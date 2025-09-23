La joya argentina Franco Mastantuono metió su primer gol con los colores del poderoso Real Madrid de España. El jugador, como bien se sabe, llegó hace poco a la ‘casa blanca’ procedente de River Plate.

El partido entre Levante y Real Madrid, por la sexta jornada de LaLiga, iba 1 a 0 a favor del conjunto ‘merengue’. Al minuto 35, el sudamericano apareció para poner el 2 a 0.

Mastantuono con Real Madrid. | Foto: AP

El brasileño Vinícius Jr. le entregó la pelota y él, por la banda izquierda, la paró, aceleró y cuando tuvo cerca a un rival, enganchó hacia afuera y remató con su pierna derecha.

El balón se clavó en el ángulo. Franco Mastantuono celebró con mucha alegría su debut goleador con el equipo dirigido por Xabi Alonso. La prensa española habló del tanto del gaucho.

PRIMER GOL DE FRANCO MASTANTUONO CON LA CAMISETA DE REAL MADRID pic.twitter.com/OPimntzREv — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 23, 2025

“A Franco Mastantuono se le resistía su primer gol en el Real Madrid, pero la insistencia encontró premio a los 35 minutos en el Ciutat de Levante. El gol pudo llegar mucho antes, ya que en los primeros minutos tuvo hasta tres ocasiones claras para adelantar al Real Madrid, pero no fue hasta la cuarta cuando acertó”, indicó Marca.

“Con la diestra, curiosamente. Por toda la escuadra tras una espectacular contra del Madrid llevada por Carreras y Vinícius. La definición de Franco fue de crack total”, añadió.

“Mastantuono fue de los jugadores más activos del Madrid en los primeros compases del partido. Agresivo en la presión, también sacó a relucir su buen pie para asociarse con Mbappé. De esa conexión con el francés nació la primera ocasión que tuvo. Pero no tenía suerte de cara a gol y hasta se le empezaba a ver con ansiedad por esa falta de puntería”, sentenció, entre otras cosas más.

Franco Mastantuono es la gran joya que tiene Real Madrid y la misma selección de Argentina. Para muchos, es el llamado a pelearle lo más alto a Lamine Yamal, figura del FC Barcelona.

🤩 Cuando marcas tu primer gol con el Real Madrid 🤩 pic.twitter.com/3yi26S2Vhp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 23, 2025

Por ahora, ha tenido una continuidad considerable con Xabi Alonso, pero, necesitará más para convertirse en un jugador temido en LaLiga y en la Uefa Champions League (UCL).