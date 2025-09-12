Suscribirse

Deportes

Real Madrid se para en la raya por Mastantuono: decisión afectaría a Argentina para el Mundial

Habrá que esperar que esta decisión se termine haciendo oficial.

Redacción Deportes
12 de septiembre de 2025, 4:46 p. m.
Franco Mastantuono con Argentina y Alonso con Real Madrid.
Franco Mastantuono con Argentina y Alonso con Real Madrid. | Foto: Getty Images

Real Madrid de España se para en la raya por Franco Mastantuono. El director técnico Xabi Alonso contó que no cedería a la joya a la selección Argentina para lo que será el Mundial Sub 20.

La Copa del Mundo de la categoría se jugará entre el 27 de septiembre del presente año y el 19 de octubre. La decisión de la ‘casa blanca’ afectaría al conjunto albiceleste, pues Mastantuono es su gran figura.

Contexto: Excompañero de James Rodríguez, en Real Madrid, llega al Fenerbahçe de Jhon Durán: dupla promete

Si depende de nosotros, se queda con nosotros”, manifestó, sin rodeos, Xabi Alonso, en la conferencia de prensa previa al duelo vs. Real Sociedad por la cuarta jornada de LaLiga.

Franco Mastantuno tiene 18 años y es el gran diamante que tiene Real Madrid. Su ida al Mundial Sub le haría perder terreno con Xabi Alonso. Mientras se juega el certamen en cuestión, las ligas europeas no paran su fútbol.

Entre otras cosas de la conferencia de prensa del poderoso Real Madrid, Xabi Alonso también aprovechó el espacio, después de una pregunta, para hablar del francés Kylian Mbappé.

Está en un muy buen momento, futbolístico y de personalidad. Tras la primera temporada tiene esta segunda con muchas ganas, asume el rol”, aseguró el estratega.

Xabi Alonso, DT del Real Madrid.
Xabi Alonso, DT del Real Madrid. | Foto: Getty Images

“Estamos en la fase de recorrido aún y queremos ir cambiando cosas. Físicamente, estamos mejor, entramos en la dinámica normal de jugar cada tres días, necesitamos gente fresca”, añadió sobre el tema físico.

Xabi Alonso también fue consultado sobre el inglés Jude Bellingham y el francés Eduardo Camavinga, quienes están cerca de regresar a las canchas tras sus respectivas lesiones.

“Soy optimista... y me gustaría tenerlo antes de octubre. A ver si la semana que viene puede dar pasos adelante y cuando tengamos buenas sensaciones, le estamos esperando. Eduardo está en los plazos parecidos a Jude, casi puede hacer todo. En breve estará en una lista. Tiene el alta médica”, sentenció, entre otras cosas más.

Real Madrid, junto al FC Barcelona y Atlético de Madrid, es favorito a ganar la presente edición del torneo español de primera división, pero su juego sigue sin convencer a muchos hinchas.

A pesar de las estrellas que tiene en el plantel, si el conjunto ‘merengue’ no logra desempeñar un buen juego de manera regular, va a ser complejo que se termine coronando como campeón de LaLiga y de la misma Uefa Champions League (UCL). Xabi Alonso deberá trabajar mucho para engranar a sus figuras en el terreno de juego.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bad Bunny dijo “No” a incluir a Estados Unidos a su gira y confesó la razón que está relacionada con inmigrantes

2. Benfica toma primera decisión con Richard Ríos, tras clasificar con Colombia al Mundial 2026: es oficial

3. Esto es lo que tiene que saber antes de la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford

4. ¿Puede un mensaje en redes sociales, celebrando la muerte de Charlie Kirk, tener consecuencias legales, profesionales o migratorias?

5. “Es una burla”: defensor de exesposa del exembajador de Colombia en Ghana reaccionó al cuarto aplazamiento de la imputación de cargos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Real MadridSelección ArgentinamundialEspaña

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.