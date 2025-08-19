Suscribirse

Deportes

Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

Osasuna terminó siendo un dolor de cabeza para el conjunto merengue en el Estadio Santiago Bernabéu.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

19 de agosto de 2025, 9:16 p. m.
MADRID, SPAIN - AUGUST 19: Franco Mastantuono of Real Madrid CF carries the ball whilst under pressure from Abel Bretones of CA Osasuna during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and CA Osasuna at Estadio Santiago Bernabeu on August 19, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Ion Alcoba Beitia/Getty Images)
Franco Mastantuono durante el Real Madrid vs. Osasuna | Foto: Getty Images

Real Madrid sufrió más de lo esperado frente a Osasuna (1-0) y sembró dudas en la afición sobre el naciente proceso de Xabi Alonso al frente del banquillo merengue.

La primera alineación del técnico español contó con el debut liguero de tres fichajes: Álvaro Carreras, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold.

El resto de titulares eran caras ya conocidas para el Santiago Bernabéu, que estaba expectante al debut del recién llegado Franco Mastantuono.

Contexto: A Carlo Ancelotti no le tembló la mano con Vinicius: sentencia para las eliminatorias sudamericanas

La hinchada local esperaba un equipo con más trabajo del que se vio en el Mundial de Clubes, pero terminó siendo todo lo contrario.

Al Real Madrid le faltó pegada en el primer tiempo y se fue al descanso con un pálido empate a cero en el marcador. Osasuna tampoco hizo mucho por el partido, pero estaba conforme con mantener su arco invicto.

Real Madrid's Vinicius Junior runs during the La Liga soccer match between Real Madrid and Osasuna in Madrid, Spain, Tuesday, Aug. 19, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez)
Vinicius Jr durante el primer tiempo de Real Madrid vs. Osasuna | Foto: AP

Gol de Mbappé y debut de Mastantuono

Xabi Alonso modificó la posición de Kylian Mbappé en el segundo tiempo y así encontró la forma de romper la igualdad.

El atacante francés se descolgó por la banda derecha, llegó hasta la línea final e hizo un recorte buscando meterse al área.

Contexto: Jugador de selección rechazó jugar en el Bayern Múnich de Luis Díaz: Fabrizio Romano lo confirmó

Justo cuando frenó en seco, el defensor rival se deslizó por el suelo y le cometió penal. El árbitro no dudo dos veces en señalar la pena máxima, acabando con el sufrimiento de los madridistas.

Mbappé tomó la responsabilidad del cobro y la mandó a guardar con un remate rasante a la mano izquierda del arquero Sergio Herrera.

Sobre los 68 minutos llegó el esperado debut de Mastantuono. Pese a las dudas que se generaron en la previa por una presunta alineación indebida, el argentino ingresó por Brahim Díaz y tuvo sus primeros minutos en la liga española.

Xabi Alonso también mandó al campo a Dani Carvajal, quien tomó el lugar de Alexander-Arnold en el remate del compromiso.

Esos dos cambios le permitieron recuperar la pelota al Real Madrid. Tras unos minutos de lucidez por parte del Osasuna, los merengues tomaron el control y trataron de manejar el resultado con la posesión del balón en campo rival.

Mastantuono participó en algunas de las jugadas ofensivas, combinando con Carvajal y Mbappé, pero todavía estaba tímido para lo que se espera de él en territorio español.

Lo cierto es que la hinchada merengue lo ovacionó y le demostró la expectativa que tenían con verlo saltar al campo del Santiago Bernabéu.

MADRID, SPAIN - AUGUST 19: Franco Mastantuono of Real Madrid replaces Brahim D�az (not in picture) during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and CA Osasuna at Estadio Santiago Bernabeu on August 19, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images) (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Momento exacto del ingreso de Franco Mastantuono contra Osasuna | Foto: Getty Images via AFP

Xabi Alonso, a corregir

Osasuna a lo intentó hasta lo último, pero no pudo lograr el empate y, para rematar, quedó con diez hombres tras la expulsión de Abel Bretones cerca del pitazo final.

Kylian Mbappé fue elegido como la figura del compromiso, siendo el autor del único tanto que logró levantar de sus sillas a los asistentes.

A pesar de la victoria, Real Madrid dejó dudas sobre su funcionamiento y necesitará corregir los errores para el próximo partido que será contra Real Oviedo en condición de visitante.

Dicho compromiso será el proximo domingo 24 de agosto, fecha en la que podría darse el debut como titular de Mastantuono en el cuadro blanco.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

2. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

3. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

4. ¿Puede Trump realmente eliminar el voto por correo y las máquinas de votación?

5. Abusó de una mujer y luego la amenazó para evitar la denuncia. La víctima fue perseguida por el agresor

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Real MadridOsasuna hoyLiga españolaKylian Mbappé

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.