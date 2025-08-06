Suscribirse

Richard Ríos ejecutó en Benfica lo que nunca hizo con Selección Colombia: video lo deja en evidencia

La acción del futbolista colombiano por poco termina en gol.

Redacción Deportes
6 de agosto de 2025, 11:35 p. m.
Ríos con la Selección Colombia.
Ríos con la Selección Colombia.

Este miércoles 6 de agosto, Benfica de Portugal se vio las caras con Niza de Francia por el partido de ida de la tercera ronda de clasificación de la Uefa Champions League (UCL).

El compromiso se llevó a cabo en el estadio Allianz Riviera​, ubicado en territorio galo. El reconocido mediocampista colombiano Richard Ríos fue titular en el conjunto luso.

Benfica dio el golpe sobre la mesa y se impuso por 2 goles a 0, dejando la llave un poco lista de cara a la clasificación. Habrá que esperar para conocer qué sucede en el partido de vuelta.

Gracias a los goles del croata Franjo Ivanovic (53) y del portugués Florentino Luís (88), el Benfica tiene la eliminatoria de cara antes de la vuelta el 12 de agosto en el Estadio da Luz, en Lisboa.

Contexto: Richard Ríos alzó su primer título con Benfica: brilló en el gol que les dio el triunfo

El vencedor se cruzará en el playoff al ganador de la llave entre el Feyenoord neerlandés y el Fenerbahçe turco (donde juega el centro delantero colombiano Jhon Jáder Durán) de José Mourinho, que perdió en la ida en Róterdam por 2 goles a 1.

Lo que hizo Ríos este miércoles con Benfica

El exjugador de Palmeiras de Brasil tuvo una más que aceptable presentación este miércoles en la Liga de Campeones de Europa e hizo algo que nunca ejecutó con la Selección Colombia de Mayores.

Richard Ríos, con Benfica en Champions League
Richard Ríos, con Benfica en Champions League.

Richard Ríos, en un tramo del encuentro, se atrevió a cobrar un tiro libre que, por poco, termina en gol para su equipo. El mediocampista pateó con pierna derecha y la esférica pasó entre la barrera, pero el portero rival logró atajarlo.

Ríos no ejecuta estas acciones en la Selección Colombia porque el dueño de la pelota parada, en el equipo que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, es James David Rodríguez.

La expectativa está ahora en si Ríos se adueña, totalmente, de la pelota parada en Benfica de Portugal. Por ahora, deja muy buenas sensaciones con la pelota quieta.

Richard Ríos, pretendido por la Roma de la Serie A de Italia en este mercado de fichajes, fue titular en Champions League y disputó los 90 minutos. El rendimiento del colombiano ha sido muy bueno en su nuevo equipo.

Contexto: Salió a la luz lo que hizo Richard Ríos tras ser campeón por primera vez con Benfica: video lo delató

Si Richard Ríos hace una muy buena temporada con Benfica, lo más seguro es que sea vendido a un club del ‘viejo continente’ con más grandeza. Esto sería bastante positivo para la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

*Con información de AFP.

Richard Ríos Benfica Selección Colombia Colombia Europa

