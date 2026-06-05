Los cinco clubes de Europa que quieren a Gustavo Puerta: confirmaron la lista completa

Gustavo Puerta es una de las apuestas de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. El volante vallecaucano entró en la lista de convocados y fue titular en el amistoso de la Selección Colombia frente a Costa Rica en el Estadio El Campín.

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El cuerpo técnico de la Tricolor está gratamente sorprendido por el rendimiento de Puerta, que viene de hacer una espectacular temporada con el Racing de Santander en el ascenso a la primera división de España.

Con la vitrina del Mundial en el horizonte, todo apunta a un cambio de equipo en el mercado de fichajes.

La dirigencia del Racing de Santander está abierta a escuchar ofertas por Gustavo Puerta, pero no lo quieren dejar ir a cambio de cualquier peso que pongan sobre la mesa.

Gustavo Puerta, del Racing de Santander y la Selección Colombia Foto: Getty Images

Cinco clubes interesados

Dependiendo lo que pase en el Mundial 2026, el colombiano puede apuntar a un gran salto en su carrera profesional. Sin embargo, ahora mismo ya tiene cinco clubes interesados que fueron confirmados desde Alemania por el periodista Dominik Schneider:

Real Betis (España)

Villarreal (España)

FC Porto (Portugal)

Lazio (Italia)

Bologna (Italia)

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Schneider aseguró que “un movimiento de Gustavo Puerta podría generar ingresos adicionales para el Bayer Leverkusen. Las negociaciones están en marcha con varios clubes”.

“Leverkusen retiene una cláusula del 50% sobre una futura venta. La cláusula de rescisión de Puerta está fijada en 16 millones de euros“, añadió.

El futuro de Puerta no se decidiría antes de la Copa del Mundo, pues su entorno sabe que el rendimiento le daría para llamar la atención de clubes más importantes en Europa.

La clave está en ganarse la titularidad por encima de nombres con más experiencia en la Selección Colombia como Jefferson Lerma o Kevin Castaño.

Puerta viene dejando sensaciones positivas en los amistosos, pero Néstor Lorenzo acostumbra a mantener esa columna vertebral que le dio resultados en la Copa América de 2024.

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Lo cierto es que su presentación contra Costa Rica lo catapultó al escalón de opciones reales para entrar en el once inicialista del Mundial. El vallecaucano hizo todo el ciclo de divisiones menores en la Tricolor y ahora pide a gritos una oportunidad en la cita orbital.

La decisión dependerá de Lorenzo, que ya está ultimando detalles para el debut en la Copa del Mundo contra Uzbekistán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Ese compromiso será el 17 de junio de 2026 a las 9:00 de la noche (hora de Colombia).

Antes de eso le resta un amistoso más frente a Jordania, selección clasificada en las eliminatorias de Asia, partido que se jugará este domingo a las 6:00 de la tarde.