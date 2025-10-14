Suscribirse

Deportes

Luis Díaz tiene en suspenso a Bayern Múnich: prensa alemana contó la razón de su angustia

Vincent Kompany cruza los dedos por el guajiro, faltando pocas horas para que la Selección Colombia dispute su partido amistoso contra Canadá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

14 de octubre de 2025, 12:09 p. m.
Vincent Kompany está pendiente del regreso de Luis Díaz a Múnich
Vincent Kompany está pendiente del regreso de Luis Díaz a Múnich | Foto: Getty Images

Bayern Múnich comenzó la semana de entrenamientos rumbo al clásico contra Borussia Dortmund, programado para el próximo sábado a las 11:30 de la mañana.

Vincent Kompany lideró la sesión del lunes con solo cuatro figuras de su plantel como consecuencia de la fecha FIFA que se desarrolla por estos días en todo el planeta.

Contexto: Xavi Hernández le dijo al mundo lo que piensa de Luis Díaz: su concepto causa sensación

Una tanda de jugadores estará regresando este martes a Múnich y el grupo se irá completando poco a poco hasta el jueves.

El último futbolista en presentarse a los entrenamientos será Luis Díaz, que juega contra Canadá en Nueva Jersey y tendrá que hacer un viaje de más de 10 horas hasta Alemania.

Kompany cruza los dedos

El cuerpo técnico de Kompany estará muy pendiente al desempeño de Lucho contra Canadá, pues de eso depende que lo puedan utilizar el próximo sábado en el Allianz Arena.

En Bayern Múnich esperan que Luis Díaz juegue menos de los 90 minutos, teniendo en cuenta que se trata de un partido amistoso sin mayor relevancia para los objetivos de la Selección Colombia.

El guajiro jugó 66 minutos contra México y marcó uno de los tantos en la goleada de la Tricolor.

Néstor Lorenzo le dio descanso cuando la victoria estaba en el bolsillo dando ingreso a Johan Carbonero, quien terminaría marcando el cuarto gol de la noche tras un pase milimétrico de Juan Fernando Quintero.

Lucho es una pieza indispensable para Colombia, pero también en Bayern Múnich, donde se ha ganado la titularidad por sus goles y asistencias. A pocos días para el clásico del fútbol alemán, en la prensa confirman que hay angustia por los tiempos de su regreso y el desgaste físico que eso representa.

“El delantero colombiano Luis Díaz (28) probablemente ni siquiera entrará a la cancha hasta el viernes después de su regreso de Sudamérica”, apuntó el diario BILD.

Contexto: Real Madrid se lanza con todo y sacude al Bayern Múnich de Luis Díaz: “Están interesados”

Bayern vs. Dortmund: clásico clave en la Bundesliga

Si no sufre alguna lesión considerable en el amistoso de Colombia vs. Canadá, Lucho se perfila a ser titular en su primer clásico desde que llegó al Bayern.

Este duelo no solo tiene trascendencia por la histórica rivalidad de ambos clubes, sino por la diferencia en la tabla de posiciones.

Antes del parón internacional, Bayern Múnich venció al Eintracht Frankfurt (0-3) y se consolidó en la primera posición del campeonato local con 18 puntos de 18 posibles.

El delantero colombiano #14 del Bayern Múnich, Luis Díaz, reacciona durante el partido de la Bundesliga alemana entre el Bayern Múnich y el Werder Bremen en Múnich el 26 de septiembre de 2025. (Foto de Alexandra BEIER / AFP)
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich | Foto: AFP

Borussia Dortmund, por su parte, empató en condición de local ante el RB Leipzig. Con ese resultado quedaron segundos de la tabla a cuatro puntos del líder, al que enfrentarán este fin de semana en condición de visitante.

Los aurinegros quieren dar un batacazo para regresar a la carrera por el título de la Bundesliga, pero saben que será una tarea titánica ante el gran momento que atraviesa el Bayern.

Y es que los dirigidos por Vincent Kompany no saben lo que es perder. Esta temporada llevan diez partidos jugados y en todos ellos han salido victoriosos, contando el torneo local, la Champions League y la Supercopa de Alemania.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. César Gaviria anticipa posibles beneficios del Gobierno Petro al Tren de Aragua: “El país entero debe entrar en alerta máxima”

2. Denuncian ataque a la campaña de Abelardo de la Espriella: carro fue incinerado en vía entre Norte de Santander y Arauca

3. Recuperan celulares robados en concierto de Silvestre Dangond en Cartagena: hay dos capturados en Atlántico

4. María Corina Machado podría no recoger el Nobel de Paz: “Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo”

5. Luis Díaz tiene en suspenso a Bayern Múnich: prensa alemana contó la razón de su angustia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bayern MúnichVincent KompanyLuis DíazSelección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.