Cuándo jugará la Selección Colombia el primer partido del Mundial 2026 contra Uzbekistán

La Selección Colombia se alista para el Mundial 2026 y ya conoció cómo será su camino en la Copa Mundo. La balota de Shaquille O’Neal dejó a la ‘Tricolor’ con la Selección Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje de la FIFA entre Nueva Caledonia vs. Jamaica o RD Congo. Según los pronósticos de la Inteligencia Artificial, el equipo colombiano podría clasificar a la segunda fase siendo segunda.

La situación es que Colombia se verá las caras con la Portugal de Cristiano Ronaldo y el deseo de ser campeón del mundo a sus 40 años de edad. Para muchos, la Copa Mundo del 2026 puede ser la última oportunidad de CR7 para sumar un título mundial y ratificar su nombre entre los mejores jugadores de la historia.

Mientras en Portugal analizan el principal rival, la Selección Colombia afina a sus mejores jugadores para dar el golpe en el Mundial. Néstor Lorenzo continuará los trabajos con Luis Díaz, James Rodríguez y la demás base de jugadores, quienes no se cansan de soñar con un resultado histórico en la Copa Mundo. Al menos, se espera llegar a cuartos de final o semifinal, lo que sería suficiente para quedar en la historia.

Colombia estará en el bombo 2 del sorteo para el Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Según el sorteo de Washington, la Selección Colombia enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la tercera fecha del Grupo K, es decir, sobre el 27 de junio de 2026 en el estado de la Florida, Estados Unidos. Por su parte, la segunda fecha será ante el ganador del repechaje, para debutar con Uzbekistán.

Fecha para el primer partido de Colombia en el Mundial 2026

El partido contra la Selección Uzbekistán será el 17 de junio y Colombia llegará como favorita a la victoria. El poder ganar en el debut garantiza casi que una clasificación anticipada, teniendo en cuenta que también irán los mejores terceros a la siguiente fase.

Pantallazo X: @FCFSeleccionCol | Foto: Pantallazo X: @FCFSeleccionCol

Luego, el 23 de junio se verá las caras con Jamaica, Nueva Caledonia o RD Congo y cerrará el 27 del mismo mes contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Néstor Lorenzo y sus dirigidos no pierden de vista el poder sumar nueve de nueve para evitar alguna potencia en la próxima fase del Mundial.

Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México.

Sudáfrica.

República de Corea.

Ganador del repechaje llave D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda).

Grupo B

Canadá.

Ganador del repechaje llave A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia).

Qatar.

Suiza.

Grupo C

Brasil.

Marruecos.

Haití.

Escocia.

Grupo D

Estados Unidos.

Paraguay.

Australia.

Ganador del repechaje llave C (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo).

Grupo E

Alemania.

Curazao.

Costa de Marfil.

Ecuador.

Grupo F

Países Bajos.

Japón.

Ganador del repechaje llave B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

Túnez.

Grupo G

Bélgica.

Egipto.

Irán.

Nueva Zelanda.

Grupo H

España.

Cabo verde.

Arabia Saudita.

Uruguay.

Grupo I

Francia.

Senegal.

Ganador del repechaje grupo 2 (Bolivia, Surinam o Irak)

Noruega.

Grupo J

Argentina.

Argelia.

Austria.

Jordania.

Grupo K

Portugal.

Ganador del repechaje grupo 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Uzbekistán.

Colombia.

Grupo L