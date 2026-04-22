Tabla de posiciones en Premier League tiene nuevo líder: Manchester City sacude al Arsenal

Manchester City se puso líder de la Premier League, adelantando al Arsenal, gracias a su victoria 1-0 de visita ante el Burnley, que con la derrota consumó su descenso a la segunda división inglesa, este miércoles en la 34ª jornada.

Manchester City y Arsenal tienen 70 puntos cada uno y también la misma diferencia de goles (+34). El criterio que deja líder al equipo de Pep Guardiola es el número total de goles a favor (66 contra 63).

Manchester City top the Premier League on goals scored after a 1-0 win at Burnley, who are relegated.



Erling Haaland with the winner.



Manchester City and Arsenal both have 70 points and a +37 goal difference with five games remaining.🍿 pic.twitter.com/K9nQ9oowLx — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 22, 2026

Manchester City sufriría otro histórico adiós: referente seguiría los pasos de Bernardo Silva

En cualquier caso, Arsenal, que ostentaba el liderato desde octubre, tiene la ocasión de recuperar el primer puesto, algo que logrará si puntúa en casa el sábado ante el Newcastle (14º).

En su victoria de este miércoles, el City rentabilizó al máximo el tanto de su estrella noruega Erling Haaland en el minuto 5.

🏆 🇳🇴 GOL DE ERLING HAALAND PARA EL 1-0 DEL MANCHESTER CITY A BURNLEY.



Los de Guardiola son LÍDERES de la Premier League por diferencia de gol. pic.twitter.com/bpagET7sks — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 22, 2026

El Burnley (19º), penúltimo clasificado, suma apenas 20 puntos en 34 partidos y ya consumó su descenso al Championship, como ya le había ocurrido al colista Wolverhampton.

En el otro partido jugado el miércoles, el Leeds (15º) evitó la derrota en el último suspiro (2-2) en su visita al Bournemouth (7º), gracias a un gol de Sean Longstaff en el 90+7′.

El triunfo de oro que Manchester City consiguió ante Arsenal

La vitoria del Manchester City, este miércoles ante Burnley, se da tan solo tres días después de que los mismos dirigidos por Guardiola vencieran en casa al Arsenal por 2-1. Se trató de un triunfo de oro.

Hoy, Manchester City ve con buenos ojos aquel triunfo sobre Arsenal, pues fue el que le permitió recortar distancia de cara a este partido contra Burnley, que los deja con chances claras de quedarse con la Premier League.

La alegría es total en Manchester City, que se mete en el liderato de la Premier League. Foto: CameraSport via Getty Images

Sin embargo, aún no hay victoria para nadie. Arsenal y Manchester City tienen 70 puntos en 33 partidos jugados. Restan cinco compromisos por delante para definir al campeón, y todo puede pasar.

*Con información de AFP