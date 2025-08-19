Esto pasó en el debut de Franco Mastantuono con el Real Madrid: video causa indignación

Franco Mastantuono hizo su debut oficial con el Real Madrid. El atacante argentino entró al minuto 62 en lugar de Brahim Díaz y recibió una sonora ovación del Estadio Santiago Bernabéu.

Su primera aparición no estuvo exenta de polémica. La hinchada del conjunto merengue se unió en coro a cantar “¡Franco, Franco, Franco!“, y desató comentarios en la prensa deportiva de España.

Es cierto que ese es el nombre de pila de Mastantuono, sin embargo, coincide con la forma en la que se referían al militar y dictador Francisco Franco.

Aficionados de otros equipos aseguran que la hinchada del Real Madrid está haciendo apología a esa época de la historia y piden que se revise una posible sanción por parte de La Liga.

Cabe recordar que en el fútbol están rotundamente prohibidos los cantos o banderas de connotación política y son castigados duramente por la Fifa.

Lo cierto es que en programas como El Chiringuito, líderes en rating de la televisión española, han decidido referirse al delantero argentino por su nombre y no por el apellido que lo acompaña en la camiseta.

«¡Franco, Franco!»: el Santiago Bernabéu recibe a Mastantuono en su primer partido como madridista. pic.twitter.com/qwOE6SnKxR — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) August 19, 2025

Xabi Alonso analizó a Mastantuono

Franco Mastantuono es una de las grandes promesas del fútbol argentino y ha generado altas expectativas en el entorno del Real Madrid.

Aunque no pudo marcar en su debut, Mastantuono dio muestras de su calidad y pudo combinar pases con las grandes estrellas del equipo como Kylian Mbappé, Federico Valverde, Dani Carvajal y Vinicius, entre otros.

Xabi Alonso, técnico del cuadro merengue, analizó lo que fue el arranque de la liga española y la presentación oficial de varios de los fichajes.

“Ha habido cosas buenas y otras a mejorar, todavía el camino es largo, pero hemos tenido orden. Nos ha faltado frescura contra un bloque bajo, nos ha costado generar ocasiones. Estoy seguro de que con las cosas buenas y malas iremos mejorando y cogiendo ritmo. Estamos en esa fase de puesta a punto. La victoria nos da tranquilidad”, expresó.

En términos generales, dio por aprobado el examen para los nuevos jugadores. “Los cuatro han tenido una actuación buena, correcta, no espectacular, pero han estado serios, sin cometer errores, sin nervios y bien integrados”, declaró.

Específicamente sobre Mastantuono, resaltó: “Ya veía que podía aportar, tenía muchas ganas y lo anímico y lo emocional pesa más que lo trabajado a veces. Ha tenido un buen impacto, es una buena noticia”.

Franco Mastantuono durante el Real Madrid vs. Osasuna | Foto: Getty Images

También tuvo minutos Gonzalo García, pero no un Rodrygo Goes que sí estuvo calentando en la banda. “Con Rodrygo no ocurre nada. El Mundial fue un contexto diferente, pero hoy es solo un partido. Cuento con Rodrygo, es solo un partido, no hay que hacer una lectura demasiado a futuro, si no tiene minutos en tres meses ya responderé, ha sido por circunstancias del partido”, explicó un Alonso que insistió en que “no hay nadie fijo”, porque “hay que merecer” jugar.