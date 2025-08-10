No todo es alegría para Daniel Muñoz: lanzó dura crítica tras ganarle la final a Liverpool

Daniel Muñoz consiguió su segundo título como jugador del Crystal Palace. El colombiano fue titular en la final de la Community Shield que le ganaron al Liverpool en la tanda de penales y levantó el trofeo acompañado de su compatriota Jefferson Lerma.

Minutos después de la celebración, el defensor colombiano atendió a los medios de comunicación y se pronunció sobre una situación que no los tiene tan contentos.

Crystal Palace se clasificó a la Europa League como campeón de FA Cup en la temporada pasada, sin embargo, la Uefa les quitó el cupo por pertenecer a los mismos dueños del Olympique de Lyon.

El ente rector del fútbol europeo aplicó el mismo concepto por el que la Fifa expulsó a Club León del Mundial de Clubes. En ese orden de ideas, Uefa estableció debían disputar la Conference League en la temporada 2025/26.

Aunque mantienen cupo a torneos internacionales, los directivos del Crystal Palace presentaron un recurso de apelación para que se les devuelva el tiquete a la Europa League. Este lunes se conocerá el fallo definitivo y, por ende, será un día clave para los dos jugadores de la Selección Colombia.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz celebrando la Community Shield en Wembley | Foto: The FA via Getty Images

Las palabras de Daniel Muñoz

“Es un tema que no nos compete mucho a nosotros, que ya se nos sale de las manos, pero es triste porque luchamos y trabajamos. Porque somos merecedores de ese cupo a Europa League”, dijo Muñoz en declaraciones para TNT Sports.

La celebración por la Community Shield podría quedar empañada si pierden el caso y se ven obligados a disputar la Conference League aún siendo campeones actuales de dos de los cuatro títulos que se disputan en Inglaterra.

Muñoz reiteró que “lo más justo es que estemos en el lugar donde debemos estar. Esperemos, hay una probabilidad, esperemos a ver qué pasa y, si no seguir trabajando, sea donde sea seguir dando lo mejor”.

Crystal Palace argumenta que las acciones del empresario John Textor ya fueron vendidas a otra persona, sin embargo, la Uefa insiste que podría haber conflicto de intereses en caso de un duelo directo.

“El sueño de todos es ir a Europa League porque nos lo ganamos dentro de la cancha, ya lo externo son cosas que no nos competen sino más a los directivos, a la Uefa, pero la ilusión está”, sentenció Muñoz.

Otro título en Inglaterra

Daniel Muñoz no pasó de largo su orgullo por conquistar otro título en Wembley y venciendo a Liverpool, gran favorito a ganarse todo esta temporada.

“Feliz, darle la gloria y honra a Dios que nos da la oportunidad de disfrutar de este deporte y ser nuevamente campeones acá, donde hace pocos meses levantamos esa primera copa para Crystal Palace. Y hoy nuevamente tenemos la oportunidad ante otro gran rival y eso es maravilloso”, destacó el jugador antioqueño.

Muñoz, agregó: “Eso lo llena a uno de orgullo, de hambre, de seguir trabajando porque sabe uno que está haciendo las cosas bien“.