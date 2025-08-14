Real Madrid presentó su nueva superestrella: Florentino Pérez da bienvenida ante el mundo

Franco Mastantuono aterrizó en la que será su ‘nueva casa’: el todopoderoso Real Madrid.

Con 18 años recién cumplidos, el volante sensación, que emergió en River Plate de Argentina, tuvo el día soñado de su presentación en el cuadro de España.

Después de la realización de sus respectivos exámenes médicos, el argentino pasó al evento que fue liderado por Florentino Pérez, presidente de la institución blanca.

Así ha dado la bienvenida Florentino Pérez a Franco Mastantuono al Real Madrid: "Uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo"

Calificándolo como “uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo”, el directivo le dio la bienvenida a Mastantuono.

Posterior a esto, Pérez habló de la conexión existente entre el cuadro argentino del que proviene el joven jugador y el onceno ibérico.

“Quiero tener una mención especial a River Plate, un club que tiene una vinculación histórica con el Real Madrid. Sentimos admiración y orgullo”, indicó.

Teniendo de frente a Franco, el dirigente le dedicó unas palabras al nuevo alfil de su plantilla: “Hoy, te sumas a la prestigiosa lista de futbolistas argentinos que han llegado al Real Madrid”.

Después de esto vinieron las palabras del protagonista número uno del evento. Mastantuono tomó la vocería para dar sus primeras palabras en la ‘casa blanca’.

“Gracias a todos los que están aquí y al presidente, se me cumple el sueño de llegar al club más grande del mundo”, apuntó.

Sobre lo que ya ha adquirido en el fútbol, a pesar de su corta edad, dijo: “Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero esos valores vienen de mi círculo”.

Y para terminar, en su discurso dio cuenta de cómo afrontará su llegada a Europa: “Prometo que voy a dejarme la vida por esta camiseta, es un sueño que siempre tuve”.

Revelaron el número que usará

En este tipo de presentaciones, datos como el dorsal que utilizará el jugador, tiene a los amantes del fútbol expectantes.

Además, por cuestiones de venta de camisetas, Real Madrid puede verse beneficiado de la compra masiva con el número que utilizará Franco.

En manos del presidente y jugador se vio la prenda con el apellido del deportista, el cual utilizará el número 30.

Franco Mastantuono portará la camiseta 30 del Real Madrid | Foto: Tomada del @realmadrid

Real Madrid celebra la firma de Mastantuono

De esta oficialización del traspaso estaba pendiente el mundo entero. Ya habían pasado semanas desde que se había dado por concretado el traspaso.

Solo hasta este jueves, después de que el deportista cumpliera 18 años, fue que el club dijo en su portal web: “Franco Mastantuono ya es jugador del Real Madrid”.

Además de eso, como dato no menor, confirmaron el tiempo por el que estará vinculado el argentino. Un contrato a largo plazo con el que buscan blindarlo en el Viejo Continente.

“El presidente Florentino Pérez le dio la bienvenida en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, donde el argentino firmó el contrato que le unirá al club durante las próximas seis temporadas".

Otra de las informaciones que llama poderosamente de Mastantuono es que Real Madrid tendría decidido inscribirlo en el Castilla (divisiones menores).

Con esto, el propósito es que el jugador no ocupe un lugar en la plantilla del primer equipo, esto por si antes del cierre del mercado se da la llegada de un nuevo fichaje que requiera ese lugar.