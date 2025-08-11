Suscribirse

Deportes

Destapan negocio entre Real Madrid y Manchester City: fichaje de lujo por 100 millones de euros

Las conversaciones avanzan a paso lento, esperando por el veredicto de un jugador que no entra en los planes de Xabi Alonso.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 5:09 p. m.
Real Madrid's Kylian Mbappe and Manchester City's Erling Haaland grapple with each other during the UEFA Champions League Knockout Phase Play Offs, first leg match at the Etihad Stadium, Manchester. Picture date: Tuesday February 11, 2025. (Photo by Mike Egerton/PA Images via Getty Images)
Real Madrid y Manchester City preparan otro 'bombazo' en el mercado de fichajes | Foto: PA Images via Getty Images

El mercado de verano en Europa todavía no está terminado. Real Madrid y Manchester City vuelven al ruedo gracias a un negocio que acabaría con Rodrygo en la Premier League.

La llegada de Xabi Alonso ha mermado las posibilidades de jugar para el brasileño. Aunque guarda un gran cariño por el conjunto merengue, sabe que tendrá pocos minutos en la presente temporada si se queda en el Santiago Bernabéu.

El problema es que Real Madrid pide 100 millones de euros para dejarlo salir, una cifra que pocos están dispuestos a ofrecer.

Contexto: Jack Grealish se va del Manchester City: definido su nuevo equipo en la Premier League

Pero la ‘barrida’ de Pep Guardiola le abriría un lugar en el Manchester City, uno de los clubes con mejor brazo económico de toda Europa.

Lo más leído

1. MinDefensa confirmó muerte del Zarco Aldinever, señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay
2. Paola Turbay publicó nostálgico mensaje por muerte de Miguel Uribe, su primo: “Mantuve la ilusión de volverte a ver”
3. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”

"Manchester City está considerando fichar a Rodrygo tras salidas inminentes. Grealish se fue, McAtee y Savinho pueden irse… y ven a Rodrygo como un objetivo soñado, Guardiola es un gran fan", informó el periodista Fabrizio Romano.

Rodrygo decide

Fabrizio completó diciendo que Real Madrid estaría dispuesto a aceptar si Rodrygo les comunica que quiere irse, pues en la dirigencia también son conscientes que tendrá un rol secundario en el nuevo proyecto deportivo.

La noticia ya ha hecho eco en los principales medios de España, donde la conclusión es la misma: Rodrygo puede irse en este mercado al Manchester City.

“En el Etihad Stadium tendría a Doku como única competencia en el extremo zurdo y podría hacer las veces también de atacante por la derecha, donde el técnico de Sampedor dispone de Bernardo Silva, Foden u Oscar Bobb”, analizó el diario AS.

Contexto: Linda Caicedo tendría prohibido asistir a la gala del Balón de Oro 2025: esta es la razón

Marca opina lo mismo. “El equipo de Mánchester se une a las opciones reales que han aparecido para llevarse a Rodrygo Goes del Real Madrid. El futuro del delantero brasileño está en el aire tras perder peso específico en la plantilla de Xabi Alonso”, indicó ese medio.

Rodrygo ya sonó hace poco para reforzar el ataque de Arsenal y Liverpool, pero ninguno de los dos se animó a hacer una oferta por el elevado precio que piden en Madrid.

Manchester City espera conocer las sensaciones del brasileño para lanzarse a fondo por su contratación, pues no quieren generar discordias con la dirigencia del Real Madrid y menos en pleno mercado de fichajes donde la moneda se puede voltear en cualquier momento.

MADRID, SPAIN - FEBRUARY 19: Rodrygo Goes of Real Madrid looks on during the UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off second leg match between Real Madrid C.F. and Manchester City at Estadio Santiago Bernabeu on February 19, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Mateo Villalba/Getty Images)
Rodrygo es del gusto de Pep Guardiola | Foto: Getty Images

Rodrygo: ¿de villano a héroe?

Rodrygo promete ser uno de los protagonistas del mercado, pues tiene varias puertas abiertas que están a la espera de luz verde.

“Han sonado el PSG, si se marchaba Barcola y el propio Bayern de Munich, que acaba de vender a Coman a la liga de Arabia Saudí. Ahora aparece El City con dinero y espacio en la plantilla. Guardiola siempre fue del ‘team’ Rodrygo”, agregó Marca.

El brasileño fue pieza fundamental para las dos últimas Champions League conseguidas para el Real Madrid. Es recordado especialmente en el Manchester City por marcar dos goles en aquella remontada épica en el Bernabéu en el año 2022, cuando faltaban pocos segundos para finalizar el partido de vuelta por semifinales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Por primera vez se podrá ver a Luis Díaz en Colombia con Bayern: canal que los transmite

2. Paola Turbay publicó nostálgico mensaje por muerte de Miguel Uribe, su primo: “Mantuve la ilusión de volverte a ver”

3. Maluma se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse”

4. El sablazo de Donald Trump contra Bogotá. “Lugares que tú escuchas que son los peores del mundo”

5. Procurador Eljach le pidió al presidente Petro que acepte acuerdo para desescalar el lenguaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Manchester CityReal MadridRodrygoFichajes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.