Luis Díaz tiene en suspenso a Bayern Múnich: prensa alemana contó la razón de su angustia

Bayern Múnich comenzó la semana de entrenamientos rumbo al clásico contra Borussia Dortmund, programado para el próximo sábado a las 11:30 de la mañana.

Vincent Kompany lideró la sesión del lunes con solo cuatro figuras de su plantel como consecuencia de la fecha FIFA que se desarrolla por estos días en todo el planeta.

Una tanda de jugadores estará regresando este martes a Múnich y el grupo se irá completando poco a poco hasta el jueves.

El último futbolista en presentarse a los entrenamientos será Luis Díaz, que juega contra Canadá en Nueva Jersey y tendrá que hacer un viaje de más de 10 horas hasta Alemania.

Kompany cruza los dedos

El cuerpo técnico de Kompany estará muy pendiente al desempeño de Lucho contra Canadá, pues de eso depende que lo puedan utilizar el próximo sábado en el Allianz Arena.

En Bayern Múnich esperan que Luis Díaz juegue menos de los 90 minutos, teniendo en cuenta que se trata de un partido amistoso sin mayor relevancia para los objetivos de la Selección Colombia.

El guajiro jugó 66 minutos contra México y marcó uno de los tantos en la goleada de la Tricolor.

Néstor Lorenzo le dio descanso cuando la victoria estaba en el bolsillo dando ingreso a Johan Carbonero, quien terminaría marcando el cuarto gol de la noche tras un pase milimétrico de Juan Fernando Quintero.

Lucho es una pieza indispensable para Colombia, pero también en Bayern Múnich, donde se ha ganado la titularidad por sus goles y asistencias. A pocos días para el clásico del fútbol alemán, en la prensa confirman que hay angustia por los tiempos de su regreso y el desgaste físico que eso representa.

“El delantero colombiano Luis Díaz (28) probablemente ni siquiera entrará a la cancha hasta el viernes después de su regreso de Sudamérica”, apuntó el diario BILD.

Bayern vs. Dortmund: clásico clave en la Bundesliga

Si no sufre alguna lesión considerable en el amistoso de Colombia vs. Canadá, Lucho se perfila a ser titular en su primer clásico desde que llegó al Bayern.

Este duelo no solo tiene trascendencia por la histórica rivalidad de ambos clubes, sino por la diferencia en la tabla de posiciones.

Antes del parón internacional, Bayern Múnich venció al Eintracht Frankfurt (0-3) y se consolidó en la primera posición del campeonato local con 18 puntos de 18 posibles.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich | Foto: AFP

Borussia Dortmund, por su parte, empató en condición de local ante el RB Leipzig. Con ese resultado quedaron segundos de la tabla a cuatro puntos del líder, al que enfrentarán este fin de semana en condición de visitante.

Los aurinegros quieren dar un batacazo para regresar a la carrera por el título de la Bundesliga, pero saben que será una tarea titánica ante el gran momento que atraviesa el Bayern.