Real Madrid se lanza con todo y sacude al Bayern Múnich de Luis Díaz: “Están interesados”

Real Madrid aparece en el panorama y podría borrarle la sonrisa al Bayern Múnich. De acuerdo a la prensa alemana, hay interés en el francés Michael Olise para el próximo mercado de verano.

A pesar de haber fichado a Franco Mastantuono como la promesa a futuro, el conjunto merengue quiere más pólvora en ataque y se lanza por un nuevo fichaje de lujo.

Xabi Alonso conoce de sobra a Olise, pues lo enfrentó como técnico del Bayer Leverkusen y sabe de las condiciones técnicas que puede ofrecer con solo 23 años de edad.

El francés tiene contrato con el Bayern hasta 2029, sin embargo, puede salir en cualquier momento si llega una oferta irrechazable.

Michael Olise, delantero del Bayern Múnich | Foto: AP

Bayern se sacude

Según el periodista Christian Falk, el Bayern Múnich ya tiene conocimiento del interés del Real Madrid y ha empezado a moverse para asegurar la continuidad de Michael Olise.

“El interés del Madrid por el talento bávaro no es ninguna novedad para quienes toman las decisiones en la Säbener Straße. Sin embargo, como han aclarado fuentes de CF Bayern Insider, el campeón de la Bundesliga no tiene intención de quedarse de brazos cruzados", informó.

Olise ha cobrado gran relevancia para el conjunto bávaro en la presente temporada. Junto a Luis Díaz y Harry Kane conformaron un ataque temible que se está paseando por todas las canchas de Alemania.

Aunque su posición natural es la de extremo derecho, regularmente se le ve como enganche y flotando detrás del delantero. Vincent Kompany ha sabido potenciar su influencia en el juego, razón de sobra para intentar retenerlo.

“De hecho, el Bayern de Múnich quiere renovarle el contrato a Olise hasta el verano de 2031. Este compromiso demuestra el gran valor que el equipo de Vincent Kompany le otorga al exdelantero del Crystal Palace, dado que su contrato actual lo mantiene en Múnich hasta 2029″, agregó Falk.

Real Madrid no es el único equipo interesado en los servicios de Michael Olise, pues en la órbita también aparecen sondeos del Manchester City y el Liverpool.

✅ The contract Bayern want to offer Olise amid Real Madrid interest https://t.co/Ca1zqxxWWi — Christian Falk (@cfbayern) October 3, 2025

Prioridad: la renovación de Olise

Los dueños del Bayern Múnich ya se huelen lo que puede pasar con Olise en el mercado de verano, es decir, después del Mundial 2026 y ejecutarán su estrategia para que se quede.

“Por supuesto, la dificultad actual para el FC Bayern reside en que las demás superpotencias europeas también consideran a Olise una solución en el mercado de fichajes. Extender el contrato del número 17 más allá de 2029 supondría, al menos, el doble de responsabilidad para cualquier interesado en el Bayern, que tendría que pagar una pequeña fortuna para acortar la estancia del extremo en Múnich”, completó el periodista alemán.