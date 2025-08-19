Suscribirse

Deportes

Jugador de selección rechazó jugar en el Bayern Múnich de Luis Díaz: Fabrizio Romano lo confirmó

El periodista, como es habitual, se pronunció a través de su cuenta oficial de X.

Redacción Deportes
19 de agosto de 2025, 8:34 p. m.
Zurich, Switzerland - August 12: Luis Díaz of Bayern Muenchen looks on during the pre-season friendly match between Grasshopper Club Zürich and FC Bayern München at Stadion Letzigrund on August 12, 2025 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Luis Díaz con el Bayern Múnich. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Muchos equipos europeos se siguen moviendo en el mercado de fichajes para terminar de armar una plantilla más que competitiva y poder ganar los torneos locales y, si es el caso, los internacionales.

Un ejemplo de ellos es el Bayern Múnich de Alemania, que en este mercado de pases le compró al Liverpool de Inglaterra el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.

Contexto: Luis Díaz lo reveló: así está el camerino de Colombia para clasificar al Mundial 2026

El conjunto bávaro seguiría con ganas de sumar a otro atacante antes de que se cierre la ventana de transferencias y en las últimas horas se dio a conocer que hay interés en contar con los servicios de Alejandro Garnacho.

Alejandro Garnacho, que ya ha sido convocado a la selección mayor de Argentina, no continuaría vistiendo los colores del Manchester United de Inglaterra. Esto, abriría la opción para que vaya al Bayern Múnich.

Alejandro Garnacho ganó el Premio Puskás del 2024
Alejandro Garnacho ganó el Premio Puskás del 2024 | Foto: Getty Images

Sin embargo, de acuerdo con información de Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el mismo jugador rechazó la opción de ir al Bayern de Luis Díaz.

El destino de Alejandro Garnacho, entonces, por ahora, sería Chelsea, también de la Premier League. La gestión estaría cerca y se podría hacer oficial en cualquier momento.

Contexto: Luis Díaz: trato que le da Joshua Kimmich en Bayern genera sorpresa y video mostró todo

“¡El Chelsea avanza en las negociaciones por Alejandro Garnacho! Acuerdo en marcha con el Manchester United. Excelente relación entre el CEO del United, Berrada, y la jerarquía del Chelsea. Garnacho solo quiere #CFC y rechazó una propuesta del Bayern en las últimas 48 h; sin posibilidades“, dijo Romano, a través de su cuenta oficial de X.

Todo parece indicar que Garnacho seguirá su carrera en suelo británico.

Entre otras cosas del mercado de fichajes en el ‘viejo continente’, el reconocido centro delantero sueco Alexander Isak sigue claro en su postura de ir al Liverpool F. C.

Alexander Isak hace su movimiento y siempre estuvo claro desde julio: solo quiere al Liverpool. Ni siquiera quiere discutir otra opción con el Newcastle y nunca consideró al Al Hilal a pesar de los informes. Club de fútbol Liverpool”, comentó el mismo Romano.

Romano también hizo referencia a otro movimiento en Premier League. “Nottingham Forest y Douglas Luiz, ¡el acuerdo está casi cerrado! Se están ultimando los detalles y… ¡Allá vamos! Douglas solo quiere #NFFC y los dos clubes están ultimando pequeños detalles antes de recibir luz verde para viajar al reconocimiento médico", indicó Fabrizio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

2. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

3. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

4. ¿Puede Trump realmente eliminar el voto por correo y las máquinas de votación?

5. Abusó de una mujer y luego la amenazó para evitar la denuncia. La víctima fue perseguida por el agresor

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bayern MúnichLuis Díazmercado de fichajesEuropaAlemaniaFichajesLuis Díaz

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.