Se confirmó lo de Franco Mastantuono en la selección Argentina para el Mundial Sub 20

Franco Mastantuono, estrella del Real Madrid de España, como era de esperarse, no estará con la selección Argentina para el Mundial Fifa Sub 20, que se va a llevar a cabo en Chile. Claudio ‘Diablito’ Echeverri tampoco está en la lista de convocados.

Los volantes ofensivos del Real Madrid, de 18 años, y del Bayer Leverkusen de Alemania, de 19, finalmente no fueron prestados por sus clubes para el torneo en que la albiceleste, conducida por Diego Placente, intentará ratificarse como la más veces campeona del mundo en la categoría.

Sin este par de perlas, Placente apostó por una base de juveniles que juega en la liga local y algunos refuerzos del fútbol internacional, como el delantero Gianluca Prestianni (Benfica), el volante Tomás Pérez (Oporto) y el lateral Julio Soler (Bournemouth).

El Mundial, que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre, no coincide con fechas Fifa para partidos internacionales, por lo que los clubes no están obligados a prestar a sus deportistas.

Franco Mastantuono con Real Madrid. | Foto: AFP

La selección de Argentina, subcampeona del Sudamericano Sub 20 que se disputó en Venezuela en febrero, integra el grupo D de la Copa del Mundo junto a Bélgica, Túnez y Fiji.

La albiceleste, anfitriona de la cita pasada, ganada por Uruguay en el año 2023, ha conquistado seis mundiales Sub-20: 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. Sin Mastantuono ni Echeverri, la posibilidad de que Argentina gane el Mundial de Chile es muy compleja.

Claudio Echeverri, figura argentina. | Foto: AP

Pero, de igual manera, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Por su garra y ganas de ir siempre adelante, la selección de Argentina será un rival muy duro de vencer.

Por ser en suelo sudamericano, los países de esta parte del mundo pintan con favoritismo para el certamen orbital. Esto se tiene que revalidar partido a partido. Convocados:

Arqueros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez), Alain Gómez (Valencia, ESP).

Defensas: Dylan Gorosito (Boca Juniors), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth, ENG).

Mediocampistas: Tomás Pérez (Oporto, POR), Milton Delgado (Boca Juniors), Tobías Andrada (Vélez Sarsfield), Álvaro Montoro (Botafogo, BRA), Valentino Acuña (Newell’s).

Delanteros: Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen, GER), Ian Subiabre (River Plate), Mateo Silvetti (Inter Miami, USA), Gianluca Prestianni (Benfica, POR), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield).