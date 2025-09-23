Suscribirse

Deportes

Franco Mastantuono metió su primer golazo con Real Madrid y video es tendencia: así fue la jugada

Los hinchas de la ‘casa blanca’ esperan que el argentino logre mantener una buena racha.

Redacción Deportes
23 de septiembre de 2025, 9:24 p. m.
Imagen del gol de Mastantuono.
Imagen del gol de Mastantuono. | Foto: SportsCenter

La joya argentina Franco Mastantuono metió su primer gol con los colores del poderoso Real Madrid de España. El jugador, como bien se sabe, llegó hace poco a la ‘casa blanca’ procedente de River Plate.

El partido entre Levante y Real Madrid, por la sexta jornada de LaLiga, iba 1 a 0 a favor del conjunto ‘merengue’. Al minuto 35, el sudamericano apareció para poner el 2 a 0.

Real Madrid vs. Marsella: apasionante partido en la capital española.
Mastantuono con Real Madrid. | Foto: AP

El brasileño Vinícius Jr. le entregó la pelota y él, por la banda izquierda, la paró, aceleró y cuando tuvo cerca a un rival, enganchó hacia afuera y remató con su pierna derecha.

El balón se clavó en el ángulo. Franco Mastantuono celebró con mucha alegría su debut goleador con el equipo dirigido por Xabi Alonso. La prensa española habló del tanto del gaucho.

A Franco Mastantuono se le resistía su primer gol en el Real Madrid, pero la insistencia encontró premio a los 35 minutos en el Ciutat de Levante. El gol pudo llegar mucho antes, ya que en los primeros minutos tuvo hasta tres ocasiones claras para adelantar al Real Madrid, pero no fue hasta la cuarta cuando acertó”, indicó Marca.

“Con la diestra, curiosamente. Por toda la escuadra tras una espectacular contra del Madrid llevada por Carreras y Vinícius. La definición de Franco fue de crack total”, añadió.

Contexto: Sismo en el Real Madrid: “Vinicius explotó”; destapan lo que habría sucedido en el camerino

Mastantuono fue de los jugadores más activos del Madrid en los primeros compases del partido. Agresivo en la presión, también sacó a relucir su buen pie para asociarse con Mbappé. De esa conexión con el francés nació la primera ocasión que tuvo. Pero no tenía suerte de cara a gol y hasta se le empezaba a ver con ansiedad por esa falta de puntería”, sentenció, entre otras cosas más.

Franco Mastantuono es la gran joya que tiene Real Madrid y la misma selección de Argentina. Para muchos, es el llamado a pelearle lo más alto a Lamine Yamal, figura del FC Barcelona.

Por ahora, ha tenido una continuidad considerable con Xabi Alonso, pero, necesitará más para convertirse en un jugador temido en LaLiga y en la Uefa Champions League (UCL).

Por ahora, es una promesa de la ‘casa blanca’, pero de él dependerá ser una certeza. Habrá que esperar para conocer si se logra hacer la gran figura del Real Madrid y si en algún momento de su carrera logra un Balón de Oro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conmebol avisa de vuelco para el Mundial 2030: noticia de los cupos sacude el fútbol

2. Tom Holland fue trasladado de urgencia al hospital, tras una maniobra fallida durante el rodaje de la película Spider-Man

3. “Falsas expectativas de fuga”, Nicolás Petro pidió aplazar la imputación de cargos por hechos de corrupción

4. Google admite censura por parte del gobierno Biden y promete recuperar las cuentas eliminadas por discursos políticos

5. Idiger desmiente la supuesta emisión de un informe que alerta sobre riesgos en la estructura del escenario Vive Claro: ¿Qué dice?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Real MadridgolazoVideo viralEspañaLaLiga de España

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.