Jack Grealish se va del Manchester City: definido su nuevo equipo en la Premier League

Jack Grealish no va más como jugador del Manchester City. El atacante británico cerró un ciclo en su carrera profesional y cambiará de aires para la próxima temporada de la Premier League.

Grealish llegó al City en el 2021 a cambio de 117 millones de euros, convirtiéndose así en el fichaje más caro en la historia del club.

Su impacto fue instantáneo en el proyecto de Pep Guardiola. El entrenador español lo reconvirtió en el extremo por izquierda y le dio más presencia en el área rival de la que tenía como jugador del Aston Villa.

Con la camiseta del Manchester City conquistó tres títulos de Premier, una FA Cup, una Carabao Cup, un Mundial de Clubes y una Champions League.

El ocaso de su travesía en el Etihad Stadium vino la temporada pasada, cuando dejó de contar para Guardiola y empezó a plantearse su salida.

Jack Grealish recibiendo indicaciones de Pep Guardiola | Foto: AFP

Jack Grealish, nuevo jugador del Everton

El problema es que su sueldo era uno de los más altos del Manchester City y bajo esas condiciones eran pocos los equipos interesados en ficharlo.

Pero apareció el Everton como una opción atractiva por la cantidad de minutos que le prometen, sumado a tratarse de uno de los clubes más emblemáticos del fútbol inglés.

Después de semanas de negociación, al fin hay humo blanco. "¡Jack Grealish al Everton! ¡Here we go! El Manchester City ha cerrado su cesión y tiene la revisión médica programada para hoy", informó el periodista Fabrizio Romano.

“Grealish dijo que sí al proyecto del Everton FC y ahora está listo para completar su traslado en las próximas 24 horas”, agregó.

Grealish viajará este mismo lunes a Liverpool, donde cerrará los últimos detalles de su contrato en condición de préstamo. La idea de este movimiento es tener más oportunidad de jugar y así captar la atención de la selección inglesa de cara al Mundial del próximo año.

El encargado de repotenciar a Grealish será David Moyes, recién llegado al Everton y uno de los técnicos más experimentados de la Premier League.

Hace rato que el Everton dejó de ser un candidato a título en Inglaterra, sin embargo, quieren volver a pelear por cupos a torneos internacionales como lo hicieron al principio de esta década con Carlo Ancelotti en el banquillo.

🚨💣 EXCL: Jack Grealish to Everton, here we go! Loan deal agreed with Man City and medical booked later today.



Grealish said yes to #EFC project and he’s now set to complete his move in next 24 hours.



New addition for David Moyes. 🔵🃏 pic.twitter.com/iP4e0rh7yb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

La vida nocturna de Grealish

Aunque Jack Grealish es mundialmente conocido por su calidad dentro del campo de juego, también ha sido viral por sus borracheras y la vida nocturna que tuvo como jugador del Manchester City.

Tras conseguir el título de Champions League en 2023, al atacante inglés lo grabaron excedido de copas y fue uno de los protagonistas en el desfile de celebración por las calles de Manchester.

Esa reputación lo mantuvo alejado de los medios de comunicación, aunque esporádicamente aparecía para dar entrevistas después de los partidos.

Más allá de eso, Grealish se va como multicampeón del Manchester City y nunca tuvo problemas de comportamiento que hayan salido a la luz pública por parte de Guardiola.