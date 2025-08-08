Fuerte comentario sobre Richard Ríos: ídolo del Benfica dijo lo que nadie se había atrevido

Richard Ríos lleva pocas semanas con los colores de su nuevo equipo, Benfica de la primera división de Portugal. Muchas personas cercanas al club gozan del fichaje del reconocido mediocampista.

Pero otras, por su parte, no han estado muy felices por el arribo de Ríos. Uno de ellos, precisamente, es Isaías, exjugador e ídolo de la escuadra roja. Este hizo una fuerte declaración sobre Richard.

Isaías se atrevió a decir lo que nadie, hasta la fecha, se había atrevido. Expresó que si la decisión de fichar al colombiano hubiera estado en sus manos, no lo hubiese hecho.

A su vez, afirmó que hubiera contratado, en lugar de Ríos, al también colombiano Jhon Arias, que dejó Fluminense de Brasil para llegar a Wolverhampton Wanderers de Inglaterra.

Richard Ríos, con Benfica en Champions League. | Foto: AFP

“Creo que cuando el Benfica ficha a alguien, son grandes jugadores, modelos a seguir. Es un gran jugador, pero yo personalmente no lo ficharía. Preferiría fichar a otro jugador que ahora se ha ido al Wolverhampton Wanderers, Arias, que también es colombiano. Ríos, a quien vi jugar en el Palmeiras hace dos o tres años, no era titular allí. Zé Rafael sí lo era y sufrió una lesión grave. Fue entonces cuando entró Ríos y empezó a jugar”, manifestó, en palabras recogidas por A Bola, medio luso.

Isaías, luego, no se guardó absolutamente nada para decir que los ojeadores que tiene Benfica a veces hacen muy bien su trabajo, pero otras no. El exjugador del club luso se sinceró, sin miedo.

“Tenemos que estar preparados para aprovechar las oportunidades, pero al principio no era titular en Palmeiras , pero luego se convirtió en uno. Zé Rafael se recuperó y se fue al Santos, y Ríos siguió jugando, jugando bien. Pero en mi opinión, traería a Jhon Arias, que jugó en el Fluminense, y como vieron ahora, en el Mundial de Clubes, realmente destacó y es un gran jugador. Pero el Benfica tiene sus ojeadores, y a veces aciertan, a veces no”, continuó.

Aunque el exjugador del Benfica no quería que se diera el fichaje de Richard Ríos, este, de igual manera, no oculta que desea que al equipo le siga yendo bien, independientemente de los futbolistas con los que cuente.

Richard Ríos en su presentación con Benfica | Foto: Tomado de @SLBenfica