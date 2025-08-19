Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

Real Madrid sufrió más de lo esperado frente a Osasuna (1-0) y sembró dudas en la afición sobre el naciente proceso de Xabi Alonso al frente del banquillo merengue.

La primera alineación del técnico español contó con el debut liguero de tres fichajes: Álvaro Carreras, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold.

El resto de titulares eran caras ya conocidas para el Santiago Bernabéu, que estaba expectante al debut del recién llegado Franco Mastantuono.

La hinchada local esperaba un equipo con más trabajo del que se vio en el Mundial de Clubes, pero terminó siendo todo lo contrario.

Al Real Madrid le faltó pegada en el primer tiempo y se fue al descanso con un pálido empate a cero en el marcador. Osasuna tampoco hizo mucho por el partido, pero estaba conforme con mantener su arco invicto.

Vinicius Jr durante el primer tiempo de Real Madrid vs. Osasuna | Foto: AP

Gol de Mbappé y debut de Mastantuono

Xabi Alonso modificó la posición de Kylian Mbappé en el segundo tiempo y así encontró la forma de romper la igualdad.

El atacante francés se descolgó por la banda derecha, llegó hasta la línea final e hizo un recorte buscando meterse al área.

Justo cuando frenó en seco, el defensor rival se deslizó por el suelo y le cometió penal. El árbitro no dudo dos veces en señalar la pena máxima, acabando con el sufrimiento de los madridistas.

Mbappé tomó la responsabilidad del cobro y la mandó a guardar con un remate rasante a la mano izquierda del arquero Sergio Herrera.

Él lo provocó y él lo convirtió, Kylian Mbappé, de penal, puso el 1-0 ante Osasuna.#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/ZKq5fBCh7n — DSPORTS (@DSports) August 19, 2025

Sobre los 68 minutos llegó el esperado debut de Mastantuono. Pese a las dudas que se generaron en la previa por una presunta alineación indebida, el argentino ingresó por Brahim Díaz y tuvo sus primeros minutos en la liga española.

Xabi Alonso también mandó al campo a Dani Carvajal, quien tomó el lugar de Alexander-Arnold en el remate del compromiso.

Esos dos cambios le permitieron recuperar la pelota al Real Madrid. Tras unos minutos de lucidez por parte del Osasuna, los merengues tomaron el control y trataron de manejar el resultado con la posesión del balón en campo rival.

Mastantuono participó en algunas de las jugadas ofensivas, combinando con Carvajal y Mbappé, pero todavía estaba tímido para lo que se espera de él en territorio español.

Lo cierto es que la hinchada merengue lo ovacionó y le demostró la expectativa que tenían con verlo saltar al campo del Santiago Bernabéu.

Momento exacto del ingreso de Franco Mastantuono contra Osasuna | Foto: Getty Images via AFP

Xabi Alonso, a corregir

Osasuna a lo intentó hasta lo último, pero no pudo lograr el empate y, para rematar, quedó con diez hombres tras la expulsión de Abel Bretones cerca del pitazo final.

Kylian Mbappé fue elegido como la figura del compromiso, siendo el autor del único tanto que logró levantar de sus sillas a los asistentes.

A pesar de la victoria, Real Madrid dejó dudas sobre su funcionamiento y necesitará corregir los errores para el próximo partido que será contra Real Oviedo en condición de visitante.