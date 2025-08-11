Destapan negocio entre Real Madrid y Manchester City: fichaje de lujo por 100 millones de euros

El mercado de verano en Europa todavía no está terminado. Real Madrid y Manchester City vuelven al ruedo gracias a un negocio que acabaría con Rodrygo en la Premier League.

La llegada de Xabi Alonso ha mermado las posibilidades de jugar para el brasileño. Aunque guarda un gran cariño por el conjunto merengue, sabe que tendrá pocos minutos en la presente temporada si se queda en el Santiago Bernabéu.

El problema es que Real Madrid pide 100 millones de euros para dejarlo salir, una cifra que pocos están dispuestos a ofrecer.

Pero la ‘barrida’ de Pep Guardiola le abriría un lugar en el Manchester City, uno de los clubes con mejor brazo económico de toda Europa.

"Manchester City está considerando fichar a Rodrygo tras salidas inminentes. Grealish se fue, McAtee y Savinho pueden irse… y ven a Rodrygo como un objetivo soñado, Guardiola es un gran fan", informó el periodista Fabrizio Romano.

🚨🔵 Manchester City are considering move for Rodrygo after imminent exits.



Grealish gone, McAtee and Savinho can leave… and #MCFC see Rodrygo as dream target, Guardiola big fan.



Real Madrid will let him leave if player wants - asking around €100m.



🎥 https://t.co/tXq2QCVE8s pic.twitter.com/x2YScL0ehH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Rodrygo decide

Fabrizio completó diciendo que Real Madrid estaría dispuesto a aceptar si Rodrygo les comunica que quiere irse, pues en la dirigencia también son conscientes que tendrá un rol secundario en el nuevo proyecto deportivo.

La noticia ya ha hecho eco en los principales medios de España, donde la conclusión es la misma: Rodrygo puede irse en este mercado al Manchester City.

“En el Etihad Stadium tendría a Doku como única competencia en el extremo zurdo y podría hacer las veces también de atacante por la derecha, donde el técnico de Sampedor dispone de Bernardo Silva, Foden u Oscar Bobb”, analizó el diario AS.

Marca opina lo mismo. “El equipo de Mánchester se une a las opciones reales que han aparecido para llevarse a Rodrygo Goes del Real Madrid. El futuro del delantero brasileño está en el aire tras perder peso específico en la plantilla de Xabi Alonso”, indicó ese medio.

Rodrygo ya sonó hace poco para reforzar el ataque de Arsenal y Liverpool, pero ninguno de los dos se animó a hacer una oferta por el elevado precio que piden en Madrid.

Manchester City espera conocer las sensaciones del brasileño para lanzarse a fondo por su contratación, pues no quieren generar discordias con la dirigencia del Real Madrid y menos en pleno mercado de fichajes donde la moneda se puede voltear en cualquier momento.

Rodrygo es del gusto de Pep Guardiola | Foto: Getty Images

Rodrygo: ¿de villano a héroe?

Rodrygo promete ser uno de los protagonistas del mercado, pues tiene varias puertas abiertas que están a la espera de luz verde.

“Han sonado el PSG, si se marchaba Barcola y el propio Bayern de Munich, que acaba de vender a Coman a la liga de Arabia Saudí. Ahora aparece El City con dinero y espacio en la plantilla. Guardiola siempre fue del ‘team’ Rodrygo”, agregó Marca.