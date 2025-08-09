Despachan a jugador colombiano en Inglaterra: no va más y tiene que buscar equipo

Así como varios jugadores de la Selección Colombia han aprovechado este mercado de fichajes para dar un salto en su carrera, otros siguen en busca de equipo para la próxima temporada.

Ese es el caso de Gustavo Puerta, volante vallecaucano que pertenece al Hull City y fue campeón de Alemania con la camiseta del Bayer Leverkusen.

Puerta tuvo una buena campaña en la segunda división de Inglaterra, pero no le alcanzó para lograr el ascenso a la Premier League.

Aunque el colombiano cuenta con el respaldo de la hinchada, no fue inscrito por el Hull City para la temporada que está a punto de empezar.

Este sábado entregaron la nómina oficial para el inicio del campeonato y en ella no aparece el nombre de Gustavo Puerta, quien estaba sentenciado desde hace meses atrás.

Our confirmed squad numbers ahead of team news! 🔜#hcafc pic.twitter.com/Hh1IEPpE4X — Hull City (@HullCity) August 9, 2025

Según informó el periodista Felipe Sierra, al vallecaucano le toca buscar equipo por problemas económicos que atraviesa la dirigencia de Hull City.

“Gustavo Puerta (21) saldrá de Hull City. El equipo tiene una sanción de la EFL que le impide registrar jugadores nuevos, por eso no ha estado en los amistosos”, indicó a mediados de julio.

Puerta todavía no ha definido su futuro, faltando poco menos de un mes para finalizar el mercado de verano en Europa.

“El colombiano cambiará de club en este verano y ya analizan ofertas”, explicó Sierra unos días atrás.

El excapitán de la Selección Colombia Sub-20 disputó 31 partidos del Championship en la temporada 2024/25, para un total de 2.017 minutos sobre el campo de juego, una cifra nada despreciable para su primera incursión en el fútbol inglés.

La hinchada lleva varias semanas preguntando por su situación, sin embargo, todavía no hay un anuncio oficial al respecto de lo que pasará con Gustavo Puerta.

Néstor Lorenzo está atento

Lo cierto es que el jugador vallecaucano se juega mucho con esta decisión que está por tomar. Es uno de los nombres que Néstor Lorenzo tiene en el radar para la Selección Colombia, pero la competencia está siendo complicada ante jugadores en pleno estado de forma como Kevin Castaño, Richard Ríos, Jefferson Lerma y Juan Camilo Portilla, entre otros.

Puerta tendrá la ventaja sobre muchos de ellos si logra conseguir un buen equipo en Europa, pues Lorenzo ya ha dejado claro que estar en la élite del fútbol les da un punto a favor a los posibles convocados.

Gustavo Puerta con la camiseta del Hull City | Foto: PA Images via Getty Images

Su nombre ya ha aparecido en dos convocatorias bajo las órdenes del estratega argentino. La primera de ellas fue en los amistosos de marzo de 2024 contra España y Rumania.

Luego de eso, no volvió a aparecer hasta julio de este año, cuando entró en la lista para los partidos ante Perú y Argentina.

Desafortunadamente, para él, todavía no le ha llegado la oportunidad de sumar minutos y demostrar lo hecho en Europa a tan corta edad.