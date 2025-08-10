Suscribirse

No todo es alegría para Daniel Muñoz: lanzó dura crítica tras ganarle la final a Liverpool

El colombiano se refirió al recuerso de apelación presentado por Crystal Palace para que les permitan jugar la Europa League.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

10 de agosto de 2025, 11:43 p. m.
Daniel Muñoz habló sobre el cupo de Crystal Palace a la Europa League
Daniel Muñoz habló sobre el cupo de Crystal Palace a la Europa League | Foto: Captura TNT Sports

Daniel Muñoz consiguió su segundo título como jugador del Crystal Palace. El colombiano fue titular en la final de la Community Shield que le ganaron al Liverpool en la tanda de penales y levantó el trofeo acompañado de su compatriota Jefferson Lerma.

Minutos después de la celebración, el defensor colombiano atendió a los medios de comunicación y se pronunció sobre una situación que no los tiene tan contentos.

Contexto: Arne Slot no olvida a Luis Díaz: esto dijo tras la derrota de Liverpool ante Crystal Palace

Crystal Palace se clasificó a la Europa League como campeón de FA Cup en la temporada pasada, sin embargo, la Uefa les quitó el cupo por pertenecer a los mismos dueños del Olympique de Lyon.

El ente rector del fútbol europeo aplicó el mismo concepto por el que la Fifa expulsó a Club León del Mundial de Clubes. En ese orden de ideas, Uefa estableció debían disputar la Conference League en la temporada 2025/26.

Aunque mantienen cupo a torneos internacionales, los directivos del Crystal Palace presentaron un recurso de apelación para que se les devuelva el tiquete a la Europa League. Este lunes se conocerá el fallo definitivo y, por ende, será un día clave para los dos jugadores de la Selección Colombia.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 10: Jefferson Lerma and Daniel Munoz of Crystal Palace celebrate after the team's victory during the 2025 FA Community Shield match between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium on August 10, 2025 in London, England. (Photo by Alex Pantling - The FA/The FA via Getty Images)
Jefferson Lerma y Daniel Muñoz celebrando la Community Shield en Wembley | Foto: The FA via Getty Images

Las palabras de Daniel Muñoz

“Es un tema que no nos compete mucho a nosotros, que ya se nos sale de las manos, pero es triste porque luchamos y trabajamos. Porque somos merecedores de ese cupo a Europa League”, dijo Muñoz en declaraciones para TNT Sports.

La celebración por la Community Shield podría quedar empañada si pierden el caso y se ven obligados a disputar la Conference League aún siendo campeones actuales de dos de los cuatro títulos que se disputan en Inglaterra.

Contexto: Despachan a jugador colombiano en Inglaterra: no va más y tiene que buscar equipo

Muñoz reiteró que “lo más justo es que estemos en el lugar donde debemos estar. Esperemos, hay una probabilidad, esperemos a ver qué pasa y, si no seguir trabajando, sea donde sea seguir dando lo mejor”.

Crystal Palace argumenta que las acciones del empresario John Textor ya fueron vendidas a otra persona, sin embargo, la Uefa insiste que podría haber conflicto de intereses en caso de un duelo directo.

“El sueño de todos es ir a Europa League porque nos lo ganamos dentro de la cancha, ya lo externo son cosas que no nos competen sino más a los directivos, a la Uefa, pero la ilusión está”, sentenció Muñoz.

DANIEL MUÑOZ: &quot;ESTO ES PREMIO AL ESFUERZO, LA VALENTÍA&quot; | CRYSTAL PALACE (3) 2-2 (2) LIVERPOOL

Otro título en Inglaterra

Daniel Muñoz no pasó de largo su orgullo por conquistar otro título en Wembley y venciendo a Liverpool, gran favorito a ganarse todo esta temporada.

Feliz, darle la gloria y honra a Dios que nos da la oportunidad de disfrutar de este deporte y ser nuevamente campeones acá, donde hace pocos meses levantamos esa primera copa para Crystal Palace. Y hoy nuevamente tenemos la oportunidad ante otro gran rival y eso es maravilloso”, destacó el jugador antioqueño.

Muñoz, agregó: “Eso lo llena a uno de orgullo, de hambre, de seguir trabajando porque sabe uno que está haciendo las cosas bien“.

El colombiano tenía ofertas para irse en este mercado, pero renovó su contrato y está comprometido con el proyecto bajo las órdenes de Oliver Glasner.

