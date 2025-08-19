Jugador de selección rechazó jugar en el Bayern Múnich de Luis Díaz: Fabrizio Romano lo confirmó

Muchos equipos europeos se siguen moviendo en el mercado de fichajes para terminar de armar una plantilla más que competitiva y poder ganar los torneos locales y, si es el caso, los internacionales.

Un ejemplo de ellos es el Bayern Múnich de Alemania, que en este mercado de pases le compró al Liverpool de Inglaterra el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.

El conjunto bávaro seguiría con ganas de sumar a otro atacante antes de que se cierre la ventana de transferencias y en las últimas horas se dio a conocer que hay interés en contar con los servicios de Alejandro Garnacho.

Alejandro Garnacho, que ya ha sido convocado a la selección mayor de Argentina, no continuaría vistiendo los colores del Manchester United de Inglaterra. Esto, abriría la opción para que vaya al Bayern Múnich.

Alejandro Garnacho ganó el Premio Puskás del 2024 | Foto: Getty Images

Sin embargo, de acuerdo con información de Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el mismo jugador rechazó la opción de ir al Bayern de Luis Díaz.

El destino de Alejandro Garnacho, entonces, por ahora, sería Chelsea, también de la Premier League. La gestión estaría cerca y se podría hacer oficial en cualquier momento.

“¡El Chelsea avanza en las negociaciones por Alejandro Garnacho! Acuerdo en marcha con el Manchester United. Excelente relación entre el CEO del United, Berrada, y la jerarquía del Chelsea. Garnacho solo quiere #CFC y rechazó una propuesta del Bayern en las últimas 48 h; sin posibilidades“, dijo Romano, a través de su cuenta oficial de X.

Todo parece indicar que Garnacho seguirá su carrera en suelo británico.

🚨🔵 Chelsea are advancing in club to club talks for Alejandro Garnacho! Deal underway with Man United.



Excellent relationship between United CEO Berrada and Chelsea hierarchy.



Garnacho only wants #CFC and turned down an approach from Bayern in last 48h; no chance. pic.twitter.com/K7LHwECqFj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

Entre otras cosas del mercado de fichajes en el ‘viejo continente’, el reconocido centro delantero sueco Alexander Isak sigue claro en su postura de ir al Liverpool F. C.

“Alexander Isak hace su movimiento y siempre estuvo claro desde julio: solo quiere al Liverpool. Ni siquiera quiere discutir otra opción con el Newcastle y nunca consideró al Al Hilal a pesar de los informes. Club de fútbol Liverpool”, comentó el mismo Romano.

🔴♟️ Alexander Isak makes his move and it was always clear since July: he only wants Liverpool.



He doesn’t even want to discuss any other option with Newcastle, and never considered Al Hilal despite reports.



Liverpool Football Club. 🇸🇪 pic.twitter.com/zuy5rP5NRU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

Romano también hizo referencia a otro movimiento en Premier League. “Nottingham Forest y Douglas Luiz, ¡el acuerdo está casi cerrado! Se están ultimando los detalles y… ¡Allá vamos! Douglas solo quiere #NFFC y los dos clubes están ultimando pequeños detalles antes de recibir luz verde para viajar al reconocimiento médico", indicó Fabrizio.