del momento, algo que demuestra cada fin de semana con actuaciones destacadas en el Bayern Múnich.

